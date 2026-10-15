İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba akşamı başlayan su kesintileri, 15 Ekim Perşembe sabahında da kentin birçok noktasını etkiledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) güncel arıza kayıtlarına göre Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi ve Şişli ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi kaydedildi. Şebeke hattındaki arızalar ve enerji kesintisi nedeniyle yaşanan aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar yürütülürken, farklı bölgeler için tahmini bitiş saatleri paylaşıldı. Peki, 15 Ekim İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte İSKİ arıza sorgulama ekranı, kesinti yaşanan mahalleler ve ilçe ilçe su verilmesi beklenen saatler...

15 EKİM İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

İSKİ'nin 15 Ekim Perşembe sabahına ait arıza ve bakım kayıtlarında İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 12 ilçenin bazı mahalleleri için su kesintisi bilgileri yer aldı.

14 Ekim akşamı başlayan kesintilerin bir bölümünün şebeke hattındaki arızalardan, önemli bir bölümünün ise enerji kesintisinden kaynaklandığı belirtildi.

İSKİ kayıtlarında yer alan ilçeler şöyle:

Arnavutköy

Bağcılar

Başakşehir

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beyoğlu

Eyüpsultan

Gaziosmanpaşa

Kağıthane

Sarıyer

Sultangazi

Şişli

Kesintiler ilçelerin tamamını değil, arıza kayıtlarında belirtilen mahalleleri kapsıyor.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin güncel arıza kayıtlarında, su kesintilerinin tahmini bitiş saatleri ilçelere ve arızanın türüne göre farklılık gösteriyor.

15 Ekim 2026 tarihli İSKİ kayıtlarına göre su kesintilerinin tahmini bitiş saatleri şu şekilde:

Arnavutköy: 11.00

Bağcılar: 10.00

Başakşehir: 11.00

Bayrampaşa: 11.00

Beşiktaş: 11.00

Beyoğlu: 11.00

Eyüpsultan: 11.00

Gaziosmanpaşa: 11.00

Kağıthane: 11.00

Sarıyer: 08.30

Sultangazi: 11.00

Şişli: 11.00

Belirtilen saatler, İSKİ'nin arıza kayıtlarında öngördüğü çalışma bitiş zamanlarıdır. Arızanın giderilme sürecine ve şebekenin yeniden devreye alınmasına bağlı olarak suyun verilme saatinde değişiklik yaşanabilir.

KAĞITHANE VE ŞİŞLİ'DE SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

İstanbul'daki su kesintisinden etkilenen ilçeler arasında Kağıthane ve Şişli de bulunuyor.

Kağıthane'de Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Çağlayan ve Çeliktepe mahalleleri kesinti kayıtlarında yer aldı.

Şişli'de ise 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Esentepe, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip Adıvar, Harbiye, Kuştepe, Mecidiyeköy, Meşrutiyet ve Teşvikiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda mahalle etkilenen bölgeler arasında gösterildi.

Her iki ilçedeki kesintilerin nedeni enerji kesintisi olarak kaydedilirken, tahmini bitiş saati 11.00 olarak belirtildi.

BEŞİKTAŞ, BEYOĞLU VE SARIYER'DE SU KESİNTİSİ

Beşiktaş'ta Muradiye ve Vişnezade mahalleleri İSKİ'nin su kesintisi listesinde yer aldı. Enerji kesintisinden kaynaklanan aksaklığın saat 11.00'de giderilmesi öngörüldü.

Beyoğlu'nda ise Cihangir, Asmalı Mescit, Bülbül, Firuzağa, Gümüşsuyu, Halıcıoğlu, Hacıahmet, Hüseyinağa, Kasımpaşa çevresindeki bazı mahalleler, Sütlüce, Tomtom ve Şehit Muhtar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda bölgede kesinti kaydı oluşturuldu.

Beyoğlu için de tahmini bitiş saati 11.00 olarak paylaşıldı.

Sarıyer'de ise Demirciköy ve Kumköy (Kilyos) mahallelerinde 200 milimetre çaplı şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle kesinti yaşandı.

Sarıyer'deki söz konusu arıza için İSKİ kayıtlarında 15 Ekim saat 08.30 tahmini bitiş zamanı olarak yer aldı.

ARNAVUTKÖY, BAĞCILAR VE BAŞAKŞEHİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arnavutköy'de Anadolu, Arnavutköy Merkez ve Boğazköy İstiklal mahalleleri, enerji kesintisine bağlı su kesintisinden etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Başakşehir'de ise Başak ve Başakşehir mahalleleri için aynı nedenle arıza kaydı oluşturuldu.

Her iki ilçedeki kesintilerin tahmini bitiş saati 11.00 olarak belirtildi.

Bağcılar'da ise Yavuzselim Mahallesi'nde 150 milimetre çaplı şebeke hattında arıza meydana geldi. 14 Ekim akşamı başlayan bu kesinti için 15 Ekim saat 10.00 tahmini bitiş zamanı olarak kaydedildi.

EYÜPSULTAN VE GAZİOSMANPAŞA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLELER

Eyüpsultan'da Akşemsettin, Alibeyköy, Göktürk Merkez, Güzeltepe, Karadolap, Mimar Sinan, Mithatpaşa, Pirinççi, Yeşilpınar ve Çırçır mahalleleri su kesintisi kayıtlarında yer aldı.

Gaziosmanpaşa'da ise Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Hürriyet, Karadeniz, Karayolları, Kazım Karabekir, Mevlana ve Yenimahalle etkilenen bölgeler arasında gösterildi.

İSKİ, her iki ilçede de enerji kesintisi nedeniyle oluşan aksaklıklar için tahmini bitiş saatini 11.00 olarak bildirdi.

BAYRAMPAŞA VE SULTANGAZİ'DE KESİNTİ TAKVİMİ

Bayrampaşa'da Cevatpaşa, Kocatepe ve Yıldırım mahalleleri, 14 Ekim akşamından itibaren su kesintisi yaşanan bölgeler arasında yer aldı.

Sultangazi'de ise 50. Yıl, 75. Yıl, Cebeci, Cumhuriyet, Esentepe, Eski Habipler, Gazi, Habibler, Malkoçoğlu, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Yayla, Yunus Emre, Zübeyde Hanım ve İsmetpaşa mahalleleri için kesinti bilgileri yayımlandı.

Her iki ilçede de enerji kesintisine bağlı arızaların 15 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de giderilmesi öngörüldü.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelere ilişkin en güncel bilgiler, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin arıza ve bakım sorgulama hizmetinden öğrenilebiliyor.

İSKİ'nin e-Devlet üzerinden erişilebilen sorgulama ekranında kesintinin başlangıç tarihi, etkilenen mahalleler, arızanın nedeni ve tahmini bitiş saati ayrı ayrı listeleniyor.