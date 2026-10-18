18-25 Ekim 2026 haftası, astroloji gündeminde ilişkiler, kişisel kararlar, iletişim ve maddi konuların öne çıktığı bir dönem olarak yorumlanıyor. Haftanın ilk günlerinde devam eden işleri tamamlamak ve uzun süredir ertelenen konuları ele almak önem kazanırken, haftanın ikinci yarısında daha derin düşünme ve bazı meselelerin arka planını anlama isteği artabilir. 23 Ekim'de Güneş'in Akrep burcuna geçmesiyle astrolojik yorumlarda duygusal yoğunluk, güven, bağlılık ve dönüşüm temaları ön plana çıkıyor. 24 Ekim'de Merkür'ün geri hareketine başlaması ise geçmiş konuşmaların, tamamlanmamış işlerin ve ertelenen kararların yeniden değerlendirilmesiyle ilişkilendiriliyor. 25 Ekim'de Venüs'ün Terazi burcuna dönmesi de ilişkilerde denge, uyum ve karşılıklı beklentiler konusunu gündeme taşıyor. Peki, 18-25 Ekim haftasında burçları neler bekliyor? İşte Koç'tan Balık'a tüm burçların haftalık yorumları…

BU HAFTANIN EN ŞANSLI BURÇLARI HANGİLERİ?

Astrolojik açıdan haftanın dikkat çeken burçları arasında Aslan, Terazi, Akrep ve Yay öne çıkarılabilir. Ancak bu değerlendirme kesin bir gelecek tahmini değil, haftanın astrolojik temalarına dayanan genel bir yorumdur.

Aslan: Kendini ifade etme, yaratıcı çalışmalar ve hedeflerini yeniden değerlendirme konularında öne çıkabilir. İş ve sosyal yaşamda dikkat çekmek için fırsatlar arayabilir.

Terazi: İlişkilerde denge kurmak, anlaşmazlıkları konuşmak ve kişisel beklentileri netleştirmek açısından destekleyici bir dönem yaşayabilir.

Akrep: Güneş'in burcuna geçmesiyle birlikte kişisel hedeflerini, ilişkilerini ve geleceğe yönelik planlarını daha fazla düşünmeye başlayabilir.

Yay: Eğitim, iletişim, sosyal çevre ve yeni fikirler üzerine yoğunlaşabilir. Haftanın sonuna doğru yeni planlar yapmak isteyebilir.

Haftanın fırsatları kadar dikkat gerektiren başlıkları da bulunuyor. Merkür retrosu nedeniyle önemli görüşmelerde ayrıntıları kontrol etmek, yanlış anlaşılmaları büyütmemek ve acele karar vermemek faydalı olabilir.

KOÇ BURCU (21 MART-20 NİSAN)

Aşk: 18-25 Ekim haftasında ilişkilerinizde açık iletişim kurmak isteyebilirsiniz. Partnerinizle daha önce konuşulmuş ancak çözüme ulaşmamış bir konu yeniden gündeme gelebilir. Sorunları karşılıklı anlayışla ele almak, gereksiz tartışmaların önüne geçebilir. Bekâr Koç burçları ise yeni tanışmalarda ilk izlenimden çok karşı tarafın davranışlarına dikkat etmek isteyebilir.

İş ve kariyer: İş hayatında sorumluluklarınız artabilir. Hızlı sonuç almak istediğiniz konularda planlı hareket etmeniz gerekebilir. Yeni bir projeye başlamadan önce eksiklerinizi tamamlamak ve çalışma takviminizi düzenlemek yararlı olabilir. İş arkadaşlarınızla iletişimde net olmak, yanlış anlaşılma riskini azaltabilir.

Para: Ortak harcamalar, borçlar, ödemeler ve bütçe planlaması gündeminize gelebilir. Büyük bir alışveriş veya finansal taahhüt öncesinde şartları dikkatle incelemeniz önerilir. Beklediğiniz bir ödeme varsa ayrıntıları yeniden kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Haftanın tavsiyesi: Her şeyi hemen sonuçlandırmaya çalışmayın. Önceliklerinizi belirlemek ve acele karar vermemek haftayı daha verimli geçirmenize yardımcı olabilir.

Haftanın şanslı alanı: Planlama ve maddi düzen.

BOĞA BURCU (21 NİSAN-21 MAYIS)

Aşk: İlişkilerinizde karşılıklı güven ve beklentiler öne çıkabilir. Partnerinizle gelecek planları hakkında konuşmak isteyebilirsiniz. Daha önce üzeri kapatılan bir mesele yeniden gündeme gelirse savunmaya geçmek yerine birbirinizi dinlemeyi deneyin. Bekâr Boğalar için yeni bir tanışmadan önce karşı tarafı tanımaya zaman ayırmak önemli olabilir.

İş ve kariyer: Ortaklıklar, ekip çalışmaları ve iş bağlantıları dikkat çekebilir. Birlikte yürüttüğünüz işlerde görev dağılımının açık olması, ilerleyen günlerde yaşanabilecek anlaşmazlıkları önleyebilir. Yeni bir iş teklifi veya anlaşma gündeme gelirse ayrıntıları dikkatle değerlendirin.

Para: Harcamalarınızı kontrol altında tutmak isteyebilirsiniz. Ev, aile veya ortak bütçeyle ilgili masraflar planlarınızı değiştirebilir. Uzun vadeli finansal hedeflerinizi yeniden gözden geçirmek ve gereksiz harcamaları azaltmak için uygun bir hafta olabilir.

Haftanın tavsiyesi: Güven duymak kadar sınırlarınızı korumak da önemlidir. Hem ilişkilerinizde hem de iş hayatında beklentilerinizi açıkça ifade edin.

Haftanın şanslı alanı: Ortaklıklar ve ilişkilerde uzlaşma.

İKİZLER BURCU (22 MAYIS-21 HAZİRAN)

Aşk: İletişim, mesajlaşmalar ve yüz yüze konuşmalar aşk hayatınızda belirleyici olabilir. Eski bir tanıdığınızdan haber almanız veya yarım kalmış bir konuşmanın yeniden açılması mümkün olabilir. Ancak geçmişten gelen bir konuyu değerlendirirken yalnızca sözlere değil, davranışlara da bakmanız önemli.

İş ve kariyer: Yoğun bir çalışma temposu içinde olabilirsiniz. Birden fazla işi aynı anda yürütmek isterken ayrıntıları gözden kaçırmamaya dikkat edin. Toplantı tarihlerini, e-postaları ve teslim sürelerini yeniden kontrol etmek faydalı olabilir. Yeni fikirler geliştirmek için istekli olsanız da uygulama aşamasında gerçekçi bir takvim hazırlayın.

Para: Günlük masraflar, abonelikler ve küçük harcamalar bütçenizde beklediğinizden fazla yer tutabilir. Harcamaları listelemek, maddi durumunuzu daha net görmenizi sağlayabilir. Büyük bir alışveriş için karar vermeden önce alternatifleri karşılaştırın.

Haftanın tavsiyesi: Bilgi kirliliğine ve yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun. Önemli bir konuyu konuşarak netleştirmek, varsayımlarla hareket etmekten daha sağlıklı olabilir.

Haftanın şanslı alanı: İletişim, eğitim ve yeni fikirler.

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)

Aşk: Duygusal ihtiyaçlarınızı daha açık ifade etmek isteyebilirsiniz. Partnerinizden ilgi bekliyorsanız bunu dolaylı mesajlarla anlatmak yerine doğrudan konuşmayı deneyin. Bekâr Yengeçler, kendilerini rahat hissettikleri ortamlarda yeni insanlarla tanışmaya daha açık olabilir. Geçmişte yaşanan bir kırgınlığın yeniden gündeme gelmesi durumunda kendi sınırlarınızı da gözetin.

İş ve kariyer: Yaratıcı fikirler, kişisel projeler ve kendinizi gösterme fırsatları ön plana çıkabilir. İş hayatında yaptığınız çalışmaların görünür olmasını isteyebilirsiniz. Bunun için başarılarınızı somut örneklerle anlatmak ve sorumluluklarınızı düzenli biçimde takip etmek yararlı olabilir.

Para: Hobiler, eğlence ve sosyal etkinlikler için yaptığınız harcamalara dikkat edin. Kendinize zaman ayırmak önemli olsa da bütçenizi zorlamadan hareket etmek isteyebilirsiniz. Gereksiz masrafları belirlemek, haftanın sonunda daha rahat hissetmenizi sağlayabilir.

Haftanın tavsiyesi: Duygularınızı küçümsemeyin ancak anlık ruh hâlinizin bütün kararlarınızı yönetmesine de izin vermeyin.

Haftanın şanslı alanı: Yaratıcılık ve kendini ifade etme.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ-23 AĞUSTOS)

Aşk: İlişkilerinizde ilgi, samimiyet ve karşılıklı anlayış arayışınız artabilir. Partnerinizle birlikte daha fazla vakit geçirmek veya geleceğe yönelik planlar yapmak isteyebilirsiniz. Küçük bir yanlış anlaşılmayı büyütmeden konuşarak çözmek, ilişkinizdeki güveni destekleyebilir. Bekâr Aslanlar sosyal ortamlarda kendilerini daha rahat ifade edebilir.

İş ve kariyer: Kendinizi göstermek, fikirlerinizi paylaşmak ve yaratıcı yönünüzü ortaya koymak için yeni yollar arayabilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız bir proje dikkat çekebilir. Ancak hızlı sonuç alma isteğiyle ayrıntıları atlamamaya dikkat edin. Bir işin sorumluluğunu üstlenirken zamanınızı ve imkânlarınızı gerçekçi değerlendirin.

Para: Kişisel ihtiyaçlarınız, sosyal yaşam ve keyif harcamaları arasında denge kurmanız gerekebilir. Gelirinizi artırmaya yönelik fikirler geliştirebilirsiniz ancak henüz kesinleşmemiş kazançlara güvenerek harcama planı yapmamak daha doğru olacaktır.

Haftanın tavsiyesi: Özgüveninizi koruyun fakat başkalarının görüşlerine de kulak verin. Farklı bakış açıları yeni bir fırsatı görmenizi sağlayabilir.

Haftanın şanslı alanı: Yaratıcı çalışmalar, görünürlük ve sosyal yaşam.

BAŞAK BURCU (24 AĞUSTOS-22 EYLÜL)

Aşk: İlişkilerde ayrıntılara fazla odaklanmak, karşı tarafın niyetini olduğundan farklı yorumlamanıza neden olabilir. Bir sorun yaşadığınızda hemen sonuç çıkarmak yerine konuşmaya zaman ayırın. Bekâr Başaklar, yeni bir ilişkiye başlarken karşı tarafı tanımak için kendilerine yeterli süre tanımak isteyebilir.

İş ve kariyer: Günlük işler, iş planları ve tamamlanması gereken görevler yoğunlaşabilir. Eksik kalan dosyaları düzenlemek, yarım işleri bitirmek ve çalışma sisteminizi gözden geçirmek açısından verimli bir hafta olabilir. Merkür retrosu döneminde belgeleri, yazışmaları ve toplantı saatlerini tekrar kontrol etmek özellikle önemli olabilir.

Para: Bütçe düzeni ve zorunlu harcamalar gündeminize gelebilir. Küçük giderleri takip ederek daha kontrollü bir plan oluşturabilirsiniz. Bir sözleşme veya ödeme planı söz konusuysa koşulları dikkatlice okumadan karar vermeyin.

Haftanın tavsiyesi: Her ayrıntıyı kusursuz hâle getirmek zorunda değilsiniz. Önceliklerinizi belirleyin ve tamamladığınız işlerin değerini görmeyi unutmayın.

Haftanın şanslı alanı: Düzen kurmak, iş takibi ve günlük planlama.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL-23 EKİM)

Aşk: Haftanın dikkat çeken burçlarından biri Terazi. İlişkilerde dengeyi sağlamak, geçmişte yaşanan anlaşmazlıkları konuşmak ve karşılıklı beklentileri netleştirmek isteyebilirsiniz. 25 Ekim'de Venüs'ün Terazi burcuna dönmesi, astrolojik yorumlarda ilişkilerde uyum ve kişisel değerler temasını öne çıkarıyor. Bununla birlikte eski bir mesele yeniden gündeme gelirse hemen karar vermek yerine durumu değerlendirmek daha sağlıklı olabilir.

İş ve kariyer: İnsan ilişkileri ve iş birlikleri ön plana çıkabilir. Bir görüşmede arabulucu rolü üstlenebilir veya ekip içindeki anlaşmazlıkların çözümüne katkı sağlayabilirsiniz. Yeni bir anlaşma gündeme gelirse yalnızca karşı tarafın beklentilerini değil, kendi ihtiyaçlarınızı da dikkate alın.

Para: Harcamalarınızda denge kurmak isteyebilirsiniz. Giyim, bakım, sosyal yaşam ve kişisel ihtiyaçlara ayrılan bütçeyi gözden geçirmek yararlı olabilir. Finansal kararlarınızda başkalarını memnun etmek için kendi sınırlarınızı aşmamaya dikkat edin.

Haftanın tavsiyesi: Uyum sağlamak için her konuda geri adım atmanız gerekmiyor. Kendi isteklerinizi açıkça ifade etmek ilişkilerinizi daha dengeli hâle getirebilir.

Haftanın şanslı alanı: İlişkiler, uzlaşma ve sosyal bağlantılar.

AKREP BURCU (24 EKİM-22 KASIM)

Aşk: Haftanın ikinci yarısında duygusal konular daha fazla ön plana çıkabilir. Güneş'in 23 Ekim'de Akrep burcuna geçmesiyle birlikte kendinizi, beklentilerinizi ve ilişkilerinizdeki sınırları daha yakından değerlendirmek isteyebilirsiniz. Partnerinizle güven ve bağlılık üzerine konuşmak gündeme gelebilir. Kıskançlık veya geçmişte yaşanan sorunlar ortaya çıkarsa duygularınızı sakin biçimde ifade etmeye çalışın.

İş ve kariyer: Uzun vadeli hedeflerinizi yeniden ele almak isteyebilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız bir konuda eksikleri fark ederek planınızı güncelleyebilirsiniz. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız önce mevcut sorumluluklarınızı tamamlamak ve hangi adımları atacağınızı belirlemek yararlı olabilir.

Para: Ortak bütçe, borçlar ve finansal yükümlülükler üzerinde düşünmeniz gerekebilir. Maddi konularda ayrıntıları incelemek ve gerçekçi bir ödeme planı hazırlamak önem kazanabilir. Hızlı kazanç vaatlerine veya yeterince araştırılmamış fırsatlara karşı temkinli olun.

Haftanın tavsiyesi: İçgüdülerinizi dinlerken somut bilgilere de yer verin. Her sorunun hemen çözülmesi gerekmiyor; bazı kararlar için zamana ihtiyaç duyabilirsiniz.

Haftanın şanslı alanı: Kişisel hedefler, dönüşüm ve uzun vadeli planlar.

YAY BURCU (23 KASIM-21 ARALIK)

Aşk: Sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınız aşk hayatınızda etkili olabilir. Ortak ilgi alanları üzerinden yeni insanlarla tanışabilir veya mevcut ilişkinizde birlikte yeni deneyimler planlayabilirsiniz. Partnerinizle gelecek hakkında konuşurken beklentilerinizi açık biçimde dile getirmeniz yararlı olabilir.

İş ve kariyer: Eğitim, iletişim, araştırma ve yeni beceriler edinme konuları öne çıkabilir. Uzun zamandır düşündüğünüz bir kursa başlamak veya mesleki hedeflerinizi yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. Ancak yeni bir programa başlamadan önce zamanınızı ve bütçenizi değerlendirin.

Para: Seyahat, eğitim ve sosyal etkinlikler için harcamalar gündeme gelebilir. Planlarınızı önceden yapmak bütçenizi korumanıza yardımcı olabilir. Bir satın alma kararı vermeden önce fiyatları ve koşulları karşılaştırmak faydalı olacaktır.

Haftanın tavsiyesi: Yeni fikirlere açık olun ancak her fırsata aynı anda yönelmeyin. Sizin için gerçekten önemli olan hedeflere öncelik verin.

Haftanın şanslı alanı: Eğitim, sosyal çevre ve yeni deneyimler.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK-20 OCAK)

Aşk: İlişkilerinizde güven ve istikrar arayışınız ön plana çıkabilir. Partnerinizle gelecek planlarını konuşmak veya ilişkinizin sorumluluklarını yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz. İş yoğunluğu nedeniyle özel hayatınızı ihmal etmemeye çalışın. Bekâr Oğlaklar ise yeni tanışmalarda karşılıklı güvenin zamanla oluşmasına izin verebilir.

İş ve kariyer: Hedefleriniz, sorumluluklarınız ve kariyer planlarınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Uzun süredir tamamlamak istediğiniz bir işi sonuçlandırmak için programınızı yeniden düzenlemek yararlı olabilir. İş ortamında iletişimde yaşanabilecek karışıklıkları önlemek için görevleri ve teslim tarihlerini netleştirin.

Para: Tasarruf ve bütçe yönetimi haftanın önemli başlıkları arasında yer alabilir. Uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirmek, düzenli giderlerinizi incelemek ve gereksiz masrafları azaltmak isteyebilirsiniz. Büyük bir finansal karar öncesinde bütün seçenekleri değerlendirin.

Haftanın tavsiyesi: Sorumluluklarınızı yerine getirirken dinlenmeye de zaman ayırın. Her şeyi tek başınıza üstlenmek zorunda değilsiniz.

Haftanın şanslı alanı: Kariyer planları ve mali düzen.

KOVA BURCU (21 OCAK-18 ŞUBAT)

Aşk: İlişkilerinizde özgürlük ve yakınlık arasında denge kurmak isteyebilirsiniz. Partnerinizle farklı beklentileriniz varsa bunları açıkça konuşmak, yanlış anlamaların önüne geçebilir. Bekâr Kovalar, alışılmışın dışında insanlara veya yeni sosyal ortamlara ilgi duyabilir.

İş ve kariyer: Yeni fikirler üretmek, farklı yöntemler denemek ve ekip çalışmalarına katılmak açısından hareketli bir hafta olabilir. Bir projede alışılmışın dışında bir çözüm önerebilirsiniz. Ancak fikrinizi uygulamaya geçirmeden önce gerekli kaynakları ve olası sonuçları değerlendirin.

Para: Teknoloji, sosyal yaşam ve kişisel projeler için harcamalarınız artabilir. Bir ürün veya hizmet satın almadan önce ihtiyaçlarınızı netleştirmeniz yararlı olabilir. Arkadaşlarınızla yapılan ortak harcamalarda da bütçe sınırlarınızı açıkça belirleyin.

Haftanın tavsiyesi: Bağımsız hareket etme isteğiniz güçlü olsa da gerektiğinde destek istemekten çekinmeyin. Birlikte çalışmak hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırabilir.

Haftanın şanslı alanı: Yenilikçi fikirler, ekip çalışması ve sosyal bağlantılar.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT-20 MART)

Aşk: Duygusal hassasiyetiniz artabilir ve ilişkilerinizde daha fazla anlayış arayabilirsiniz. Partnerinizle konuşurken varsayımlarla hareket etmek yerine ne hissettiğinizi doğrudan ifade etmeye çalışın. Bekâr Balıklar yeni bir tanışmayı idealize etmeden karşı tarafı zaman içinde tanımaya odaklanabilir.

İş ve kariyer: Yaratıcılık ve sezgilerinizden yararlanmak isteyebilirsiniz. Ancak iş planlarında yalnızca hislerinize güvenmek yerine somut verileri ve teslim tarihlerini de dikkate alın. Tamamlanmamış görevleri düzenlemek, çalışma alanınızı toparlamak ve yeni haftaya hazırlık yapmak faydalı olabilir.

Para: Harcamalarda duygusal kararlar almamaya dikkat edin. Kendinizi iyi hissetmek için yaptığınız alışverişleri gözden geçirmek ve bütçenizi gerçekçi biçimde planlamak isteyebilirsiniz. Maddi bir konuda karar vermeden önce güvenilir bilgi edinmeye çalışın.

Haftanın tavsiyesi: Kendinize dinlenmek ve düşünmek için alan açın. Başkalarının ihtiyaçlarına destek olurken kendi sınırlarınızı korumayı da unutmayın.

Haftanın şanslı alanı: Yaratıcılık, kişisel farkındalık ve planlama.

18-25 EKİM HAFTASINDA AŞK, PARA VE KARİYERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yeni haftanın astrolojik yorumlarında üç temel konu öne çıkıyor:

Aşk ve ilişkiler: Geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar yeniden konuşulabilir. Karşılıklı beklentileri açıkça ifade etmek ve hemen sonuç çıkarmamak önem kazanabilir.

Para ve alışveriş: Ödeme planlarını, sözleşmeleri ve bütçeyi gözden geçirmek için uygun bir dönem olarak değerlendirilebilir. Büyük kararlar almadan önce ayrıntıları kontrol etmek faydalı olabilir.

İş ve iletişim: E-postalar, randevular, belgeler ve toplantı tarihleri yeniden kontrol edilebilir. Bir konuda anlaşmazlık yaşandığında varsayımlarla hareket etmek yerine doğrudan iletişim kurmak daha doğru olabilir.