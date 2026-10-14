TRT 1 canlı izle aramaları, Aston Villa - Fenerbahçe maçı öncesinde hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi mücadelesini canlı takip etmek isteyenler, TRT 1 HD şifresiz yayın ekranını ve güncel frekans ayarlarını araştırıyor. Villa Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Peki, Aston Villa - Fenerbahçe maçı TRT 1'den nasıl izlenir? İşte canlı yayın bağlantısı ve uydu ayarları…

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, karşılaşmayı canlı izlemek için TRT 1 yayın ekranını araştırırken maçın başlama saati ve frekans bilgileri de gündemdeki yerini aldı.

TRT 1 canlı yayın ekranı: https://www.trt1.com.tr/canli-izle

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynayacağı Aston Villa karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Villa Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Sarı-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi ikinci maçında İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Aston Villa deplasmanına çıkıyor.💛💙 Aston Villa-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 22.00'de TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'de.📺 https://t.co/gjaHpesTRL — TRT 1 (@trt1) October 14, 2026

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ 2026

TRT 1'i uydu üzerinden izlemek isteyenler için TRT'nin resmî sitesinde paylaşılan Türkiye kapsama alanı frekans bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Türksat 4A Frekans: 11794

11794 Polarizasyon: V (Dikey)

V (Dikey) Sembol oranı: 30000

30000 FEC: 3/4