18 Ekim Süper Loto sonuçları | Kazanan numaralar ve büyük ikramiye

18 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları, çekilişi takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Pazar günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar, büyük ikramiye tutarı ve ikramiye dağılımı belli oldu. Kupon sahipleri, çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı üzerinden numaralarını kontrol edebiliyor. Süper Loto'nun bir önceki çekilişi ise 15 Ekim Perşembe günü gerçekleştirildi. Bu çekilişte 31, 32, 39, 45, 49 ve 54 numaraları çıktı ve 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye devretti. İşte, Süper Loto 18 Ekim çekiliş sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 18 EKİM 2026 SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri düzenleniyor. Güncel çekiliş takviminde 18 Ekim Pazar günü için saat 21.30'da açıklandı.

18 EKİM SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

18 Ekim 2026 tarihli Süper Loto çekilişinin kazanan numaraları belli oldu.

8 Ekim 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar şu şekilde:

16 - 23 - 32 - 38 - 51 - 52

SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

15 Ekim 2026 tarihli son çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti. Loto Türkiye'nin sonuç ekranında devreden tutar 690.179.436,88 TL olarak listeleniyor. 18 Ekim çekilişinde geçerli büyük ikramiye tutarının ve olası kazanan sayısının kesin bilgisi, çekiliş öncesindeki güncel resmî duyuru ve çekiliş sonrasındaki sonuç tablosundan kontrol edilmeli.

Çekilişin ardından 6 bilen olup olmadığı, büyük ikramiyenin devredip devretmediği ve diğer kategorilerde kaç kişinin kazandığı açıklanacak. İkramiye tutarları ve kazanan sayıları, sonuç ekranında yer alan güncel bilgiler esas alınarak değerlendirilmelidir.

MPİ SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI NASIL KULLANILIR?

Süper Loto kuponunu kontrol etmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden sonuçlara ulaşabilir. Çekiliş tarihi seçilerek ilgili sonuç tablosu incelenebilir.

Kupon kontrolü yaparken şu adımlar izlenebilir:

Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesine girin. Süper Loto sonuçları bölümünü açın. 18 Ekim 2026 tarihli çekilişi seçin. Sonuçlar yayımlandıysa kazanan numaraları kuponunuzdaki numaralarla karşılaştırın. İkramiye kazanan kategorileri ve ilgili tutarları sonuç tablosundan kontrol edin.

Resmi sonuç ekranı: Milli Piyango Online

SÜPER LOTO'DA KAÇ BİLEN İKRAMİYE KAZANIYOR?

Süper Loto'da bir kolonda 1 ile 60 arasındaki sayılardan altı sayı seçiliyor. Çekilişte belirlenen altı numarayla eşleşme sayısı, ikramiye kategorisini belirliyor.

Büyük ikramiye için altı numaranın tamamının doğru tahmin edilmesi gerekiyor. Daha az sayıda eşleşme sağlayan kategorilerde de oyun kuralları ve ikramiye dağılımına göre ödeme yapılabiliyor.

Kazanan kategoriler, kişi sayıları ve kişi başına düşen ikramiye tutarları her çekilişin sonuç tablosunda ayrı ayrı yayımlanıyor. Bu nedenle 18 Ekim çekilişinin ikramiye dağılımı, sonuçlar açıklandıktan sonra kontrol edilmeli.