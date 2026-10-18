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Anasayfa Haberler Fiorentina-Como maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Fiorentina-Como maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

İtalya Serie A'da Fiorentina ile Como karşı karşıya geliyor. Fiorentina-Como maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İki takımın muhtemel 11'leri, sakatları ve maçın hakemi kim? Detaylar haberin devamında...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 10:38
Fiorentina-Como maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Fiorentina-Como maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da heyecan 7. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Paolo Vanoli yönetimindeki Fiorentina, sahasında Cesc Fàbregas'ın çalıştırdığı Como'yu ağırlayacak. Sezona istediği başlangıcı yapamayan ev sahibi ekip, taraftarının önünde çıkış ararken Como ise deplasmandan puanlarla dönmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki geçmiş rekabette ortaya çıkan dengeli tablo da mücadeleye ayrı bir önem kazandırıyor. Peki, Fiorentina-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesi son gelişmeler.

FIORENTINA-COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina-Como maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Serie A'nın 2026-2027 sezonundaki 7. hafta mücadelesi, Floransa'daki Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak.

FIORENTINA-COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina-Como mücadelesi, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FIORENTINA-COMO MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea, Álex Jiménez, Drăgușin, Pongračić, Viery, Ndour, Fagioli, Brescianini, Mastantuono, Njie, Pellegrino.

Como (4-2-3-1): Butez, Yan Couto, Jacobo Ramón, Chalobah, Álex Valle, Luis Milla, Da Cunha, Jesús Rodríguez, Nico Paz, Baturina, Douvikas.

FIORENTINA-COMO MAÇININ HAKEMİ KİM?

İtalya Serie A'nın resmî açıklamasına göre karşılaşmayı Marco Di Bello yönetecek.

Di Bello'nun yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Giacomo Monaco üstlenecek. Dördüncü hakem Matteo Marcenaro olurken VAR'da Daniele Paterna, AVAR'da ise Ivano Pezzuto görev yapacak.

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