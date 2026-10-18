Leeds United-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Leeds United ile Manchester United, Elland Road'da kozlarını paylaşacak. Daniel Farke yönetimindeki ev sahibi ekip, sezona yaptığı başarılı başlangıcı ezeli rakibi karşısında sürdürmek isterken Michael Carrick'in öğrencileri kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Leeds United-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları, muhtemel 11'ler ve eksik oyuncular.

LEEDS UNITED-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leeds United-Manchester United maçı 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da (TSİ) başlayacak. Premier Lig'in 7. haftasındaki karşılaşmaya Leeds United'ın sahası Elland Road ev sahipliği yapacak.

LEEDS UNITED-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Leeds United ile Manchester United arasındaki mücadele, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ve 4K yayını üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

LEEDS UNITED-MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: James Trafford, Tarik Muharemović, Nico Elvedi, James Justin, Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Ao Tanaka, Gabriel Gudmundsson, Anton Stach, Noah Okafor, Dominic Calvert-Lewin.

Manchester United: Senne Lammens, Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Youri Tielemans, Carlos Baleba, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo.

LEEDS UNITED VE MANCHESTER UNITED'IN LİGDEKİ SON DURUMU

Leeds United, Premier Lig'de çıktığı ilk 6 maç sonunda topladığı 9 puanla 7. sırada bulunuyor. Daniel Farke'nin öğrencileri, son lig karşılaşmasında Arsenal deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Manchester United ise sezonun ilk 6 haftasında yalnızca bir galibiyet alabildi ve 13. sırada yer aldı. Kırmızı Şeytanlar, son lig maçında Tottenham ile 1-1 berabere kalırken Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 mağlup oldu.

LEEDS UNITED-MANCHESTER UNITED MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Ev sahibi Leeds United'da Joe Rodon'un forma giymesi beklenmiyor. Daniel James ise sakatlığının ardından antrenmanlara dönmesine rağmen maç kadrosundaki durumu belirsizliğini koruyor.

Manchester United'da Manuel Ugarte, Patrick Dorgu ve Noussair Mazraoui'nin sakatlık sorunları bulunuyor. Benjamin Šeško'nun sağlık durumu da takip edilirken Luke Shaw ve Kobbie Mainoo'nun oynayıp oynamayacağı netleşmedi.

Teknik direktör Michael Carrick, Lisandro Martínez'in maç kadrosunda yer alabileceğini açıkladı. Leny Yoro da bu karşılaşmada forma giyebilecek.

LEEDS UNITED-MANCHESTER UNITED MAÇININ HAKEMİ KİM?

Premier Lig'deki karşılaşmayı Darren England yönetecek. Yardımcı hakemler Scott Ledger ve Matthew Wilkes, VAR hakemi ise Peter Bankes olacak.

LEEDS UNITED-MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI TAKİP EKRANI