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M5 metro neden çalışmıyor, ne zaman açılacak? İstasyonu tahliye edildi

M5 metro neden çalışmıyor, Üsküdar-Sultanbeyli metrosu ne zaman açılacak? 13 Ekim Salı günü hatta yaşanan aksama, yolculuk planını bu güzergâha göre yapan vatandaşları seferlerdeki son duruma yöneltti. Ihlamurkuyu İstasyonu’nda ne oldu, arıza hangi durakları etkiledi? Üsküdar’dan Sultanbeyli’ye kesintisiz ulaşım sağlanabiliyor mu, trenler hangi istasyonlar arasında çalışıyor? Metro İstanbul’dan açıklama geldi mi, seferlerin normale döneceği saat belli oldu mu? İşte M5 hattındaki arızaya ve ulaşım düzenlemesine ilişkin ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 09:51
M5 metro neden çalışmıyor, ne zaman açılacak? İstasyonu tahliye edildi

İstanbul'da 13 Ekim Salı günü M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nı kullanacak yolcuların gündeminde seferlerde yaşanan aksama var. Güzergâh üzerindeki ulaşımın kesintiye uğramasıyla birlikte gözler Metro İstanbul'un açıklamasına çevrildi. Peki, M5 metro neden çalışmıyor, hangi istasyonlar arasında yolculuk yapılabiliyor ve seferler ne zaman normale dönecek? İşte arızaya ilişkin açıklamalar ve hattaki son durum…

M5 METRO NEDEN ARIZALANDI?

Seferleri etkileyen olay, M5 hattının Ihlamurkuyu İstasyonu'nda meydana geldi. Metronun bulunduğu alandaki kablolarda yaşanan patlamanın ardından ortaya çıkan duman istasyona yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderilirken metro ulaşımında aksama yaşandı.

İstasyonda bekleyen yolcular, görevlilerin yönlendirmesiyle tahliye edildi. Seferlerin kesintiye uğraması, güzergâhtaki bazı duraklarda da yolcu yoğunluğuna neden oldu.

Metro İstanbul, sefer değişikliğinin gerekçesini "teknik arıza" olarak duyurdu. Kablolardaki patlamayı hangi teknik sorunun tetiklediğine ilişkin ayrıntılı bir açıklamaya ise ulaşılamadı.

ÜSKÜDAR-SULTANBEYLİ METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul'un arızaya ilişkin açıklamasında, trenlerin çalıştığı güzergâhlar paylaşıldı. Duyuruda arızanın giderilmesi için bir süre veya seferlerin yeniden başlayacağı saat belirtilmedi. Bu nedenle hattın belirli bir saatte tamamen açılacağı yönünde kesin bilgi bulunmuyor.

M5 METRO HANGİ DURAKLAR ARASINDA ÇALIŞIYOR?

Açıklanan sefer düzenine göre M5'te ulaşım iki ayrı kesimde sürdürülüyor:

  • Üsküdar–Çakmak istasyonları arasında

  • İmam Hatip Lisesi–Sultanbeyli istasyonları arasında

Bu düzenleme, hattın tamamında seferlerin durduğu anlamına gelmiyor. Bununla birlikte, iki kesim arasındaki bağlantı kesildiği için Üsküdar'dan Sultanbeyli'ye metro ile kesintisiz yolculuk yapılamıyor. Metro İstanbul'un duyurusunda da yolcuların kullanabileceği bu iki güzergâha yer veriliyor.

IHLAMURKUYU VE ALTINŞEHİR DURAKLARI ARIZADAN ETKİLENDİ Mİ?

Hattın istasyon sıralamasında Çakmak ile İmam Hatip Lisesi arasında Ihlamurkuyu ve Altınşehir bulunuyor. Açıklanan geçici işletme düzenine göre bu iki istasyon, seferlerin sürdürüldüğü kesimlerin dışında kalıyor.

Üsküdar tarafından gelen trenlerin Çakmak'a, Sultanbeyli tarafından gelenlerin ise İmam Hatip Lisesi'ne kadar işletilmesi, özellikle bu ara bölümü kullanacak yolcuların ulaşımını etkiliyor. Ihlamurkuyu'ndaki tahliyenin ardından hattaki sefer düzenine ilişkin yeni açıklamalar önem taşıyor.

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