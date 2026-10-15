İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle verilen eğitim arasının ardından öğrenciler, 16 Ekim Cuma günü okulların açık olup olmayacağını araştırıyor. İstanbul'da okulların iki gün tatil edilip edilmeyeceği, 15 Ekim'de verilen eğitim arasının ardından gündeme geldi. Hafta sonuyla birleşmesi beklenen olası tatil kararı hakkında açıklama bekleyen öğrenciler ve veliler, İstanbul Valiliğinin duyurularını takip ediyor. İşte İstanbul'da okulların yarınki durumuna ilişkin son bilgiler...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı, öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Kentte etkili olan sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu.

İSTANBUL VALİLİĞİ 16 EKİM OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI YAPTI MI?

İstanbul Valiliği yarın da okulların tatil edildiğini duyurdu.

İSTANBUL'DA OKULLAR 2 GÜN TATİL Mİ?

İstanbul'da okulların iki gün tatil edildiğine ilişkin doğrulanmış bir karar bulunmuyor. Mevcut açıklama, 15 Ekim Perşembe günü için bir günlük eğitim arasını kapsıyor.

16 EKİM CUMA İSTANBUL'DA DERS VAR MI?

Mevcut resmî açıklamaya göre 16 Ekim Cuma günü okullar tatil edildi. Yeni bir duyuru yapılmadığı sürece eğitim öğretimin normal programda devam etmesi bekleniyor.

Öğrencilerin ve velilerin, son dakika gelişmeleri için İstanbul Valiliğinin ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünün resmî duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ DEVAM EDİYOR: 16 EKİM CUMA HAVA DURUMU

İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları ve yağışlı hava dalgası Cuma günü de sürecek. Meteoroloji ve AKOM verilerine göre kent genelinde sağanak yağış ve serin hava etkisini hissettirmeye devam edecek.

CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

16 Ekim Cuma günü İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini sürdürecek. Gün boyunca aralıklarla kuvvetlenmesi beklenen yağışların metrekareye yer yer 15 ila 30 kg arasında yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında hissedilir düşüş devam ediyor. Cuma günü en yüksek sıcaklığın 15°C - 16°C, en düşük sıcaklığın ise 12°C - 13°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Kuzeyli yönlerden esecek rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklıklar daha düşük olacak. Gün genelinde nem oranı %70 ile %85 bandında yüksek seyredecek.

SAĞANAK YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

Süreç sadece Cuma günü ile sınırlı kalmayacak. 17 Ekim Cumartesi yağışların şiddetini artırarak gök gürültülü kuvvetli sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor. AKOM verilerine göre metrekareye 30 ila 60 kg yağış düşebilir. 18 Ekim Pazar günü ise yağışlar kademeli olarak etkisini yitirmeye başlayacak ve yerini parçalı/çok bulutlu bir havaya bırakacak.

BAZI BÖLGELERDE METREKAREYE 273,1 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, kentte devam eden yağışla ilgili Eyüpsultan'daki İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'un son yılların en şiddetli yağışlarından biri ile karşı karşıya kaldığını, salı sabahı başlayan, bütün gün devam eden, etkisini artırarak gece boyunca da süren kuvvetli sağanağın kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkilediğini belirten Aslan, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz kaynaklı yağış sisteminin etkisiyle özellikle Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde çok yüksek miktarda yağış kaydedildiğini aktardı.