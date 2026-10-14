2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt yerleştirme sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından 7-9 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı. YKS ek yerleştirme, DGS, yatay ve dikey geçiş ile özel yetenek sınavları kapsamında üniversitelere yerleşen öğrenciler için yeni yurt kayıt dönemi başladı. Peki, KYK ek yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, e-Devlet KYK yurt sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır ve yurt kayıtları ne zaman sona erecek? İşte GSB 2026-2027 ek yurt yerleştirme sonuçları, kayıt takvimi ve öğrencilerin dikkat etmesi gereken ayrıntılar...

KYK EK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılı için gerçekleştirdiği ek yurt yerleştirmelerinde sonuçlar belli oldu.

14 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanan KYK ek yurt başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı.

Üniversitelere ek yerleştirme, Dikey Geçiş Sınavı (DGS), yatay geçiş ve özel yetenek sınavlarıyla kayıt yaptıran öğrenciler, başvuru sonuçlarını e-Devlet Kapısı üzerinden görüntüleyebiliyor.

Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci başlarken, işlemlerin tamamlanması gereken son tarih de duyuruldu.

2026 KYK EK YURT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

KYK ek yurt yerleştirme sonuçları, e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenilebiliyor. Sonuçlarını sorgulamak isteyen öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

Ardından arama bölümüne "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" yazılarak Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili hizmetine ulaşılabiliyor. Açılan ekranda öğrencilerin yurda yerleşip yerleşmediği, yerleştirme durumu ve kayıt işlemlerine ilişkin bilgiler görüntülenebiliyor.

KYK EK YURT KAYITLARI İÇİN SON TARİH BELLİ OLDU

KYK ek yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri de başladı. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.00'e kadar kayıtlarını tamamlaması gerekiyor.

Belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrencilerin yurt hakları geçersiz sayılacak. Bu nedenle yurda yerleşen adayların hem ilk kayıt ücreti ödemesini hem de e-Devlet üzerinden taahhütname onayını zamanında yapması önem taşıyor.

KYK YURT KAYDI NASIL YAPILIR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini elektronik ortamda tamamlayabiliyor.

Kayıt sürecinde iki temel aşama bulunuyor.

1. İlk kayıt ücretinin ödenmesi

Öğrencilerin öncelikle sistemde kendileri için belirlenen ilk kayıt ücretini yatırmaları gerekiyor.

Bu ücret, güvence bedeli ile yurtta kalınacak gün sayısına göre hesaplanan yatak ücretini kapsıyor.

2. e-Devlet taahhütname onayı

İlk kayıt ücretinin yatırılmasının ardından e-Devlet üzerinden "Yurt Kayıt İşlemleri" hizmetine giriş yapılması gerekiyor.

Öğrenciler, karşılarına çıkan taahhütnameyi okuyarak onayladıklarında kayıt sürecini tamamlamış oluyor.

İLK KAYIT ÜCRETİ VE TAAHHÜTNAME ONAYINA DİKKAT!

KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrencilerin yalnızca yerleştirme sonucunu görüntülemesi, kayıt için yeterli olmuyor. Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve taahhütnamenin onaylanması gerekiyor.

İlk kayıt ücretinin içerisinde güvence bedeli ve gün bazında hesaplanan yatak ücreti bulunuyor. Öğrencilerin ödeyeceği tutar, yerleştirildikleri yurda ve kayıt bilgilerine göre değişebiliyor. Bu nedenle ödeme ekranında belirtilen güncel tutarın esas alınması gerekiyor.

KYK YURT YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yurt başvurularında doğrudan yerleşemeyen öğrenciler için yedek yerleştirme süreci de devam ediyor. Yedek sırada bulunan öğrenciler, güncel durumlarını e-Devlet'teki "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmetinden takip edebiliyor.

Boş kontenjanlara göre yapılan yeni yerleştirmeler sonucunda yurt hakkı kazanan adayların, kendileri için ilan edilen kayıt süresi içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

KYK EK YURT BAŞVURULARI KİMLERİ KAPSIYORDU?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvuruları, normal yerleştirme döneminin ardından üniversitelere kayıt yaptıran belirli öğrenci grupları için gerçekleştirildi.

Ek başvuru kapsamında YKS ek yerleştirme sonuçlarıyla üniversite kazananlar, DGS ile lisans programlarına geçenler, yatay geçiş yapanlar ve özel yetenek sınavlarıyla yerleşen öğrenciler başvuru yapabildi.

Başvuru süreci 7 Ekim'de başladı ve 9 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erdi. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar 14 Ekim'de ilan edildi.

2026-2027 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt ücretleri, öğrencilerin yerleştirildikleri yurdun özelliklerine ve ücret kategorisine göre farklılık gösterebiliyor.

İlk kayıt sırasında ödenecek tutar ise yalnızca aylık barınma ücretinden oluşmuyor. Güvence bedeli ile yurtta kalınacak gün sayısına göre hesaplanan yatak ücreti de ilk ödemeye dahil ediliyor.