Yapay zekâlar Galatasaray-Barcelona maçı skor tahminini açıkladı
Avrupa futbolunun iki önemli takımı Galatasaray ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. 13 Ekim Salı akşamı RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde üç farklı yapay zekâ platformunun skor tahminleri paylaşıldı. Gemini, ChatGPT ve Claude'un ortak tahmini Barcelona'nın 2-1'lik galibiyeti yönünde oldu. Tahminlerde Galatasaray'ın iç saha avantajı ve gol bulma ihtimali de değerlendirilirken, Barcelona'nın hücum gücü öne çıkarıldı. İşte yapay zekâların Galatasaray-Barcelona maçı için yaptığı değerlendirmeler...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 10:29
CLAUDE'UN GALATASARAY-BARCELONA MAÇI TAHMİNİ
Claude da karşılaşma öncesindeki değerlendirmesinde Barcelona'nın bir farklı galibiyet alabileceğini öngördü. Tahminde iki takımın Avrupa'daki ilk hafta performansları, oyuncuların durumları ve takımların hücum-savunma özellikleri dikkate alındı.
Claude'un değerlendirmesinde Galatasaray'ın gol bulma ihtimali bulunduğu, ancak Barcelona'nın hücum organizasyonlarının sarı-kırmızılı savunmayı zorlayabileceği ifade edildi. Claude'un skor tahmini de Galatasaray 1-2 Barcelona oldu.
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasındaki ikinci hafta mücadelesinde 13 Ekim 2026 Salı günü karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanması planlanıyor.
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