29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken öğrenciler, veliler ve çalışanlar resmi tatil takvimini araştırmaya başladı. Özellikle "28 Ekim tatil mi?", "28 Ekim yarım gün mü?" ve "28 Ekim okullar açık mı?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor. 2026 yılında çarşamba gününe denk gelen 28 Ekim'de öğleden sonra resmi tatil uygulanacak. Okullarda sabah dersleri devam edecek, öğleden sonra ise eğitim öğretime ara verilecek. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün resmi tatil olacak. Peki, 28 Ekim'de okullar saat kaça kadar açık, 30 Ekim Cuma günü ders var mı? İşte 2026 Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi ve merak edilenler…

28 EKİM 2026 TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü öğleden sonra resmi tatil olacak. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor. Bu nedenle 28 Ekim'in tamamı tatil değil. Günün ilk yarısında çalışma ve eğitim düzeni devam ederken saat 13.00'ten itibaren resmi tatil uygulanıyor.

28 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ OKULLAR AÇIK MI?

28 Ekim Çarşamba günü okulların sabah saatlerinde açık olması ve eğitim öğretimin devam etmesi bekleniyor. Öğleden sonra ise Cumhuriyet Bayramı tatili başlayacağı için ders yapılmayacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler, 28 Ekim sabahı derslerine katılacak. Öğleden sonraki ders programları ise resmi tatil nedeniyle uygulanmayacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİL Mİ?

29 Ekim 2026 Perşembe günü tam gün resmi tatil. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullarda eğitim öğretime ara verilecek. Kamu kurumlarında da resmi tatil uygulaması geçerli olacak.

28-29 EKİM KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

2026 yılında Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi şöyle:

28 Ekim Çarşamba: Saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil.

Saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil. 29 Ekim Perşembe: Tam gün resmi tatil.

Tam gün resmi tatil. 30 Ekim Cuma: Ek bir tatil kararı açıklanmadıkça normal eğitim ve çalışma günü.

Ek bir tatil kararı açıklanmadıkça normal eğitim ve çalışma günü. 31 Ekim Cumartesi: Hafta sonu tatili.

Hafta sonu tatili. 1 Kasım Pazar: Hafta sonu tatili.

30 EKİM CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu da Cumhuriyet Bayramı sonrasındaki cuma günü. 29 Ekim'in perşembeye denk gelmesi nedeniyle tatilin hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği araştırılıyor. 30 Ekim 2026 Cuma günü için ek bir resmi tatil kararı açıklanmadığı sürece okullar açık olacak. Öğrenciler ve veliler, olası değişiklikler için Milli Eğitim Bakanlığının ve valiliklerin resmi duyurularını takip edebilir.