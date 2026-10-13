KYK bursu almak isteyen üniversite öğrencileri, başvuru şartlarının yanı sıra not ortalaması kriterini ve bursun geri ödemeli olup olmadığını araştırıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından sağlanan burs, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız veriliyor. Ancak bursun devam etmesi için öğrencilerin belirlenen akademik başarı koşullarını da sağlaması gerekiyor. KYGM'nin açıklamasına göre hazırlık sınıfındaki öğrencilerin sınıfı geçerek bir üst sınıfa başlaması, diğer sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin ise 4'lük sistemde en az 2,00 veya 100'lük sistemde 53,33 ve üzeri not ortalamasına sahip olması gerekiyor. Bu şartları sağlayamayan öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülebiliyor.

KYK BURSU ALMAK İÇİN NOT ORTALAMASI ŞARTI VAR MI?

KYK bursunda akademik başarı kriteri bulunuyor. Ancak not ortalaması şartı, burs başvurusundan ziyade bursun devamı açısından önem taşıyor. KYGM'nin yayımladığı bilgilere göre burs alan öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için şu koşulları karşılaması gerekiyor:

4'lük not sisteminde: En az 2,00 ortalama

100'lük not sisteminde: En az 53,33 ortalama

Hazırlık sınıfında: Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayarak bir üst sınıfa geçmek

Belirtilen başarı koşullarının altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülebiliyor. Başarısızlık nedeniyle bursu krediye dönüştürülen öğrencilerin sonradan başarılı olması, kredilerinin yeniden bursa çevrilmesini sağlamıyor.

KYK BURSU KARŞILIKSIZ MI?

Evet. KYK bursu karşılıksız olarak veriliyor ve geri ödeme gerektirmiyor. KYGM, bursu yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanan maddi destek olarak tanımlıyor.

Öğrenim kredisi ise bursla aynı şey değil. Kredi, öğrencinin eğitim süresince aldığı ve mevzuat kapsamında geri ödemesi gereken borç niteliğindeki destektir. Bu nedenle öğrencilerin başvuru sonuçlarında kendilerine burs mu yoksa öğrenim kredisi mi tahsis edildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

KYK BURSU İLE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

KYK bursu ve öğrenim kredisi, yükseköğrenim gören öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla veriliyor. Aralarındaki temel fark geri ödeme koşulu:

KYK bursu: Karşılıksızdır; geri ödenmez.

KYK öğrenim kredisi: Borç olarak verilir ve geri ödeme yükümlülüğü bulunur.

Başvurular aynı e-Devlet hizmeti üzerinden alınıyor. Değerlendirme sonucunda öğrencilere burs veya kredi tahsis edilebiliyor; aynı anda hem burs hem de öğrenim kredisi alınamıyor.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

KYK bursunun devamında akademik başarı önemli bir kriter. Öğrencinin not ortalamasının belirlenen seviyenin altına düşmesi veya hazırlık sınıfını geçememesi durumunda bursu krediye dönüştürülebiliyor.

Bunun yanında burs, öğrencinin normal öğrenim süresi boyunca veriliyor. Öğrenim süresi uzadığında burs ödemesi devam etmiyor. Öğrencilerin burslarının devam edip etmediğini ve kendileri için geçerli koşulları KYGM'nin resmi açıklamalarından takip etmesi gerekiyor.