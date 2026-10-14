İstanbul trafik durumu 14 Ekim 2026 Çarşamba günü kent genelinde araç kullanacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan sürücüler, İstanbul trafik yoğunluğunun yüzde kaç olduğunu, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki ana arterlerde son durumun nasıl olduğunu araştırıyor. Özellikle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, köprü bağlantıları ve merkezi ilçelerdeki trafik hareketliliği merak ediliyor. İstanbul'da günün belirli saatlerinde artan araç yoğunluğu, sürücülerin yolculuk sürelerini etkileyebiliyor. Trafik yoğunluğu; işe gidiş ve iş çıkış saatlerinin yanı sıra yağış, kaza, yol çalışması ve güzergâhlardaki geçici düzenlemelere bağlı olarak değişebiliyor. Bu nedenle sürücüler, yola çıkmadan önce canlı trafik haritasını kontrol ederek güzergâhlarını planlamaya çalışıyor. Peki, İstanbul'da trafik yoğunluğu bugün yüzde kaç? Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda trafik nasıl? İşte 14 Ekim 2026 İstanbul trafik durumu ve canlı trafik takibine ilişkin ayrıntılar...

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE KAÇ? 14 EKİM CANLI TRAFİK DURUMU

İstanbul trafik yoğunluğu 14 Ekim Çarşamba günü günün farklı saatlerinde değişiklik gösterebiliyor. Kent genelindeki trafik yüzdesi, anlık araç hareketliliğine ve yol koşullarına göre güncelleniyor. Bu nedenle sabah, öğle ve akşam saatlerinde açıklanan yoğunluk oranları birbirinden farklı olabiliyor.

İstanbul güncel trafik yoğunluğu: Yüzde 78

Veri saati: 08:35

Trafik durumu: Yoğun

iyesi'nin trafik bilgilendirme hizmetleri üzerinden kontrol edilebiliyor. Yukarıdaki oran ve saat bilgisi, yayın öncesinde canlı kaynaktaki son veriye göre güncellenmelidir.

İSTANBUL TRAFİK DURUMU CANLI NASIL İZLENİR?

İstanbul'da trafiğin hangi noktalarda yoğunlaştığını öğrenmek isteyen sürücüler, İBB'nin trafik bilgilendirme hizmetlerinden yararlanabiliyor. Canlı trafik haritası, kent genelindeki yol durumunu incelemeye ve alternatif güzergâhları değerlendirmeye yardımcı oluyor.

İstanbul trafik haritası üzerinden sürücüler şu bilgileri kontrol edebiliyor:

Kent genelindeki trafik yoğunluğu ve güncel yoğunluk haritası

Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'ndaki ana arterlerin durumu

Köprü bağlantıları ve ana ulaşım güzergâhlarındaki yoğunluk

Trafik kameraları üzerinden görüntülenebilen yol koşulları

Yol çalışmaları, trafik düzenlemeleri ve ulaşımı etkileyebilecek duyurular

İstanbul'da canlı trafik durumunu takip etmek için İBB Ulaşım Yönetim Merkezi sayfası ziyaret edilebilir. Sürücüler ayrıca İBB CepTrafik uygulamasını kullanarak trafik bilgilerini mobil cihazlarından takip edebilir.

AVRUPA YAKASI TRAFİK DURUMU: HANGİ YOLLARDA YOĞUNLUK VAR?

İstanbul Avrupa Yakası'nda trafik durumu, özellikle sabah işe gidiş ve akşam iş çıkış saatlerinde sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Şehir merkezine ulaşımı sağlayan ana yollar, TEM Otoyolu bağlantıları ve köprü güzergâhları gün içerisinde değişen yoğunluklara sahne olabiliyor.

Avrupa Yakası'nda trafik kontrolü yapılırken D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, E-5 güzergâhı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Beşiktaş, Şişli, Avcılar ve Beylikdüzü çevresindeki ana bağlantılar incelenebilir. Ancak bu noktaların tamamında aynı anda yoğunluk bulunduğu varsayılmamalı; güncel durum canlı haritadan kontrol edilmelidir.

Sürücülerin özellikle işe gidiş saatlerinde yolculuk öncesinde trafik haritasını incelemesi, güzergâh üzerindeki olası yoğunlukları önceden görmesine yardımcı olabilir. Kaza, yol çalışması veya geçici trafik düzenlemeleri nedeniyle yolculuk süresinin değişebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

ANADOLU YAKASI TRAFİK DURUMU: D-100 VE TEM OTOYOLU'NDA SON DURUM

İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu, ana ulaşım yolları ve Avrupa Yakası'na geçiş güzergâhlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Özellikle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Kartal ve Maltepe çevresindeki ana yolların durumu sürücüler tarafından takip ediliyor.

Anadolu Yakası'nda yola çıkacak vatandaşların kullanacakları güzergâhtaki anlık yoğunluğu kontrol etmeleri önem taşıyor. Özellikle iş giriş ve çıkış saatlerinde ana yollardaki trafik hareketliliği yolculuk süresini etkileyebiliyor.

Anadolu Yakası güncel trafik durumu: [CANLI HARİTAYA GÖRE GÜNCELLENECEK]

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçecek sürücülerin yalnızca bulundukları noktadaki yoğunluğa değil, köprü bağlantılarına ve karşı yakadaki güzergâh durumuna da bakması gerekiyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK

İstanbul'da iki yaka arasında ulaşımı sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, trafik takibinde öne çıkan güzergâhlar arasında yer alıyor. Köprülerdeki trafik durumu; günün saati, bağlantı yollarındaki yoğunluk, kaza ve yol çalışmaları gibi etkenlere bağlı olarak değişebiliyor. Köprüleri kullanacak sürücülerin yola çıkmadan önce hem köprü üzerindeki hem de bağlantı yollarındaki güncel yoğunluğu kontrol etmesi gerekiyor.