Bursa'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle Mudanya, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri için yapılan fırtına uyarılarının ardından öğrenciler, Bursa Valiliğinden gelecek açıklamaları takip ediyor. Şu ana kadar il genelindeki okulları kapsayan bir tatil kararı doğrulanmadı. Yeni bir duyuru yapılmadığı sürece eğitim öğretimin normal programında devam etmesi bekleniyor. İşte Bursa Valiliğinin açıklamasına ilişkin son durum...

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ, 15 EKİM BUGÜN OKUL VAR MI?

Bursa'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmediği, kentte beklenen kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından gündeme geldi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, Bursa Valiliğinin eğitime ara verilmesine ilişkin bir karar alıp almadığını araştırıyor.

Mevcut bilgilere göre Bursa genelindeki resmî ve özel okulları kapsayan bir tatil kararı doğrulanmış değil. Bu nedenle yeni bir resmî açıklama yapılmadığı sürece okullarda derslerin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.

BURSA VALİLİĞİ 15 EKİM OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI YAPTI MI?

Bursa Valiliğinin meteorolojik uyarılarında kuvvetli rüzgâr ve fırtına riskine karşı vatandaşların tedbirli olması isteniyor. Ancak hava durumu uyarısı tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor. 15 Ekim Perşembe günü için Bursa genelinde eğitime ara verildiğini bildiren doğrulanmış bir resmî karar bulunmuyor. Yeni bir karar açıklanması durumunda bunun Valiliğin resmî internet sitesi ve duyuru kanalları üzerinden paylaşılması bekleniyor.

Bursa Valiliğinin resmî internet sitesi: https://www.bursa.gov.tr/

MUDANYA, KARACABEY VE MUSTAFAKEMALPAŞA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'nın Mudanya, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklentisi nedeniyle meteorolojik uyarılar yapıldı. Ancak bu uyarılar, söz konusu ilçelerde okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor. İlçe bazında eğitime ara verilmesine ilişkin bir karar alınıp alınmadığı, kaymakamlıkların ve ilgili resmî kurumların duyurularından kontrol edilmeli.

BURSA'DA BUGÜN DERS VAR MI?

Bursa'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edildiğine ilişkin doğrulanmış bir karar olmadığı için, mevcut bilgilere göre derslerin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Valilik tarafından yeni bir karar açıklanması durumunda eğitim durumunun yeniden değerlendirilmesi gerekiyor.