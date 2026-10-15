15 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI | Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi 15 Ekim Perşembe günü gerçekleştirildi. Çekilişi takip eden vatandaşlar, 6 bilen çıkıp çıkmadığını ve büyük ikramiyenin devredip devretmediğini merak ediyor. Sonuçlar açıklandığında kazanan numaralar ve tüm kategorilerdeki ikramiye tutarları Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilecek. İşte 15 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu, kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri...

15 EKİM SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

İşte sonuçlar: 31-32-39-45-49-54

SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

Çekiliş sonrasında kaç kişinin hangi kategoride ikramiye kazandığı ve kişi başına düşen tutarlar açıklanacak.

6 bilen: [KİŞİ SAYISI VE İKRAMİYE]

5 bilen: [KİŞİ SAYISI VE İKRAMİYE]

4 bilen: [KİŞİ SAYISI VE İKRAMİYE]

3 bilen: [KİŞİ SAYISI VE İKRAMİYE]

2 bilen: [KİŞİ SAYISI VE İKRAMİYE]

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Süper Loto biletini kontrol etmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesini ziyaret edebilir.

Resmi sonuç ekranı: Milli Piyango Online