İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkisini artıran şiddetli sağanak ve fırtına, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan toplam 46 uçağın alternatif havalimanlarına yönlendirilmesiyle birlikte gözler uçuş operasyonlarına çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olumsuz hava koşullarının iki havalimanındaki seferleri etkilediğini açıklarken Sabiha Gökçen'de geçici olarak durdurulan iniş ve kalkış operasyonlarının yeniden başladığını duyurdu. Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve AJet ile seyahat etmeyi planlayan yolcular için güncel uçuş bilgileri önem kazandı. Peki, 15 Ekim bugün uçak seferleri iptal mi, iç ve dış hat uçuşları yapılıyor mu? İşte İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında son durum, iptal edilen uçuşların sorgulanması ve hava yolu şirketlerinin sefer bilgileri...

15 EKİM BUGÜN UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ekim akşamı uçuş operasyonlarında önemli aksamalar yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan toplam 46 uçağın alternatif meydanlara yönlendirildiği bildirildi.

THY, PEGASUS VE AJET UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve AJet ile 15 Ekim Perşembe günü seyahat edecek yolcular için uçuşların son durumu merak ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıklamasında, THY, Pegasus ve AJet için uçuş numarası bazında hazırlanmış kapsamlı bir iptal listesi paylaşılmadı.

Yolcular, biletlerindeki uçuş kodlarını kullanarak hava yolu şirketlerinin resmî internet siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden seferlerin güncel durumunu öğrenebiliyor.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ Mİ?

İstanbul Havalimanı'nda 14 Ekim akşamı etkili olan şiddetli rüzgâr ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçakların inişlerinde sorunlar yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıklamasına göre İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan toplam 43 uçak, Türkiye'deki ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirildi.

Söz konusu uçaklardan 39'u yurt içindeki, 4'ü ise yurt dışındaki havalimanlarına gönderildi.

15 Ekim Perşembe günü İstanbul Havalimanı'ndaki bütün uçuş operasyonlarının durdurulduğuna yönelik genel bir karar bulunmuyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şiddetli rüzgâr ve rüzgâr kesmesi nedeniyle 14 Ekim Çarşamba akşamı uçuş operasyonlarında geçici aksamalar meydana geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıklamasına göre havalimanında inişlere bir süre ara verilirken, kalkış operasyonları saat 21.42 itibarıyla durduruldu.

Saat 22.00'ye kadar Sabiha Gökçen'e iniş yapamayan üç uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.

Bakanlık, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkış operasyonlarının 14 Ekim saat 22.02 itibarıyla yeniden başladığını duyurdu.

15 Ekim sabahına ait resmî uçuş bilgi ekranında da iç hat seferlerinin gerçekleştirildiği görüldü.

İÇ HAT UÇUŞLARI İPTAL Mİ? 15 EKİM PERŞEMBE

15 Ekim Perşembe günü İstanbul'dan Türkiye'nin farklı şehirlerine gerçekleştirilecek iç hat uçuşlarının tamamını kapsayan bir iptal kararı bulunmuyor.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon ve diğer kentlere seyahat edecek yolcular, uçuşlarının güncel durumunu hava yolu şirketlerinden öğrenebiliyor.

DIŞ HAT UÇUŞLARI İPTAL Mİ? İSTANBUL'DA SON DURUM

İstanbul'da olumsuz hava koşullarından dış hat uçuşları da etkilendi.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan dört uçak, Türkiye dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirildi.

Yurt dışına yönlendirilen uçakların iniş yaptığı noktalar şöyle:

Burgaz (Bulgaristan): 2 uçak

Tahran (İran): 1 uçak

Atina (Yunanistan): 1 uçak

Yurt dışına yönlendirme yapılması, 15 Ekim tarihli bütün dış hat seferlerinin iptal edildiğini göstermiyor.

46 UÇAĞIN YÖNLENDİRİLMESİ SEFERLERİN İPTAL EDİLDİĞİ ANLAMINA MI GELİYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıkladığı 46 uçaklık yönlendirme bilgisi, iptal edilen uçuş sayısını göstermiyor.

Havacılıkta "divert" olarak adlandırılan yönlendirme işlemi, bir uçağın planlanan varış havalimanı yerine farklı bir meydana iniş yapmasını ifade ediyor.

Bu uygulama, özellikle şiddetli rüzgâr, görüş mesafesinin azalması veya iniş güvenliğini etkileyen hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

Dolayısıyla başka havalimanına yönlendirilen bir uçuşun durumu ile kalkış öncesinde iptal edilen bir seferin durumu birbirinden farklı.

İstanbul'da 46 uçağın yönlendirilmiş olması, 46 uçuşun iptal edildiği şeklinde değerlendirilmemeli.

UÇAK SEFERİ İPTAL OLURSA BİLET İADESİ YAPILIR MI?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcular, ilgili hava yolu şirketinin sunduğu bilet değişikliği, alternatif uçuş ve iade seçeneklerini kontrol edebiliyor.

İptal edilen seferlerde uygulanacak işlemler, uçuşun durumuna ve geçerli yolcu hakları düzenlemelerine göre belirleniyor.

Uçuşu iptal edilen yolcuların, hava yolu şirketlerinin resmi internet siteleri veya müşteri hizmetleri üzerinden rezervasyon bilgilerini kontrol ederek kendileri için sunulan seçenekleri öğrenmesi gerekiyor.