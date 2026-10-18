19 Ekim okullar tatil mi, yarın İstanbul'da okullar açık mı? soruları, yeni haftanın başlamasına kısa süre kala öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve sel nedeniyle eğitim öğretime iki gün ara verilmişti. Yaşanan olumsuzlukların ardından gözler, 19 Ekim Pazartesi günü okulların açılıp açılmayacağına ilişkin yapılacak açıklamalara çevrildi. İstanbul'da özellikle bazı bölgelerde meydana gelen su baskınları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar, okul tatili kararının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Öğrenciler pazartesi günü ders başı yapıp yapmayacaklarını öğrenmek isterken veliler de Valilik tarafından yeni bir karar alınıp alınmadığını araştırmaya başladı.

19 EKİM PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 19 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, hafta boyunca etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle merak ediliyor. Kuvvetli yağışların ardından bazı bölgelerde meydana gelen sel ve su baskınları, eğitim kurumlarının durumuna ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 ve 16 Ekim tarihlerinde eğitim öğretime ara verilmesi yönünde karar almıştı. Bu gelişmenin ardından hafta sonu boyunca öğrenciler ve veliler, pazartesi günü için yeni bir tatil kararı çıkıp çıkmayacağını takip etti.

15 VE 16 EKİM'DE İSTANBUL'DA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLMİŞTİ?

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kent yaşamında çeşitli aksamalara neden oldu. Bazı bölgelerde yollar ve alt geçitler su altında kalırken ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım ve günlük yaşam etkilenirken öğrencilerin güvenliği de gündeme geldi.

İstanbul Valiliği, beklenen kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü eğitim öğretime ara verilmesine karar verdi. Yağışların ve yaşanan olumsuzlukların ardından 16 Ekim Cuma günü için de eğitime ara verilmesi kararı alındı.

İki günlük tatilin ardından öğrenciler, 19 Ekim Pazartesi günü okulların yeniden açılıp açılmayacağını merak etmeye başladı. Valilikten gelen açıklama, yeni haftada eğitim öğretimin devam edeceği yönünde oldu.

Öte yandan hava koşullarına ilişkin yeni uyarılar yapılması veya belirli bölgelerde eğitim kurumlarını etkileyen olağanüstü bir durum ortaya çıkması halinde yetkili kurumlar yeni tedbirler alabilir. Bu nedenle güncel duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

19 EKİM'DE TÜRKİYE GENELİNDE OKULLAR TATİL Mİ?

19 Ekim 2026 Pazartesi günü, Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde genel bir tatil veya ara tatil günü olarak yer almıyor. Bu nedenle ülke genelinde okulların normal eğitim programı doğrultusunda açık olması bekleniyor.

Ancak yoğun yağış, kar, sel, deprem veya benzeri olağanüstü durumlarda valilikler il genelinde ya da belirli bölgelerde eğitime ara verilmesine karar verebiliyor. Bu tür kararlar ülke genelinde otomatik olarak geçerli olmadığından öğrencilerin kendi illerindeki resmî açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.

İstanbul için yapılan son açıklamada 19 Ekim Pazartesi günü eğitim öğretimin devam edeceği bildirildi. Başka bir ilde yaşayan öğrencilerin ise kendi valiliklerinin duyurularını kontrol etmeleri gerekiyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okulların 19 Ekim Pazartesi günü açık olacağının açıklanmasının ardından öğrencilerin gündemindeki bir diğer konu da ilk dönem ara tatilinin tarihi oldu. Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili kasım ayında yapılacak.

Bakanlığın takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı. Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler için dokuz günlük bir dinlenme dönemi oluşacak.

Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerini tamamladıktan sonra ara tatile çıkacak. Tatilin sona ermesiyle birlikte 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre yeni eğitim öğretim yılının önemli tarihleri şöyle:

Eğitim öğretim yılının başlangıcı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

Birinci dönemin bitişi: 22 Ocak 2027 Cuma

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

Eğitim öğretim yılının bitişi: 25 Haziran 2027 Cuma