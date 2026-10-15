İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan şiddetli sağanağın ardından toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklarla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kent genelinde metro seferleri büyük ölçüde devam ederken, olumsuz hava koşulları ve teknik arızalar nedeniyle bazı hatlarda geçici düzenlemelere gidildi. Metro İstanbul, gece saatlerinde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla birçok hattın çalışma süresini uzatırken sabah saatlerinde aksayan bazı seferlerin yeniden başladığı açıklandı. M7 Yıldız-Mahmutbey hattında ise onarım çalışmasına bağlı özel sefer düzeni devam ediyor. Peki, İstanbul'da metro ve Marmaray bugün çalışıyor mu, hangi metro hatlarında aksama var? İşte 15 Ekim 2026 Perşembe günü Metro İstanbul ve Marmaray seferlerinde son durum, açık hatlar ve güncel ulaşım duyuruları...

15 EKİM İSTANBUL METROLARI BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü metro seferleri genel olarak devam ediyor. Şiddetli yağışın ardından bazı metro ve tramvay hatlarında meydana gelen aksaklıklar için yürütülen çalışmaların ardından sabah saatlerinde normal sefer düzenine dönüş başladı.

Metro İstanbul'un duyurularına göre kentteki metro ağının tamamını kapsayan bir kapatma kararı bulunmuyor. Bununla birlikte bazı hatlarda teknik nedenlerle özel işletme düzenlemeleri uygulanıyor.

Özellikle M7 Yıldız-Mahmutbey hattında Mecidiyeköy çevresindeki onarım çalışmaları nedeniyle yolcuların aktarma yapması gerekiyor.

MARMARAY BUGÜN ÇALIŞIYOR MU, SEFERLER İPTAL Mİ?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan Marmaray'da 15 Ekim Perşembe günü için tüm seferlerin durdurulduğuna ilişkin doğrulanmış bir resmi açıklama bulunmuyor.

M9 ATAKÖY-OLİMPİYAT METROSU ÇALIŞIYOR MU?

M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda 14 Ekim'de meydana gelen teknik arıza nedeniyle sefer düzeninde değişikliğe gidildi.

Arızanın ardından trenler yalnızca Çobançeşme-Olimpiyat istasyonları arasında işletilirken Ataköy-Çobançeşme arasındaki ulaşım ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlandı.

Metro İstanbul'un 15 Ekim sabahı yaptığı açıklamaya göre aksayan M9 metro seferleri yeniden normal düzenine döndü.

M5 ÜSKÜDAR-SULTANBEYLİ METROSU AÇIK MI?

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı, 14 Ekim'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sefer saatleri uzatılan hatlar arasında yer aldı.

Metro İstanbul'un 15 Ekim tarihli güncel arıza listesinde M5 hattının tamamının kapatıldığına ilişkin bir duyuru bulunmuyor.

Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli güzergâhında seyahat edecek yolcuların güncel sefer bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

M7 YILDIZ-MAHMUTBEY METROSUNDA SON DURUM

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda Mecidiyeköy İstasyonu çevresindeki onarım çalışmaları nedeniyle özel sefer düzeni devam ediyor.

Metro İstanbul'un açıklamasına göre trenler Yıldız-Mecidiyeköy ve Çağlayan-Mahmutbey kesimlerinde ayrı işletme düzenleriyle hizmet veriyor.

Nurtepe-Çağlayan arasında mekik seferleri uygulanırken Mecidiyeköy ile Nurtepe arasındaki bağlantı için ücretsiz İETT otobüsleri kullanılabiliyor.

İSTANBUL'DA HANGİ METRO HATLARI AÇIK?

Metro İstanbul'un güncel hizmet durumu kayıtlarında genel bir kapatma kararı bulunmayan başlıca metro hatları şöyle:

M1A: Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B: Yenikapı-Kirazlı

M2: Yenikapı-Hacıosman

M3: Bakırköy-Kayaşehir

M4: Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5: Üsküdar-Sultanbeyli

M6: Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

M7: Yıldız-Mahmutbey (Onarım nedeniyle özel sefer düzeni)

M8: Bostancı-Parseller

M9: Ataköy-Olimpiyat (Sabah saatlerinde seferlerin normale döndüğü açıklandı)

İSTANBUL'DA TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ MÜ?

İstanbul'daki kuvvetli yağış, metro hatlarının yanı sıra bazı tramvay seferlerinde de aksamalara neden oldu.

Özellikle T1 Kabataş-Bağcılar ve T3 Kadıköy-Moda tramvay hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer düzenlemeleri yapıldı.

Metro İstanbul, 15 Ekim sabahı yaptığı açıklamada T1 ve T3 hatlarında aksayan seferlerin yeniden başladığını bildirdi.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy hatları da 14 Ekim gecesinde sefer saatleri uzatılan raylı sistemler arasında yer aldı.

İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİ SAAT KAÇA KADAR UZATILDI?

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan sağanak nedeniyle Metro İstanbul, 10 metro, 3 tramvay ve 2 füniküler hattında sefer sürelerini uzattı.

Yapılan açıklamada, 14 Ekim gecesi için belirlenen hatlarda seferlerin 15 Ekim Perşembe günü saat 02.00'ye kadar devam edeceği duyuruldu. Söz konusu düzenleme, olumsuz hava koşullarında ulaşımın aksamaması amacıyla gerçekleştirildi.

Bu uygulama, 15 Ekim Perşembe gecesinde de bütün hatların otomatik olarak saat 02.00'ye kadar çalışacağı anlamına gelmiyor.

İSTANBUL'DA TELEFERİK HATLARI ÇALIŞIYOR MU?

Şiddetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki teleferik hatlarında da tedbirler alındı.

Metro İstanbul'un hizmet durumu kayıtlarında TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava koşulları nedeniyle işletmeye kapatıldığı belirtiliyor.

Teleferik hatlarını kullanmayı planlayan yolcuların seferler yeniden başlayana kadar alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmesi gerekiyor.