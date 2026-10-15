Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağış ve olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında sefer iptallerini beraberinde getirdi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 15 Ekim 2026 Perşembe günü yapılması planlanan bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Özellikle Bursa, Armutlu, Bandırma, Yenikapı ve Kadıköy bağlantılı güzergâhlarda alınan iptal kararları, şehirler arası yolculuk planlayan vatandaşları etkiledi. Seferlerin durdurulmasının ardından bilet ücretlerinin nasıl geri alınacağı da önem kazandı. Peki, bugün İDO seferleri iptal mi, hangi deniz otobüsleri çalışmayacak? İptal edilen İDO biletleri iade edilecek mi, bilet iadesi nasıl yapılır? İşte 15 Ekim İDO sefer iptalleri, güncel güzergah bilgileri ve yolcuların dikkat etmesi gereken ayrıntılar...

İDO SEFERLERİ BUGÜN İPTAL Mİ? 15 EKİM 2026

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi.

15 Ekim 2026 Perşembe günü için açıklanan iptal kararları özellikle Bursa, Armutlu, Bandırma ve İstanbul arasında seyahat edecek yolcuları ilgilendiriyor.

İDO, hava koşullarının deniz ulaşımında güvenli seyri olumsuz etkilemesi nedeniyle belirli güzergahlarda sefer düzenlemelerine gitti.

15 EKİM İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ

İDO'nun 15 Ekim tarihli seferlerine ilişkin sabah saatlerinde yayımlanan iptal haberlerinde iki güzergâh öne çıktı.

08.30: Mudanya Güzelyalı - Armutlu - Armutlu Tatil Köyü - Yenikapı - Kadıköy

09.05: Kabataş - Kadıköy - Yenikapı - Armutlu - Bursa (Mudanya Güzelyalı)

08.43: Bursa - Armutlu - Yenikapı - Kadıköy

12.30: Bursa - Armutlu - Yenikapı - Kadıköy

15.30: Bandırma - Yenikapı - Kadıköy

Farklı saatlerde yayımlanan duyurularda seferlerin kalkış ve güzergâh bilgileri değişiklik gösterebildiğinden, yolcuların biletlerinde yazan sefer bilgilerini İDO'nun resmî iptal ekranıyla karşılaştırması gerekiyor.

BURSA - İSTANBUL İDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Mİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa'dan İstanbul'a deniz yoluyla ulaşım sağlayan bazı seferler de iptal listesine dahil edildi.

Mudanya Güzelyalı'dan hareket ederek Armutlu, Yenikapı ve Kadıköy güzergâhını kullanan deniz otobüslerinde hava şartlarına bağlı iptal kararları alındı.

Bu nedenle Bursa'dan İstanbul'a seyahat edecek yolcuların yalnızca güzergâhı değil, seferin kalkış saatini de kontrol etmesi önem taşıyor.

BANDIRMA - YENİKAPI - KADIKÖY SEFERİ İPTAL Mİ?

İDO tarafından duyurulan sefer iptalleri Bandırma güzergâhını da etkiledi.

İHA'nın 15 Ekim tarihli haberine göre Bandırma - Yenikapı - Kadıköy hattındaki saat 15.30 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bandırma'dan İstanbul'a ulaşım sağlayacak yolcuların, hareket saatinden önce İDO'nun güncel duyurularını kontrol etmeleri gerekiyor.

İDO İPTAL EDİLEN BİLETLER İADE EDİLECEK Mİ?

İDO tarafından iptal edilen seferlere bilet satın alan yolcular, kullanamadıkları biletlerin ücret iadesi için başvuruda bulunabiliyor.

Şirketin resmi internet sitesinde bilet iptali, iade ve değişiklik işlemleri için dijital kanallar ile çözüm merkezi üzerinden işlem yapılabileceği belirtiliyor.

İDO SEFERLERİ NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

15 Ekim Perşembe günü açıklanan sefer iptallerinin temel nedeni, Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları oldu.

Deniz ulaşımında hava koşulları, rüzgarın şiddeti ve denizin durumu seferlerin güvenli biçimde gerçekleştirilebilmesi açısından önem taşıyor.

İptal edilen seferlerin yeniden başlamasına ilişkin bütün hatları kapsayan kesin bir saat açıklanmadı.