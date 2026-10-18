İstanbul'da 18-19 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintilerine ilişkin yeni takvim gündemde. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yürütülen bakım, onarım ve şebeke çalışmaları kapsamında Avrupa Yakası'nın farklı noktalarında belirlenen adreslere geçici olarak elektrik verilemeyecek. Silivri, Fatih, Şişli, Eyüpsultan ve Büyükçekmece, kesinti duyurularında öne çıkan ilçeler arasında bulunuyor. Peki, İstanbul'da bugün elektrikler ne zaman gelecek? 18-19 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen mahalleler hangileri?

İSTANBUL'DA 18-19 EKİM ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE?

18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi günlerine ilişkin duyurularda Avrupa Yakası'ndaki farklı ilçeler için planlı çalışmalar yer alıyor.

Öne çıkan bölgeler arasında Silivri, Fatih, Şişli, Eyüpsultan ve Büyükçekmece bulunuyor. Kesintiler ilçelerin tamamını değil, duyurularda belirtilen mahalle, sokak ve bağlantı noktalarını kapsıyor.

Ayrıca 19 Ekim tarihli kesinti kayıtlarında Bakırköy, Beşiktaş, Güngören, Esenyurt ve diğer bazı ilçelere ilişkin planlı çalışmalar da bulunuyor.

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektriğin yeniden verileceği saat, kesintinin uygulanacağı mahalleye ve çalışmanın türüne göre değişiklik gösteriyor.

BEDAŞ kaynaklı bilgileri yayımlayan kesinti platformlarında yer alan bazı kayıtlar şöyle:

18 Ekim Şişli – Maslak 09.00–16.00

19 Ekim Fatih – Cerrahpaşa çevresi 09.00–17.00

19 Ekim Büyükçekmece – Türkoba 09.00–17.00 / 12.00–18.00

19 Ekim Silivri – Cumhuriyet 09.00–17.00

19 Ekim Silivri – Selimpaşa 09.00–17.00 / 12.00–18.00

19 Ekim Eyüpsultan – Akpınar, Işıklar, İhsaniye 09.00–17.00

19 Ekim Eyüpsultan – Ağaçlı, Odayeri 09.30–17.30

Tablodaki saatler, BEDAŞ kaynaklı kayıtları aktaran ikincil platformlarda belirtilen planlı kesinti aralıklarıdır. Aynı mahallede farklı sokaklar için farklı saatler bulunabilir; fiilî elektrik verme saati değişebilir.

ŞİŞLİ MASLAK ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Şişli'nin Maslak Mahallesi'ne ilişkin 18 Ekim Pazar tarihli kesinti kaydında çalışmaların 09.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle planlanan kesintinin tahmini bitiş saati 16.00 olarak gösteriliyor.

FATİH CERRAHPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ SAATLERİ

Fatih ilçesinde 19 Ekim Pazartesi için yayımlanan kayıtlarda Cerrahpaşa, Koca Mustafapaşa ve Silivrikapı mahallelerindeki bazı sokaklar yer alıyor.

Abone ve şube bağlantı çalışmaları kapsamında planlanan kesinti saatleri 09.00-17.00 olarak belirtiliyor.

Cerrahpaşa'da Koca Mustafapaşa ve Çınar sokakları ile çevredeki duyurulmuş adresler kesinti kapsamındaki noktalar arasında bulunuyor.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Büyükçekmece'nin Türkoba Mahallesi için 19 Ekim Pazartesi günü iki farklı kesinti zaman aralığı listeleniyor.

İlk çalışmanın 09.00-17.00, diğerinin ise 12.00-18.00 saatleri arasında yapılması planlanıyor.

Kesinti nedenleri arasında ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke unsurlarının yenilenmesine yönelik yatırım çalışmaları gösteriliyor. Etkilenen sokakların güncel durumu adres bazında kontrol edilmeli.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE?

Silivri'de 19 Ekim tarihli kesinti programında Cumhuriyet ve Selimpaşa mahalleleri dikkat çekiyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bağlantı çalışması için 09.00-17.00 saatleri, Selimpaşa'daki kapsamlı bakım çalışmaları için ise 09.00-17.00 ve 12.00-18.00 aralıkları listeleniyor.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ SAATLERİ

Eyüpsultan'da 19 Ekim Pazartesi günü için Akpınar, Işıklar ve İhsaniye çevresinde 09.00-17.00 saatleri arasında kablo bağlantı çalışması planlandığı aktarılıyor.

Ağaçlı ve Odayeri mahalleleri içinse deplase çalışması nedeniyle 09.30-17.30 saatleri listeleniyor.