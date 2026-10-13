Haber bültenlerindeki sunumuyla geniş bir izleyici kitlesinin tanıdığı Cem Öğretir'in hayatı, televizyon kariyerindeki yeni gelişmelerle birlikte yeniden gündeme geldi. Meslek yaşamında muhabirlikten editörlüğe farklı görevler üstlenen Öğretir'in eğitim geçmişi ve ailesi de araştırılan konular arasında bulunuyor. Cem Öğretir kimdir, kaç yaşında, nereli? Eşi kim, hangi üniversiteden mezun oldu? İşte deneyimli sunucunun yaşamından ve kariyerinden öne çıkan ayrıntılar…

CEM ÖĞRETİR KİMDİR?

Televizyon haberciliğinin farklı alanlarında çalışan Cem Öğretir; haber sunucusu, muhabir ve editördür. Mesleğe 1995 yılında adım atan Öğretir, haber merkezlerinde edindiği deneyimi ilerleyen yıllarda ana haber sunuculuğuna taşıdı.

Kariyerinde Show TV, Star TV, CNN Türk ve Habertürk gibi televizyon kanallarında görev aldı. Muhabirlik ve editörlük çalışmalarının ardından atv Ana Haber'in sunuculuğunu üstlendi.

CEM ÖĞRETİR KAÇ YAŞINDA, NEREDE DOĞDU?

Doğum tarihi, atv'nin yayımladığı biyografide 8 Ağustos 1973 olarak belirtiliyor. İngiltere'de dünyaya gelen Öğretir, 13 Ekim 2026 itibarıyla 53 yaşında.

Çocukluğunun ilk dört yılını İngiltere'de geçiren sunucu, daha sonra ailesiyle Türkiye'ye döndü. Yaşamının sonraki döneminde Eskişehir, hem yetiştiği hem de üniversite eğitimini tamamladığı şehir oldu.

CEM ÖĞRETİR ASLEN NERELİ?

İngiltere doğumlu olan Cem Öğretir, aslen Eskişehirlidir. Doğduğu ülke ile memleketi bu nedenle farklıdır. Çocukluk ve gençlik yıllarının önemli bir bölümünü Eskişehir'de geçiren Öğretir'in eğitim hayatı da bu şehirde şekillendi. marasgundem.com.tr

HANGİ ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU?

Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünde tamamladı. 1995 yılında mezun olan Öğretir, aynı yıl profesyonel habercilik yaşamına başladı.

Sinema ve televizyon alanındaki eğitiminin ardından haber üretiminin farklı aşamalarında çalışması, kariyerinin yalnızca sunuculukla sınırlı kalmamasını sağladı.

ATV'DE NE ZAMANDIR ÇALIŞIYOR?

Öğretir'in meslek yaşamındaki önemli dönüm noktalarından biri, 10 Ağustos 2009'da atv Ana Haber'i sunmaya başlaması oldu. Daha önce farklı haber merkezlerinde çalışan sunucu, bu tarihten itibaren atv ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Haberciliğin yanı sıra iletişim ve sunuculuk eğitimleri de veren Öğretir, mesleki deneyimlerini seminerler aracılığıyla katılımcılarla paylaşıyor. Diksiyon, etkili konuşma ve televizyon sunuculuğu bu çalışmaların başlıca konuları arasında yer alıyor.

CEM ÖĞRETİR'İN EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Aile yaşamında kendisiyle aynı mesleği paylaşan bir isim bulunuyor. Cem Öğretir, 2006 yılında haberci ve sunucu Seda Öğretir ile evlendi. Çiftin Ada adında bir kızı var.

Cem ve Seda Öğretir, kendi televizyon kariyerlerinin yanı sıra zaman zaman ortak sunuculuk görevleri de üstlendi. atv'nin biyografisinde çiftin TOGG tanıtım gecesinde birlikte sunuculuk yaptığı bilgisi yer alıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İN YENİ SUNUCUSU OLDU

Cem Öğretir'in kariyerine ilişkin son gelişme, Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenmesi oldu. atv'nin 12 Ekim 2026 tarihli açıklamasında, yarışmanın yeni sezonda Öğretir'in sunumuyla ekranlara geleceği duyuruldu.

Böylece haber sunuculuğuyla tanınan Öğretir, televizyon yolculuğuna bilgi yarışması sunuculuğunu da ekledi.