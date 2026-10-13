TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni sezonu için hazırlıklar sürüyor. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarını aktaran haber kaynaklarına göre Survivor 2027'nin 1 Ocak 2027'de başlaması planlanıyor. Yarışmanın yeni konseptiyle ilgili ayrıntılar da izleyicilerin gündemine geldi. Yeni sezonda alışılmış takım düzeninde değişikliğe gidilecek. Survivor tarihinde şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken, bu kez iki ayrı takımın kaptanlığını üstlenecek. Gönüllüler ise kaptanların oluşturacağı takımlarda yer almak ve büyük ödülü kazanmak için mücadele edecek. Peki Survivor 2027 ne zaman başlayacak, yarışmacılar kimler olacak ve yeni sezonda takımlar nasıl kurulacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

SURVIVOR 2027 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2027'nin yarışmacı kadrosu izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Şu ana kadar yeni sezon için öne çıkan kesin bilgiler, Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'in takım kaptanı olarak açıklanması oldu.

Survivor 2027 için açıklanan kaptanlar:

Turabi Çamkıran: Survivor'da iki kez şampiyonluk kazanan isimlerden biri.

Survivor'da iki kez şampiyonluk kazanan isimlerden biri. Ogeday Girişken: Survivor'da iki kez şampiyon olan eski yarışmacılardan biri.

Acun Ilıcalı'nın duyurusuna göre iki kaptan, yeni sezonda kendi takımlarını oluşturacak. Ancak gönüllü olarak yarışacak kişilerin tamamının isimleri henüz resmen açıklanmış değil.

SURVIVOR 2027 BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Survivor 2027'nin dikkat çeken yeniliklerinden biri de büyük ödül oldu. Acun Ilıcalı'nın duyurusuna göre yeni sezonda gönüllüler, 10 milyon TL'lik büyük ödül için mücadele edecek. Ödül miktarı, yeni formatla birlikte sezonun öne çıkan ayrıntıları arasında yer aldı.

Yarışmada Turabi ve Ogeday'ın kaptanlığında oluşturulacak iki takım, parkurlarda ve ada yaşamında karşı karşıya gelecek. Yeni düzenin sezon boyunca nasıl uygulanacağına ve ödülün hangi aşamalarda kazanılacağına ilişkin diğer ayrıntıların ise yapım ekibinin açıklamalarıyla netleşmesi bekleniyor.

SURVIVOR 2027 YENİ FORMATI NASIL OLACAK?

Survivor 2027'de önceki sezonlardan farklı olarak takım kaptanları ön plana çıkacak. İkişer kez şampiyonluk yaşayan Turabi ve Ogeday, iki ayrı takımın başında yer alacak. Gönüllü yarışmacılar da bu iki takımda mücadele ederek sezonun büyük ödülünü kazanmaya çalışacak.

Yeni konseptin, yarışmacı seçiminden takım stratejilerine kadar farklı bir rekabet ortamı oluşturması hedefleniyor. Takımlara kimlerin seçileceği, kadronun ne zaman tamamlanacağı ve yarışmanın diğer kurallarının nasıl uygulanacağı ise açıklanacak yeni bilgilerle belli olacak.

SURVIVOR 2027 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Survivor 2027 için başvuruların başladığı TV8'in resmi Survivor sayfasında duyuruluyor. Yarışmaya katılmak isteyen adaylar, başvuru koşullarını ve güncel bilgileri TV8'in internet sitesinden inceleyebilir.