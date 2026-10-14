atv ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun'un 38. bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Mersin'de yıllardır çiftçilik ve pazarcılık yapan 57 yaşındaki Naciye Şahin, emeklilik hayalini gerçekleştirmek için katıldığı yarışmada hem neşeli tavırları hem de verdiği cesur kararlarla geceye damga vurdu. İlk turda milyonluk ödüllerin bulunduğu kutuları açtırmasına rağmen mücadeleden vazgeçmeyen Naciye Teyze, bankanın son teklifinde kritik bir tercihle karşı karşıya kaldı. Peki, Var Mısın Yok Musun'da Naciye Teyze ne kadar kazandı, 18 numaralı kutusundan ne çıktı? İşte 38. bölümde yaşananlar ve yarışmanın dikkat çeken finali...

VAR MISIN YOK MUSUN'DA NACİYE TEYZE RÜZGARI!

Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'un 13 Ekim Salı akşamı yayımlanan 38. bölümünün yarışmacısı, Mersinli çiftçi Naciye Şahin oldu.

57 yaşındaki Naciye Teyze, yarışmaya emeklilik hayalini gerçekleştirmek ve evinin eksiklerini tamamlamak amacıyla katıldı. Kazanacağı ödülle BAĞ-KUR borcunu ödemeyi ve evinin çatısını yaptırmayı planlayan Şahin, stüdyoya enerjik tavırlarıyla giriş yaptı.

Yarışmaya 18 numaralı kutuyla katılan Naciye Teyze, kutusunu kendi elleriyle masaya taşırken çocukluğundan beri kamera karşısına geçmenin hayalini kurduğunu anlattı. Stüdyodaki kameraları öpmesi ise gecenin en renkli anlarından biri oldu.

MİLYONLUK KUTULAR DAHA İLK TURDA AÇILDI

Var Mısın Yok Musun macerasına oldukça talihsiz başlayan Naciye Teyze, ilk turda 5 milyon TL ve 1 milyon TL değerindeki iki büyük ödülün bulunduğu kutuları açtırdı.

Yarışmanın henüz başında yaşanan bu kayıplar stüdyodaki heyecanı artırırken, Naciye Şahin moralini bozmadı.

Bankanın ilk tur sonunda sunduğu 40 bin TL'lik teklifi kabul etmeyen yarışmacı, daha yüksek bir ödül kazanma umuduyla yoluna devam etti.

BİR YANDA EMEKLİLİK HAYALİ, DİĞER YANDA BÜYÜK ÖDÜL

Mersin'in Mezitli ilçesinde dünyaya gelen Naciye Şahin, çocuk yaşlarda eğitimini yarıda bırakarak ailesine destek olmaya başladı.

18 yaşında evlenen Şahin, eşiyle birlikte uzun yıllar çiftçilik yaptı. Kendi yetiştirdikleri ürünleri pazarlarda satarak geçimini sağlayan Naciye Teyze, yaklaşık 40 yıllık emeğinin ardından emeklilik hayalini gerçekleştirmek istediğini anlattı.

Oğluyla birlikte sosyal medyada da içerik üreten Şahin, yarışma boyunca hayatından kesitler paylaşırken ailesinin görüntülü bağlantıyla yayına katılması üzerine duygusal anlar yaşadı.

Eşi Şinasi Bey ile olan evliliğinden söz eden Naciye Teyze'nin içten açıklamaları da programa renk kattı.

660 BİN TL'LİK TEKLİFİ REDDETTİ!

İlk turlarda yüksek tutarlı ödüllerin bulunduğu kutuları kaybetmesine rağmen oyununu toparlayan Naciye Teyze, beşinci turda önemli bir avantaj yakaladı.

Bu turda 1 TL, 250 TL ve 10 TL değerindeki üç mavi kutunun art arda açılmasıyla yarışma tablosundaki büyük ödüller korunmuş oldu.

Bankanın sunduğu 660 bin TL'lik teklif karşısında kararını veren Naciye Şahin, yarışmaya devam etmeyi tercih etti.

Altıncı tura geçen yarışmacı, bu kez 10 bin TL ve 500 bin TL değerindeki kutuları açtırdı. Bankadan gelecek yeni teklif, gecenin sonucunu belirleyecek kritik ana dönüştü.

NACİYE TEYZE VAR MISIN YOK MUSUN'DA NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'un 38. bölümünde yarışan Naciye Şahin, 1 milyon 400 bin TL kazandı.

Altıncı turun ardından bankanın teklifinin 1 milyon 400 bin TL'ye yükselmesi üzerine Naciye Teyze, daha fazla risk almama kararı verdi.

Yarışma boyunca hayalini kurduğu emekliliği ve ailesinin ihtiyaçlarını düşündüğünü belirten Şahin, büyük ödüllerin bulunduğu kutuların hâlâ oyunda olmasına rağmen bankanın teklifini kabul etti.

Kırmızı butona basarak "Varım" diyen 57 yaşındaki yarışmacı, 1 milyon 400 bin TL'nin sahibi oldu.

NACİYE TEYZE'NİN 18 NUMARALI KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Naciye Teyze'nin bankanın milyonluk teklifini kabul etmesinin ardından gözler yarışmanın başında seçtiği 18 numaralı kutuya çevrildi.

Büyük bir merakla açılan kutudan yalnızca 25 bin TL çıktı.

Böylece Naciye Şahin, bankanın teklifini kabul ederek kendi kutusundaki tutarın oldukça üzerinde bir ödül kazanmış oldu.

Yarışmacıya ayrıca kutusundan çıkan Idefix hediye çeki de verildi.

NACİYE TEYZE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Var Mısın Yok Musun'un 38. bölüm yarışmacısı Naciye Şahin, 1969 yılında Mersin'in Mezitli ilçesinde dünyaya geldi.

57 yaşındaki Şahin, Yörük bir ailenin en büyük çocuğu olarak büyüdü. Küçük yaşlarda ailesinin sorumluluğunu üstlenerek eğitimini yarıda bırakan Naciye Teyze, 18 yaşında evlendi.

Uzun yıllar eşiyle birlikte tarım ve pazarcılıkla uğraşan Şahin, bugün de kadın üretici pazarlarında satış yapmayı sürdürüyor.

Oğluyla birlikte hazırladığı sosyal medya içerikleri sayesinde geniş kitleler tarafından tanınan Naciye Teyze, Var Mısın Yok Musun'daki samimi tavırları ve milyonluk kazancıyla dikkat çekti.

VAR MISIN YOK MUSUN 39. BÖLÜM NE ZAMAN?

Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun'un 39. bölümü, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de atv'de izleyiciyle buluşacak.

Yeni bölümde farklı bir yarışmacı, büyük ödüle ulaşabilmek için kutular arasında seçim yaparak bankanın tekliflerini değerlendirecek.

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