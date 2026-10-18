Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, sel ve su baskınlarına neden olurken gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel tahminlerine çevrildi. Özellikle İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin ardından Batı Karadeniz için de kuvvetli yağış uyarıları yapıldı. Yağışlı hava birçok kentte etkisini hissettirirken Adana'da hafta sonu ve önümüzdeki günlerin hava durumu merak konusu oldu. Peki, Adana'da bugün yağmur var mı, 18 Ekim Pazar günü hava nasıl olacak?

ADANA'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Ekim Pazar tarihli güncel hava tahminlerine göre Adana merkezde yağmur beklenmiyor. Kent merkezinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, sıcaklığın gün içerisinde 26 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde ise sıcaklığın 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde de benzer hava koşullarının etkili olacağı öngörülüyor.

ADANA'DA HANGİ İLÇELERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?

Adana merkezinde yağış beklenmemesine rağmen kentin bazı ilçelerinde farklı bir hava tablosu öne çıkıyor. Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre Ceyhan, Feke, Karataş, Kozan, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık'ta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Pozantı'da ise öğle saatlerinde yerel sağanak bekleniyor. Kentin kuzey kesimlerinde rüzgârın zaman zaman kuvvetlenebileceği belirtiliyor.

ADANA'DA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Adana'da yeni haftayla birlikte yağış ihtimalinin azalması ve sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Güncel tahminlerde 19 Ekim Pazartesi ve 20 Ekim Salı günleri kent merkezinde güneşli ve parçalı bulutlu hava öne çıkarken hafta ortasından itibaren sıcaklıklarda artış öngörülüyor.

21 Ekim Çarşamba günü 29, 22 Ekim Perşembe günü ise 30 dereceye ulaşabilecek sıcaklıklar, Adana'da daha ılık bir havanın etkili olacağına işaret ediyor. Bununla birlikte tahminlerin güncellenebileceği unutulmamalı.

TÜRKİYE'DE SEL VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARILARI SÜRÜYOR

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan sel ve su baskınlarının ardından Meteoroloji'nin yeni uyarıları da dikkat çekiyor. İstanbul'da 14-15 Ekim tarihlerinde etkili olan şiddetli yağışlar can kayıplarına ve ciddi su baskınlarına yol açarken 18 Ekim Pazar günü için Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış tahmin ediliyor.

Bolu, Karabük ve Kastamonu'da da kuvvetli sağanak bekleniyor. Adana merkezinde aynı ölçekte bir yağış uyarısı bulunmasa da bazı ilçelerde beklenen yerel sağanaklar nedeniyle güncel hava tahminlerinin takip edilmesi önem taşıyor.

ADANA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (18-22 EKİM 2026)

18 Ekim Pazar - Parçalı ve çok bulutlu 26°C

19 Ekim Pazartesi - Güneşli, parçalı bulutlu 26°C

20 Ekim Salı - Güneşli 26°C

21 Ekim Çarşamban - Puslu güneşli 29°C

22 Ekim Perşemben - Puslu güneşli 30°C

18 Ekim MGM bölgesel tahmini, sonraki günler güncel hava tahmini verileridir. İlçelerde sıcaklık ve yağış koşulları farklılaşabilir.