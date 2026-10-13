Adanaspor'da yaşanan sahiplik değişikliği, Uğur Özdemir'in iş hayatını ve futbol dünyasıyla bağlantısını gündeme taşıdı. Turuncu-beyazlı kulübün geleceğinde sorumluluk üstlenen Özdemir'in kişisel geçmişinin yanı sıra yeni döneme ilişkin açıklamaları da dikkat çekiyor. Peki, Uğur Özdemir kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? Şirketleri, yaşı ve serveti hakkında hangi bilgiler bulunuyor? İşte Adanaspor'daki devir süreciyle birlikte öne çıkan iş insanının hayatına ilişkin ayrıntılar…

UĞUR ÖZDEMİR KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Uğur Özdemir, inşaat ve medikal sektörlerinde faaliyet gösteren bir iş insanı. Adanaspor'u devralmasının ardından turuncu-beyazlı kulüpte başkanlık görevini de üstlendi.

İş hayatına ilişkin açıklamalarında İstanbul merkezli şirketlerinin bulunduğunu belirten Özdemir, yurt dışında da firmaları olduğunu aktardı. Ticari faaliyetlerini farklı merkezlerde yürütmesine rağmen yaşamını Adana'da sürdürdüğünü ifade etti.

UĞUR ÖZDEMİR ASLEN NERELİ, NEREDE YAŞIYOR?

Özdemir, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Adanalı olduğunu belirtti.

Adana ile bağını anlatırken çocuklarının eğitimlerini de kentte sürdürdüğünü ifade eden Özdemir, kulübe yönelik ilgisinin şehirle ve ailesiyle kurduğu bağdan ayrı olmadığını dile getirdi.

Ancak şirketlerin ticari unvanları, ortaklık yapıları ve faaliyet gösterdikleri ülkeler hakkında doğrulanmış ayrıntılı bir listeye ulaşılamadı. Bu nedenle Özdemir'e ait olduğu kesinleşmeyen şirket isimlerini biyografisine eklemek mümkün değil.

ADANASPOR UĞUR ÖZDEMİR'E DEVREDİLDİ Mİ?

Adanaspor'daki devir işlemlerinin tamamlandığı 12 Ekim 2026'da açıklandı. Ergin Göleli, kulübün resmî hesabından paylaşılan açıklamasında Adanaspor A.Ş.'nin Uğur Özdemir'e devrinin gerçekleştiğini duyurdu.

Böylece önceki günlerde görüşmelerin devam ettiğini bildiren açıklamaların ardından süreç yeni bir aşamaya geçti. Özdemir de yayımladığı mesajda, devir teslim sonrasında Adanaspor A.Ş. Başkanlığı görevini devraldığını belirtti.

UĞUR ÖZDEMİR'İN ADANASPOR İLE BAĞI NASIL BAŞLADI?

Özdemir'in kulüple ilişkisinde ailesinin de etkisi bulunuyor. Oğlunun Adanaspor altyapısında futbol oynadığını açıklayan iş insanı, tesislere ve maçlara yaptığı ziyaretlerde kulübün durumunu yakından gördüğünü anlattı.

Görevi devralmasının ardından düzenlenen basın toplantısında kendi futbol geçmişinden de söz etti. Lise yıllarında kalecilik yaptığını belirten Özdemir, kulübün sorumluluğunu üstlenmesinde taraftarların ve Adanaspor'la kurduğu kişisel bağın etkili olduğunu söyledi.

UĞUR ÖZDEMİR'İN SERVETİ NE KADAR?

Özdemir'in kişisel servetini ortaya koyan doğrulanmış bir mali veri bulunmuyor.

ADANASPOR'DA İLK HEDEFİNİ AÇIKLADI

Yeni başkan, göreve başlamasının ardından önceliklerinden birinin transfer tahtasını açmak olduğunu söyledi. Kadroyu güçlendirmek amacıyla altı futbolcuyla görüştüklerini ve teknik direktör Volkan Öztürk ile kadro planlaması üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Yönetim anlayışını anlatırken Süleyman Seba'nın hayatını incelediğini ifade eden Özdemir, taraftarlardan sabır ve destek istedi. Sportif hedefleri arasında play-off'u da gösterdi. Bu açıklamalar yeni yönetimin hedeflerini ortaya koyarken transfer tahtasının açıldığı veya görüşülen oyuncularla anlaşma sağlandığı yönünde bir sonuç duyurusu niteliği taşımıyor.