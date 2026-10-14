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Anasayfa Haberler Aston Villa - Fenerbahçe maçı canlı | TRT 1 canlı yayın ekranı

Aston Villa - Fenerbahçe maçı canlı | TRT 1 canlı yayın ekranı

Aston Villa - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı, UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde. Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak. İşte TRT 1 canlı yayın ekranı, uydu frekans bilgileri ve maçın yayın detayları…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 11:02
Aston Villa - Fenerbahçe maçı canlı | TRT 1 canlı yayın ekranı

TRT 1 canlı izle aramaları, Aston Villa - Fenerbahçe maçı öncesinde hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi mücadelesini canlı takip etmek isteyenler, TRT 1 HD şifresiz yayın ekranını ve güncel frekans ayarlarını araştırıyor. Villa Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Peki, Aston Villa - Fenerbahçe maçı TRT 1'den nasıl izlenir? İşte canlı yayın bağlantısı ve uydu ayarları…

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, karşılaşmayı canlı izlemek için TRT 1 yayın ekranını araştırırken maçın başlama saati ve frekans bilgileri de gündemdeki yerini aldı.

TRT 1 canlı yayın ekranı: https://www.trt1.com.tr/canli-izle

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynayacağı Aston Villa karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Villa Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ 2026

TRT 1'i uydu üzerinden izlemek isteyenler için TRT'nin resmî sitesinde paylaşılan Türkiye kapsama alanı frekans bilgileri şöyle:

  • Uydu: Türksat 4A
  • Frekans: 11794
  • Polarizasyon: V (Dikey)
  • Sembol oranı: 30000
  • FEC: 3/4

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