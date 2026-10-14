MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu 13 Ekim 2026 Salı akşamı ekrana geldi. Kızartmalar konseptiyle mücadele eden mavi ve kırmızı takım, şeflerin beğenisini kazanmak için tezgâh başına geçti. Takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Gecenin sonunda haftanın ilk iki eleme adayı da belli oldu. Peki, MasterChef'te eleme potasına kim gitti, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte son bölümde yaşananlar…

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye'nin 13 Ekim Salı akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk iki eleme adayı açıklandı. Takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım, önce bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti, ardından takım oylamasına geçti.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Şadi, eleme potasına göndereceği yarışmacı olarak Şiringül'ü seçti. Takım içinde yapılan oylamanın ardından ise Hasan Alp, en fazla oyu alarak haftanın ikinci eleme adayı oldu. Böylece MasterChef'te 13 Ekim Salı gecesinin sonunda eleme potasına giren isimler Şiringül ve Hasan Alp olarak açıklandı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım dokunulmazlığı için mavi ve kırmızı takım, kızartmalar konseptinde karşı karşıya geldi. Yarışmacılardan farklı mutfaklara ait dokuz çeşit yemek hazırlamaları istendi.

Menüde Edirne tava ciğeri, Kayseri yağ mantısı, calamari fritti, tempura sebze ve karides, dana eti katsu, kızarmış sardalya, ton mun goong, karipap ve jalebi yer aldı. Yarışmacılar, verilen süre içerisinde tabaklarını hazırlayarak şeflerin değerlendirmesine sundu.

Şeflerin tadım ve değerlendirmelerinin ardından takım dokunulmazlığını kazanan taraf kırmızı takım oldu. Bu sonuçla mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununa çıkmak zorunda kaldı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım yarışmacıları, eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlık mücadelesi verdi. Bu turda yarışmacılardan İran mutfağının bilinen yemeklerinden Fesenjan hazırlamaları istendi.

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Şadi oldu. Böylece Şadi, eleme potasına göndereceği yarışmacıyı belirleme hakkını elde etti ve Şiringül'ün adını verdi.

MASTERCHEF 13 EKİM ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 13 Ekim 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümün ardından haftanın ilk iki eleme adayı belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Şadi'nin seçimi ve takım oylaması sonucunda eleme potasına giren isimler şöyle sıralandı:

Şiringül: Haftanın ilk eleme adayı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Şadi tarafından seçildi.

Hasan Alp: Takım oylaması sonucunda haftanın ikinci eleme adayı oldu.

MasterChef Türkiye'de hafta boyunca oynanacak yeni oyunlarla eleme potasına girecek diğer yarışmacılar da belli olacak. Yarışmacılar, eleme gecesine kalmamak ve mutfaktaki mücadelelerini sürdürmek için performanslarını ortaya koymaya devam edecek.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

13 Ekim Salı akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar ilk olarak takım dokunulmazlığı için kızartmalar konseptinde mücadele etti. Dokuz farklı yemek hazırlayan takımların performansları şefler tarafından değerlendirildi. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.