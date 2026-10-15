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Anasayfa Haberler 15 Ekim 2026 okullar tatil mi, üniversiteler tatil edildi mi?

15 Ekim 2026 okullar tatil mi, üniversiteler tatil edildi mi?

15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların ve üniversitelerin tatil olup olmadığı öğrenciler ile velilerin gündeminde. İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik, kent genelindeki resmî ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Üniversitelerden de peş peşe duyurular geldi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi yüz yüze eğitime ara verirken MEF Üniversitesi derslerin çevrim içi yapılacağını bildirdi. Peki, bugün hangi okullar tatil, üniversiteler tatil edildi mi? İşte 15 Ekim son dakika açıklamaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:52
15 Ekim 2026 okullar tatil mi, üniversiteler tatil edildi mi?

15 Ekim 2026 Perşembe günü için eğitim kurumlarından gelen tatil ve uzaktan eğitim açıklamaları yakından takip ediliyor. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilirken bazı üniversiteler de kendi kararlarını duyurdu. Üniversite öğrencilerinin ders ve sınav programları için kayıtlı oldukları kurumun resmî açıklamalarını kontrol etmesi gerekiyor. İşte 15 Ekim okul tatili haberleri ve üniversitelerde eğitim durumuna ilişkin son bilgiler...

15 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü il genelindeki resmî ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kararın, yoğun yağışın ulaşım ve günlük yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla alındığı bildirildi.

15 EKİM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul'da üniversiteler için tek ve genel bir tatil kararından söz etmek yerine, her üniversitenin kendi açıklamasını esas almak gerekiyor. 15 Ekim için yayımlanan duyurularda bazı üniversiteler yüz yüze eğitime ara verdi, bazıları ise derslerin çevrim içi yürütüleceğini açıkladı.

İSTANBUL'DA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, kentte etkili olan olumsuz hava koşullarının başta ulaşım olmak üzere günlük yaşamı etkilediği belirtildi. Yoğun yağış nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verildi.

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