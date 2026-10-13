CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haberler Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yok mu? 13 Ekim TRT 1 yayın akışı

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yok mu? 13 Ekim TRT 1 yayın akışı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. 13 Ekim 2026 Salı günü televizyon yayın akışını takip eden izleyiciler, “Mehmed: Fetihler Sultanı bugün var mı?”, “Yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?” ve “TRT 1 yayın akışı” sorularına yanıt arıyor. Dizinin yayın akışındaki yeri ve Galatasaray-Barcelona maçı nedeniyle program saatinde değişiklik olup olmayacağı araştırılıyor. İşte 13 Ekim Salı TRT 1 yayın akışı ve Mehmed: Fetihler Sultanı ile ilgili son bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 10:52
Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yok mu? 13 Ekim TRT 1 yayın akışı

Salı akşamlarının takip edilen yapımlarından Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 13 Ekim 2026 tarihli yayın durumu gündemde. TRT 1'in yayın akışını kontrol eden izleyiciler, dizinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyor. Galatasaray-Barcelona maçının saat 22.00'de başlayacak olması nedeniyle dizinin yayın saatinde değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı da merak ediliyor. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı sorusunun yanıtı ve güncel yayın akışı...

MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisini takip eden izleyiciler, 13 Ekim 2026 Salı günü yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor.

TRT 1'in yayın akışında dizi için saat 20.00 bilgisi yer alıyor. Ancak aynı akşam Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının da saat 22.00'de yayınlanması planlanıyor. Bu nedenle dizinin kesin başlangıç saati ve yeni bölüm durumu için kanalın güncel yayın akışının takip edilmesi gerekiyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın bu akşamki yayın durumu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Dizinin TRT 1 yayın akışında yer alması, izleyicilerin yeni bölüm beklentisini artırıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 EKİM 2026 SALI

13 Ekim Salı günü TRT 1 ekranlarında izleyicilerin takip ettiği yapımların yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı da yaşanacak.

Yayın akışında öne çıkan programlar şöyle:

  • 20.00: Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 22.00: Galatasaray - Barcelona maçı
  • 00.15: Mehmed: Fetihler Sultanı tekrar yayını

TRT 1 resmî yayın akışı: https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Galatasaray ile Barcelona, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Aynı akşam dizinin de yayın akışında yer alması, izleyicilerin Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yayın saatiyle ilgili araştırmalarını artırdı.

MEHMED: FETİHLER SULTANI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TRT 1 yayın akışında Mehmed: Fetihler Sultanı için saat 20.00 bilgisi bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı!
Yapay zekadan G.Saray-Barcelona maçı için tahmin!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mekke İttifakı çıkışı: Suudi Arabistan'a her türlü destek verilmeli
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber!
F.Bahçe'den Diaz'a dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marco Asensio'dan sakatlık açıklaması! Marco Asensio'dan sakatlık açıklaması! 12:49
Dani Carvajal Getafe'de! Dani Carvajal Getafe'de! 12:31
Yapay zekadan G.Saray-Barcelona maçı için tahmin! Yapay zekadan G.Saray-Barcelona maçı için tahmin! 12:04
Yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak! Yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak! 12:15
Zeynep Sönmez, Wuhan Açık'a ilk turda veda etti Zeynep Sönmez, Wuhan Açık'a ilk turda veda etti 12:21
F.Bahçe, Aston Villa maçına hazır! F.Bahçe, Aston Villa maçına hazır! 12:27
Daha Eski
F.Bahçe'den Diaz'a dev teklif! F.Bahçe'den Diaz'a dev teklif! 11:07
Fırtına'nın maçına Maltalı hakem! Fırtına'nın maçına Maltalı hakem! 11:14
Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! 11:16
RB Leipzig - PSV Eindhoven maçı bilgileri RB Leipzig - PSV Eindhoven maçı bilgileri 11:21
F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber! F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber! 11:35
Viking FK - Bayern Münih maçı bilgileri Viking FK - Bayern Münih maçı bilgileri 11:39