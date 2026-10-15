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Anasayfa Haberler 15 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | MPİ sorgulama ekranı

15 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | MPİ sorgulama ekranı

Süper Loto'nun 15 Ekim 2026 Perşembe günü yapılan çekilişi için heyecanlı bekleyiş bitti. Milli Piyango Online üzerinden sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, “Süper Loto sonuçları açıklandı mı?”, “15 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler?” ve “Büyük ikramiye devretti mi?” sorularına yanıt arıyor. Çekilişin ardından kazanan numaralar, ikramiye dağılımı ve devir tutarı belli oldu. İşte 15 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 01:25
15 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | MPİ sorgulama ekranı

15 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI | Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi 15 Ekim Perşembe günü gerçekleştirildi. Çekilişi takip eden vatandaşlar, 6 bilen çıkıp çıkmadığını ve büyük ikramiyenin devredip devretmediğini merak ediyor. Sonuçlar açıklandığında kazanan numaralar ve tüm kategorilerdeki ikramiye tutarları Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilecek. İşte 15 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu, kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri...

15 EKİM SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

İşte sonuçlar: 31-32-39-45-49-54

SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

Çekiliş sonrasında kaç kişinin hangi kategoride ikramiye kazandığı ve kişi başına düşen tutarlar açıklanacak.

6 bilen: [KİŞİ SAYISI VE İKRAMİYE]

5 bilen: [KİŞİ SAYISI VE İKRAMİYE]

4 bilen: [KİŞİ SAYISI VE İKRAMİYE]

3 bilen: [KİŞİ SAYISI VE İKRAMİYE]

2 bilen: [KİŞİ SAYISI VE İKRAMİYE]

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Süper Loto biletini kontrol etmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesini ziyaret edebilir.

Resmi sonuç ekranı: Milli Piyango Online

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