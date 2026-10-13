Lamine Yamal, Barcelona'nın hücum hattında görev yapan ve İspanya Milli Takımı'nın önemli oyuncuları arasında gösterilen futbolculardan biri. Genç yaşta Barcelona A Takımı'na yükselen Yamal, teknik kapasitesi ve oyun zekâsıyla adından söz ettiriyor. Fas kökenli bir baba ve Ekvator Ginesi kökenli bir annenin çocuğu olan Yamal, İspanya'da doğup büyüdü. İşte Lamine Yamal'ın doğum tarihi, yaşı, memleketi ve futbol kariyerine ilişkin merak edilenler...

LAMINE YAMAL KİMDİR?

Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Barcelona ve İspanya Milli Takımı forması giyen İspanyol futbolcudur. 13 Temmuz 2007'de İspanya'nın Esplugues de Llobregat kentinde dünyaya gelen Yamal, 13 Ekim 2026 itibarıyla 19 yaşındadır. Genellikle sağ kanatta görev yapan futbolcu, sol ayağını etkili kullanması, bire bir mücadelelerdeki başarısı ve takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama becerisiyle tanınıyor. Barcelona'nın altyapısı La Masia'da yetişen Yamal, kısa sürede A Takım'a yükselerek Avrupa futbolunun dikkat çeken genç oyuncularından biri oldu. İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcu, kulüp ve millî takım kariyerinde genç yaşta önemli başarılara ulaştı.

LAMINE YAMAL NERELİ?

Lamine Yamal, İspanya'nın Esplugues de Llobregat kentinde doğdu.

LAMINE YAMAL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Lamine Yamal, FC Barcelona'da forma giyiyor ve İspanya Milli Takımı'nda görev yapıyor. Hücum hattında özellikle sağ kanatta oynayan futbolcu, gerektiğinde farklı hücum pozisyonlarında da değerlendirilebiliyor. Barcelona'nın resmî oyuncu profilinde Yamal'ın forma numarası 10 olarak belirtiliyor.

LAMINE YAMAL'IN FUTBOL KARİYERİ

Yamal, Barcelona'nın altyapı sistemi La Masia'da yetişti. A Takım'daki ilk maçını 29 Nisan 2023'te Real Betis karşısında oynadı. Ardından düzenli olarak A Takım kadrosunda yer almaya başladı ve genç yaşta kulüp tarihine geçen başarılara ulaştı.

LAMINE YAMAL'IN ÇOCUKLUĞU VE AİLESİ

Lamine Yamal'ın futbol serüveni, profesyonel bir kulüpte forma giymesinden çok önce başladı. FIFA'nın aktardığı çocukluk hikâyesine göre Yamal, henüz dört yaşındayken CF La Torreta kulübünde futbola adım attı. İlk antrenörlerinden Leo Giordanella, küçük yaşta bile topa ve gol atmaya büyük ilgi gösterdiğini anlatıyor.

Yamal'ın çocukluk dönemindeki en belirgin özelliklerinden biri, futbol oynamaya duyduğu yoğun istekti. İlk antrenörlerinin aktardığı anılarda, küçük yaşlarda bile topu bırakmak istemediği ve oyun sırasında sürekli gol aradığı belirtiliyor. Bu ilgi, zaman içinde teknik becerilerini geliştirmesine yardımcı oldu.

LAMINE YAMAL BARCELONA ALTYAPISINA NASIL KATILDI?

Lamine Yamal, yedi yaşındayken CF La Torreta'dan Barcelona altyapısına geçti. Kulübün La Masia olarak bilinen altyapı sisteminde eğitim almaya başlayan genç oyuncu, farklı yaş gruplarında gösterdiği performansla gelişimini sürdürdü. Barcelona'nın resmî oyuncu profilinde de Yamal'ın kulübe yedi yaşında katıldığı belirtiliyor.

La Masia, Barcelona'nın kendi futbolcularını yetiştirmeye önem veren altyapı sistemlerinden biri olarak biliniyor. Yamal burada teknik becerilerini geliştirirken takım oyununa, pozisyon bilgisine ve hücum organizasyonlarına ilişkin deneyim kazandı.

Genç futbolcunun gelişimi, kendi yaş grubundaki oyunculara kıyasla hızlı ilerledi. U19 seviyesine yükseldiği dönemde A Takım antrenmanlarına katılmaya başlayan Yamal, dönemin teknik direktörü Xavi Hernández'in dikkatini çekti. Bu süreç, onun profesyonel kariyerine geçişini hızlandırdı.

LAMINE YAMAL BARCELONA A TAKIMI'NA NE ZAMAN ÇIKTI?

Yamal, Barcelona A Takımı'yla ilk maçına 29 Nisan 2023 tarihinde Real Betis karşısında çıktı. Henüz 15 yaşındayken yaşadığı bu deneyim, genç oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Barcelona'nın resmî kayıtlarına göre Yamal, kulübün lig tarihinde A Takım forması giyen en genç futbolcusu olarak öne çıktı.

2023-2024 sezonunda A Takım kadrosunda daha fazla yer almaya başlayan Yamal, yalnızca kısa süreli bir genç oyuncu olarak değil, takımın hücum seçeneklerinden biri olarak değerlendirildi. Söz konusu sezonda tüm kulvarlarda 50 maçta görev alarak yedi gol kaydetti. Bu performans, onun Barcelona'daki konumunu güçlendirdi. Genç yaşına rağmen üst düzey karşılaşmalarda sorumluluk alması ve hücumda fark yaratabilmesi, Yamal'ın kariyerindeki yükselişi hızlandırdı.

YAMAL'IN OYUN TARZI VE MEVKİSİ

Lamine Yamal'ın temel mevkisi sağ kanattır. Sol ayağını etkili kullanması sayesinde sağ kanattan içeri kat ederek şut çekebiliyor, savunma oyuncularını bire birde geçebiliyor ve takım arkadaşlarına gol fırsatları hazırlayabiliyor. Barcelona'nın resmî profilinde de futbolcunun adam eksiltme becerisi, pozisyon üretmesi ve farklı hücum rollerinde oynayabilmesi vurgulanıyor.