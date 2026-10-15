İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtınanın ardından ulaşımda yeni tedbirler hayata geçirildi. Kent genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü okullarda yüz yüze eğitime ara verilirken, motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışına da geçici yasak getirildi. İstanbul Valiliğinin aldığı karar, özellikle yemek, market ve paket servis hizmetlerinde motosiklet kullanan kuryeleri doğrudan ilgilendiriyor. Yasak kararının ikinci bir talimata kadar geçerli olması nedeniyle teslimat hizmetlerinde de değişiklikler yaşanabiliyor. Peki, 15 Ekim bugün kuryeler çalışıyor mu, İstanbul'da motosiklet yasağı ne zaman bitecek? Yemek ve market siparişleri iptal mi edildi? İşte İstanbul Valiliğinin açıklaması, motokurye yasağının kapsamı ve son gelişmeler...

BUGÜN KURYELER ÇALIŞIYOR MU? 15 EKİM 2026

İstanbul Valiliği tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan kararla, motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı.

14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00 itibarıyla yürürlüğe giren karar, motosikletle teslimat yapan kuryeleri de doğrudan etkiliyor. Buna göre yasak yürürlükte olduğu sürece motokuryeler, motosiklet kullanarak trafikte teslimat gerçekleştiremeyecek.

İSTANBUL'DA MOTOSİKLET YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?

İstanbul Valiliği, kentte yaşanan şiddetli yağışın ulaşım güvenliğini olumsuz etkilemesi üzerine motosikletler için trafik yasağı kararı aldı. 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de başlayan uygulamanın, ikinci bir talimata kadar devam edeceği bildirildi.

YEMEK VE MARKET SİPARİŞLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul'da motosikletlere getirilen trafik kısıtlaması, yemek ve market siparişlerinin teslimat süreçlerini de etkileyebiliyor.

Ancak İstanbul Valiliğinin açıklamasında yemek siparişlerinin, market alışverişlerinin veya bütün paket servis hizmetlerinin kent genelinde durdurulduğuna yönelik ayrı bir karar bulunmuyor. Yasak, motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını kapsıyor.

Bu nedenle sipariş hizmetlerinin devam edip etmeyeceği, işletmelerin kullanabildiği teslimat araçlarına ve hizmet koşullarına bağlı olarak değişebiliyor.

İSTANBUL MOTOSİKLET YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Valiliğinin 14 Ekim'de duyurduğu motosiklet yasağı için belirlenmiş kesin bir bitiş saati bulunmuyor. Resmî açıklamaya göre uygulama, Valilik tarafından ikinci bir talimat verilinceye kadar yürürlükte kalacak.

MOTOSİKLET YASAĞI HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

İstanbul Valiliğinin kararı yalnızca ticari faaliyet gerçekleştiren motokuryelere yönelik değil. Açıklamada motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışının yasaklandığı belirtildi.

Bu nedenle bireysel motosiklet kullanıcıları ile motosikletle çalışan teslimat görevlileri de kısıtlamadan etkileniyor. Motosiklet benzeri iki tekerlekli araçları kullanan kişilerin de uygulamanın kapsamını dikkate alması gerekiyor.

BUGÜN KARGO DAĞITIMI VAR MI?

İstanbul'daki motosiklet yasağı, kargo şirketlerinin bütün dağıtım faaliyetlerini durduran genel bir karar niteliği taşımıyor.

Kargo şirketleri tarafından otomobil, panelvan veya diğer uygun taşıtlarla gerçekleştirilen teslimatların, şirketlerin operasyonel durumuna göre devam etmesi mümkün.

MOTOKURYELER NE ZAMAN YENİDEN ÇALIŞACAK?

İstanbul'da motosikletle teslimat yapan kuryelerin yeniden trafiğe çıkabilmesi için mevcut yasağın kaldırılması gerekiyor.

Yasağın sona ermesine ilişkin kesin tarih ve saat paylaşılmadığından motokurye hizmetlerinin normal düzenine ne zaman döneceği henüz netleşmedi. İşletmelerin sipariş kabul etmeye başlaması veya hizmetlerini genişletmesi de kullandıkları teslimat araçlarına ve operasyon koşullarına bağlı olacak.