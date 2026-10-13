Salı akşamlarının takip edilen yapımlarından Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 13 Ekim 2026 tarihli yayın durumu gündemde. TRT 1'in yayın akışını kontrol eden izleyiciler, dizinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyor. Galatasaray-Barcelona maçının saat 22.00'de başlayacak olması nedeniyle dizinin yayın saatinde değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı da merak ediliyor. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı sorusunun yanıtı ve güncel yayın akışı...

MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisini takip eden izleyiciler, 13 Ekim 2026 Salı günü yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor.

TRT 1'in yayın akışında dizi için saat 20.00 bilgisi yer alıyor. Ancak aynı akşam Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının da saat 22.00'de yayınlanması planlanıyor. Bu nedenle dizinin kesin başlangıç saati ve yeni bölüm durumu için kanalın güncel yayın akışının takip edilmesi gerekiyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın bu akşamki yayın durumu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Dizinin TRT 1 yayın akışında yer alması, izleyicilerin yeni bölüm beklentisini artırıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 EKİM 2026 SALI

13 Ekim Salı günü TRT 1 ekranlarında izleyicilerin takip ettiği yapımların yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı da yaşanacak.

Yayın akışında öne çıkan programlar şöyle:

20.00: Mehmed: Fetihler Sultanı

Mehmed: Fetihler Sultanı 22.00: Galatasaray - Barcelona maçı

Galatasaray - Barcelona maçı 00.15: Mehmed: Fetihler Sultanı tekrar yayını

TRT 1 resmî yayın akışı: https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Galatasaray ile Barcelona, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Aynı akşam dizinin de yayın akışında yer alması, izleyicilerin Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yayın saatiyle ilgili araştırmalarını artırdı.

MEHMED: FETİHLER SULTANI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TRT 1 yayın akışında Mehmed: Fetihler Sultanı için saat 20.00 bilgisi bulunuyor.