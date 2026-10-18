18 Ekim MasterChef elenen isim belli oldu! MasterChef eleme potasında kimler vardı? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi için geri sayım sona erdi. Yarışmacılar, şeflerin değerlendirmesi sonucunda elenmemek için hünerlerini sergilerken izleyiciler de "MasterChef kim elendi?" sorusuna yanıt arıyor. 18 Ekim Pazar günü ekrana gelen bölümde elenen yarışmacı ve eleme sürecinde yaşananlar merak konusu oldu. Peki, MasterChef kim elendi? 18 Ekim MasterChef'te kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar!

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı 18 Ekim 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümle devam etti. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışmada, haftanın eleme potasında bulunan yarışmacılar yarışmada kalabilmek için mücadele etti.

Şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmeleriyle şekillenen gecede yarışmacılar, hazırladıkları tabaklarla bir üst tura geçmek için ter döktü. Gecenin sonunda ise MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu.

MasterChef'te elenen yarışmacı: [ELENEN İSİM BURAYA EKLENECEK]

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANMIŞTI?

MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Muhammed oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme potası, dokunulmazlık oyunları ve takım içindeki oylamalar sonucunda şekillendi. 17 Ekim'de yayınlanan bölümle haftanın eleme adayları listesi tamamlandı.

Haftanın eleme potasında yer alan yarışmacılar şöyle:

Şiringül

Hasan Alp

Burçin

Nurten

Tolga

Tolgahan

Şükran

Enes

Eleme adayları, haftanın farklı günlerinde oynanan dokunulmazlık oyunları ve bireysel mücadelelerin ardından belirlendi. Yarışmacılar, şeflerin karşısında başarılı tabaklar hazırlayarak potadan çıkmak ve yarışmaya devam etmek için mücadele etti.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

MasterChef Türkiye'nin 17 Ekim'de ekrana gelen bölümünde haftanın son eleme adaylarını belirleyen kritik mücadele yaşandı. Yarışmacılar, Doğu Anadolu mutfağı konseptiyle hazırladıkları yemeklerle dokunulmazlığı kazanmak için tezgâh başına geçti.

Takım oyununda dokunulmazlığı kazanan taraf kırmızı takım oldu. Mücadelenin ardından eleme potasına girmemek isteyen yarışmacılar bireysel dokunulmazlık için yarıştı.

Gecenin bireysel dokunulmazlığını kazanan Muhammed, eleme adayı olarak Şükran'ın ismini verdi. Konseyde yapılan oylamada eşitlik yaşanmasının ardından Muhammed'in kararıyla haftanın son eleme adayı Enes oldu. Böylece haftanın eleme potası tamamlandı ve yarışmacılar eleme gecesinde karşı karşıya geldi.

MASTERCHEF'TE ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de elenme gecesinde yarışmacılar, şeflerin değerlendirmesinden geçerek yarışmada kalmak için mücadele etti. Gecenin sonunda bir yarışmacının hayalleri sona ererken diğer isimler ana kadroda kalmaya devam etti.

MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim: [ELENEN İSİM BURAYA EKLENECEK]

Elenen yarışmacının kim olduğu açıklandığında bu bölümdeki isim güncellenebilir. Yarışmacının son tabağı, şeflerin yorumları ve vedası da haberin bu bölümüne eklenebilir.

MASTERCHEF TÜRKİYE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yarışmanın yeni bölümleri ve eleme geceleri, kanalın yayın akışı doğrultusunda ekrana geliyor. Bölümü kaçıran izleyiciler, yayınlanan içerikleri TV8'in resmi internet sitesi üzerinden takip edebiliyor.