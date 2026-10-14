Çılgın Sayısal Loto sonuçları 14 Ekim 2026 Çarşamba günü için araştırılıyor. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekiliş öncesinde, şans oyunu tutkunları kazandıran numaraları, Joker ve SüperStar sonuçlarını merak ediyor. Bu akşam yapılacak çekilişin ardından sonuçlar ve ikramiye bilgileri belli olacak. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar hangileri? İşte 14 Ekim 2026 MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı…

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 14 EKİM 2026 AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto'nun 14 Ekim 2026 Çarşamba günkü çekilişi henüz açıklanmadı.

14 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî sonuç ekranını ziyaret edebilir. Çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra kuponda yer alan numaralar kontrol edilebilir ve kazanılan ikramiye tutarı sorgulanabilir.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: Milli Piyango Online resmî internet sitesi için tıklayın.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

14 Ekim 2026 Çarşamba günü yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişinin saat 21.30'da gerçekleştirildi.

SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR NELER?

14 Ekim 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinin kazanan numaraları henüz belli olmadı. Çekiliş tamamlandıktan sonra 6 ana numara, Joker ve SüperStar bilgileri açıklandı.

1 - 3 - 65 - 66 - 79 - 81 JOKER:50 SÜPERSTAR:20