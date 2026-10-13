Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim için tarih araştırmaları sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte sınavın yapılacağı gün ve sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar, sınav hazırlıklarının yanı sıra sonuçların ilan edileceği tarihi de takip ediyor. KPSS Ortaöğretim sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? Lise KPSS hangi gün? Başvurular sona erdi mi? İşte 2026 ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav takvimi…

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN 2026?

ÖSYM'nin yayımladığı resmi sınav takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav, lise düzeyinden KPSS'ye katılan adaylar için düzenleniyor.

Kamu personeli olmayı hedefleyen adaylar, sınav öncesinde ÖSYM'nin duyurularını ve sınav kılavuzunda yer alan kuralları takip ediyor. Sınav saati, sınav binasına giriş koşulları ve diğer uygulama ayrıntıları için adayların ÖSYM tarafından yayımlanan resmî belgeleri esas alması gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM HANGİ GÜN YAPILACAK?

KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adaylar, sınav giriş belgeleri ve sınav günü yapılması gerekenlerle ilgili duyuruları araştırıyor.

Sınava girecek adayların sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol etmeleri ve belgede belirtilen sınav merkezi bilgilerini incelemeleri önem taşıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alındı. ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru dönemi ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih de ÖSYM takviminde duyuruldu. Buna göre sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını açıklandığında ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden ve Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların puanlarını kontrol etmesi ve tercih dönemine ilişkin duyuruları takip etmesi gerekecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KİMLER KATILIYOR?

KPSS Ortaöğretim, ortaöğretim düzeyinden sınava başvuran ve ilgili başvuru koşullarını sağlayan adaylara yönelik düzenleniyor. Sınav, kamu kurumlarında ortaöğretim düzeyindeki kadrolara yerleşmeyi hedefleyen adaylar açısından önem taşıyor.

Sınava katılım ve mezuniyet koşullarıyla ilgili ayrıntılar, ÖSYM'nin ilgili yıl için yayımladığı KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzunda açıklanıyor. Adayların başvuru ve sınav işlemlerinde bu kılavuzdaki koşulları esas alması gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS Ortaöğretim sınav tarihi, başvuru süreci ve sonuç takvimi ÖSYM'nin resmî internet sitesinden takip edilebiliyor. Adaylar, duyurulara ve sınav kılavuzlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

Sınav giriş belgesi ve aday işlemleri için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi kullanılabiliyor.