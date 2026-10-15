Bursa'da okullar tatil mi, 16 Ekim 2026 Cuma günü ders yapılacak mı? Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Bursa'daki öğrenciler ve veliler, haftanın son ders gününe ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. 15 Ekim Perşembe öğleden sonra itibarıyla Bursa genelinde 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildiğini doğrulayan resmi bir karar bulunmuyor. Yeni bir açıklama yapılmadığı takdirde okullarda eğitim öğretimin normal programında sürmesi bekleniyor.

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 16 EKİM CUMA OKUL VAR MI?

Bursa'da 16 Ekim Cuma günü için gözler Bursa Valiliğinden yapılabilecek açıklamalara çevrildi. Olumsuz hava koşullarının eğitim programını etkileyip etkilemeyeceği araştırılırken il genelinde okulların tatil edildiğine yönelik resmi bir karar doğrulanamadı.

BURSA VALİLİĞİ TATİL AÇIKLAMASI YAPTI MI?

Bursa Valiliğinin 16 Ekim Cuma günü için il genelinde okulların tatil edildiğini gösteren resmi açıklamasına ulaşılamadı.

OSMANGAZİ, NİLÜFER VE YILDIRIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'nın Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde de cuma günü eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor.

İl genelini kapsayan bir tatil kararının doğrulanmamış olması nedeniyle bu ilçelerde okulların kapalı olduğu söylenemiyor. İnegöl, Mudanya, Gemlik, Gürsu ve Kestel için de aynı durum geçerli. Herhangi bir ilçede veya belirli okullarda farklı bir uygulamaya gidilmesi halinde ilgili kaymakamlık ve yetkili kurumların açıklamaları esas alınacak.

16 EKİM CUMA BURSA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 16 Ekim Cuma gününe ilişkin Bursa tahmininde gök gürültülü sağanak yağış beklentisi bulunuyor.

En düşük sıcaklık =11°C

En yüksek sıcaklık =18°C

METEOROLOJİNİN BURSA İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ekim'de yayımladığı 509 numaralı uyarıda Bursa için 14 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiğini bildirmişti.

14 Ekim saat 06.00 ile 15 Ekim saat 23.59 arasını kapsayan uyarıda sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama risklerine dikkat çekildi.

Bursa'da 16 Ekim Cuma günü için resmi bir tatil kararı doğrulanmadığından, yeni bir açıklama gelmemesi halinde derslerin normal programda devam etmesi bekleniyor.