CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haberler MasterChef dün akşam kim potaya gitti? MasterChef eleme adayları

MasterChef dün akşam kim potaya gitti? MasterChef eleme adayları

MasterChef Türkiye’de 13 Ekim 2026 Salı akşamı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kızartmalar konseptinde karşı karşıya gelen takımlardan kırmızı takım dokunulmazlığı kazanırken bireysel dokunulmazlığın sahibi Şadi oldu. Şadi’nin seçimi ve takım oylamasıyla haftanın ilk eleme adayları Şiringül ve Hasan Alp olarak belirlendi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 10:06 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 10:07
MasterChef dün akşam kim potaya gitti? MasterChef eleme adayları

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu 13 Ekim 2026 Salı akşamı ekrana geldi. Kızartmalar konseptiyle mücadele eden mavi ve kırmızı takım, şeflerin beğenisini kazanmak için tezgâh başına geçti. Takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Gecenin sonunda haftanın ilk iki eleme adayı da belli oldu. Peki, MasterChef'te eleme potasına kim gitti, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte son bölümde yaşananlar…

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye'nin 13 Ekim Salı akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk iki eleme adayı açıklandı. Takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım, önce bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti, ardından takım oylamasına geçti.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Şadi, eleme potasına göndereceği yarışmacı olarak Şiringül'ü seçti. Takım içinde yapılan oylamanın ardından ise Hasan Alp, en fazla oyu alarak haftanın ikinci eleme adayı oldu. Böylece MasterChef'te 13 Ekim Salı gecesinin sonunda eleme potasına giren isimler Şiringül ve Hasan Alp olarak açıklandı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım dokunulmazlığı için mavi ve kırmızı takım, kızartmalar konseptinde karşı karşıya geldi. Yarışmacılardan farklı mutfaklara ait dokuz çeşit yemek hazırlamaları istendi.

Menüde Edirne tava ciğeri, Kayseri yağ mantısı, calamari fritti, tempura sebze ve karides, dana eti katsu, kızarmış sardalya, ton mun goong, karipap ve jalebi yer aldı. Yarışmacılar, verilen süre içerisinde tabaklarını hazırlayarak şeflerin değerlendirmesine sundu.

Şeflerin tadım ve değerlendirmelerinin ardından takım dokunulmazlığını kazanan taraf kırmızı takım oldu. Bu sonuçla mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununa çıkmak zorunda kaldı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım yarışmacıları, eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlık mücadelesi verdi. Bu turda yarışmacılardan İran mutfağının bilinen yemeklerinden Fesenjan hazırlamaları istendi.

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Şadi oldu. Böylece Şadi, eleme potasına göndereceği yarışmacıyı belirleme hakkını elde etti ve Şiringül'ün adını verdi.

MASTERCHEF 13 EKİM ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 13 Ekim 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümün ardından haftanın ilk iki eleme adayı belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Şadi'nin seçimi ve takım oylaması sonucunda eleme potasına giren isimler şöyle sıralandı:

Şiringül: Haftanın ilk eleme adayı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Şadi tarafından seçildi.

Hasan Alp: Takım oylaması sonucunda haftanın ikinci eleme adayı oldu.

MasterChef Türkiye'de hafta boyunca oynanacak yeni oyunlarla eleme potasına girecek diğer yarışmacılar da belli olacak. Yarışmacılar, eleme gecesine kalmamak ve mutfaktaki mücadelelerini sürdürmek için performanslarını ortaya koymaya devam edecek.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

13 Ekim Salı akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar ilk olarak takım dokunulmazlığı için kızartmalar konseptinde mücadele etti. Dokuz farklı yemek hazırlayan takımların performansları şefler tarafından değerlendirildi. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Yamal'dan G.Saray itirafi!
Ahmet Çakar yorumladı! G.Saray'ın 2. golü...
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Cafer Mahiroğlu'un şirketlerine kayyum! Halk TV de listede: 11 şüpheli gözaltında! 30 milyarlık para trafiği
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İlkay Gündoğan için flaş iddia!
F.Bahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yamal'dan G.Saray itirafi! Yamal'dan G.Saray itirafi! 10:25
LASK Linz - Liverpool maçı hakkında bilgiler LASK Linz - Liverpool maçı hakkında bilgiler 10:10
Milli Takım için Şenol Güneş iddiası! Milli Takım için Şenol Güneş iddiası! 10:04
Ahmet Çakar yorumladı! G.Saray'ın 2. golü... Ahmet Çakar yorumladı! G.Saray'ın 2. golü... 09:07
Eminevim Ümraniyespor-Boluspor maçı bilgileri Eminevim Ümraniyespor-Boluspor maçı bilgileri 09:07
Bodo Glimt - Dortmund maçı bilgileri Bodo Glimt - Dortmund maçı bilgileri 09:25
Daha Eski
Keçiörengücü-Iğdır FK maçı bilgileri Keçiörengücü-Iğdır FK maçı bilgileri 09:28
Antalyaspor - Kayserispor maçı bilgileri Antalyaspor - Kayserispor maçı bilgileri 09:42
Roma - Real Madrid maçı detayları Roma - Real Madrid maçı detayları 09:47
Dış basın: Barça, İstanbul ateşini söndürdü! Dış basın: Barça, İstanbul ateşini söndürdü! 01:27
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 01:41
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 01:42