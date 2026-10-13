Ankara'da kent merkezine yapılacak yolculuklar için 13 Ekim tarihli trafik duyurusu önem taşıyor. Başkent oluşunun yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler kapsamında açıklanan tedbirler, özellikle Ulus ve çevresindeki güzergâhları kullanacak sürücüleri ilgilendiriyor. Peki, Ankara'da bugün hangi yollar kapalı, uygulama hangi cadde ve sokakları kapsıyor, yollar ne zaman açılacak? İşte kapatma kararları ve ihtiyaç halinde uygulanacak ilave düzenlemeler…

ANKARA'DA BUGÜN YOLLAR NEDEN KAPALI?

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kent merkezinde trafik tedbirleri planlandı. Törenler ve yürüyüş programı nedeniyle bazı yollar için doğrudan kapatma kararı alınırken belirli güzergâhlarda da ihtiyaç halinde araç geçişinin durdurulacağı duyuruldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklaması, tüm kentte genel bir trafik yasağı yerine etkinlik güzergâhları ve bunlara bağlanan yolları kapsıyor.

13 EKİM ANKARA'DA HANGİ YOLLAR İÇİN KAPATMA KARARI ALINDI?

13 Ekim 2026 Salı günü saat 08.30'dan itibaren araç trafiğine kapatılacağı açıklanan yollar şöyle:

Cumhuriyet Caddesi: Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölüm.

Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölüm. Çapa Sokak.

Cumhuriyet Caddesi için duyurulan kısıtlama, açıklamada belirtilen iki kavşak arasındaki kesimi kapsıyor. Bu nedenle caddeye ilişkin düzenlemenin sınırlarını güzergâh planlamasında dikkate almak gerekiyor.

İHTİYAÇ HALİNDE HANGİ CADDE VE SOKAKLAR KAPATILACAK?

Etkinlikler sırasında gerekli görülmesi halinde aşağıdaki yollar da çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabilecek:

Çankırı Caddesi

Atatürk Bulvarı'nın Osmanlı Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasındaki bölümü

Anafartalar Caddesi

Hisar Parkı Caddesi

İpek Caddesi

Bedesten Sokak

Gözcü Sokak

Kalekapısı Sokak

Alitaş Sokak

Yürüyüş güzergâhına bağlanan tüm cadde ve sokaklar

Bu liste, söz konusu yolların tamamının aynı anda kapalı olduğu anlamına gelmiyor. Emniyetin duyurusunda bu güzergâhlar için ihtiyaç halinde uygulanacak tedbirlerden söz ediliyor.

ATATÜRK BULVARI'NIN TAMAMI KAPALI MI?

Atatürk Bulvarı için açıklanan tedbir, Osmanlı Kavşağı–Ulus Kavşağı arasındaki bölümle sınırlı. Üstelik bu kesim, ihtiyaç duyulması halinde kapatılabilecek güzergâhlar arasında bulunuyor.

Dolayısıyla duyurudan hareketle Atatürk Bulvarı'nın tamamında araç geçişinin durdurulduğu sonucu çıkarılamıyor. Ulus yönüne ilerleyecek sürücülerin, kavşaklardaki güncel yönlendirmeleri esas alması önem taşıyor.

ANKARA'DA YOLLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Yolların yeniden araç trafiğine açılacağı kesin bir saat paylaşılmadı. Açıklamada, ihtiyaç halinde uygulanacak çift yönlü kapatmaların programlar sona erene kadar süreceği belirtildi.

ULUS ÇEVRESİNE GİDECEKLER İÇİN ULAŞIM ALTERNATİFİ

Araçla etkinlik bölgesine girmek istemeyenler, başlangıç ve varış noktalarına uygun olması halinde raylı sistem bağlantılarını değerlendirebilir. Keçiören–Kızılay arasında ulaşım sağlayan M4 metro hattı, bu iki bölge arasındaki yolculuklarda karayoluna alternatif oluşturuyor.

Bununla birlikte, ihtiyaç halinde kapatılacaklar listesinde bulunan Çankırı Caddesi, Anafartalar Caddesi veya Hisar Parkı Caddesi'ni kesin açık alternatif güzergâhlar olarak değerlendirmemek gerekiyor. Özel araçla yola çıkacakların güncel trafik durumunu kontrol ederek sahadaki trafik ekiplerinin yönlendirmelerine göre ilerlemesi uygun olacaktır.