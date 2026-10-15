İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime bir günlük ara verilmişti. Kararın ardından "16 Ekim okullar tatil mi?", "Cuma günü ders var mı?" ve "Okullar 2 gün tatil mi?" soruları gündeme geldi. Valiliğin duyurusunda tatil yalnızca 15 Ekim tarihini kapsıyor. 16 Ekim Cuma günü için yeni bir karar açıklanmadığı sürece okullarda eğitimin normal şekilde sürmesi bekleniyor. Öğrenci ve velilerin güncel duyurular için valiliklerin ve il milli eğitim müdürlüklerinin resmi kanallarını takip etmesi gerekiyor. İşte son durum ve resmi açıklamalara ilişkin ayrıntılar...

16 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil olup olmadığı, öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. 15 Ekim Perşembe günü bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesi, tatilin cuma günü de devam edip etmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

İstanbul Valiliği, kent genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 15 Ekim Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiğini duyurmuştu. Açıklamada 16 Ekim Cuma gününü kapsayan bir tatil kararı yer almıyor. Bu nedenle yeni bir duyuru yapılmadığı sürece İstanbul'da cuma günü derslerin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.

16 EKİM CUMA İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü uygulanan eğitim arasının ardından gözler yeni bir valilik açıklamasına çevrildi. Ancak önceki karar yalnızca perşembe gününü kapsıyor. 16 Ekim Cuma günü için tatilin uzatıldığına ilişkin yeni bir resmi karar doğrulanmış değil. Bu nedenle ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin normal şekilde sürmesi bekleniyor. Valilik tarafından yeni bir karar alınması durumunda kapsam ve uygulama tarihleri resmi kanallardan duyurulacak.

OKULLAR 2 GÜN TATİL Mİ EDİLDİ?

15 Ekim Perşembe günü alınan karar, İstanbul'daki resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesini kapsıyordu. Açıklamada tatilin 16 Ekim Cuma günü için de geçerli olduğuna dair bir ifade bulunmuyor.

DİĞER İLLERDE 16 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların tatil edilmesiyle ilgili kararlar, hava koşulları ve yerel şartlar doğrultusunda valilikler tarafından il bazında alınabiliyor. Bu nedenle İstanbul'daki kararın diğer şehirlerde de geçerli olduğu düşünülmemeli.

16 Ekim Cuma günü için bulunduğunuz ilde eğitime ara verilip verilmediğini öğrenmek için valiliğin, il milli eğitim müdürlüğünün ve okul yönetiminin resmi duyuruları kontrol edilmeli. Sosyal medyada yayılan ve resmi kaynaklarla doğrulanmayan tatil iddialarına temkinli yaklaşılmalı.

16 EKİM CUMA DERS VAR MI?

Yeni bir tatil kararı açıklanmadığı sürece okullarda derslerin normal programda devam etmesi bekleniyor. İstanbul Valiliğinin önceki duyurusu 15 Ekim Perşembe günüyle sınırlı. Diğer illerde ise eğitim durumuna ilişkin kararlar yerel resmi açıklamalara göre değerlendirilmelidir.