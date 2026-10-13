Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına hazırlanan adaylar, sınav giriş belgelerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. 25 Ekim'de gerçekleştirilecek sınav öncesinde adayların hangi okulda ve salonda sınava gireceğini gösteren belgeler ÖSYM tarafından erişime açılacak. Sınav yerlerinin açıklanacağı güne ilişkin resmî duyuru takip edilirken adaylar, belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adayların sınav yeri heyecanı sürüyor. Lise mezunu adayların kamu personeli olabilmek için katılacağı sınav öncesinde, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak ediliyor.

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav yerlerinin açıklanacağı tarih için ÖSYM'nin resmi duyurularının takip edilmesi gerekiyor. ÖSYM tarafından kesin bir tarih ilan edilmeden sınav giriş belgelerinin hangi gün yayımlanacağını kesin olarak söylemek mümkün değil. Adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini içeren belgeler erişime açıldığında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol edebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerlerine ilişkin güncel durum, ÖSYM'nin duyuruları üzerinden takip ediliyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar, sınav merkezi bilgilerine çevrim içi olarak ulaşabilecek.

Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina ve salon bilgileri yer alacak. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için belgeyi önceden kontrol etmesi ve sınav saatinden önce sınav merkezinde bulunacak şekilde hazırlık yapması önem taşıyor.

ÖSYM'nin resmi duyuruları: https://www.osym.gov.tr/

2026 KPSS LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri erişime açıldığında adaylar, belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Sınav giriş belgesini sorgulamak için şu adımlar izlenebilecek:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne girin. T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yapın. Sınav işlemleri bölümünden 2026 KPSS Ortaöğretim sınavını seçin. Sınava giriş belgesi yayımlandığında belgeyi görüntüleyin. Sınav merkezi, bina ve salon bilgilerinizi kontrol edin.

KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: https://ais.osym.gov.tr/

Belge erişime açılmadan önce sistemde sınav giriş belgesinin görüntülenememesi normaldir. Bu nedenle adayların ÖSYM duyurularını takip etmesi gerekiyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınav sonuçlarının ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Lise mezunu adayların katılacağı sınavda, adayların sınava giriş belgeleri ve sınav günü uygulanacak kurallar için ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruları takip etmesi gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları için ÖSYM takviminde 19 Kasım 2026 tarihi yer alıyor. Sınav sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden puanlarını öğrenebilecek.

ÖSYM sonuç açıklama ekranı: https://sonuc.osym.gov.tr/

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı hakkında bilgiler

Sınav: 2026 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 25 Ekim 2026 Pazar

Sınav giriş belgesi: ÖSYM tarafından duyurulacak

Sonuç tarihi: 19 Kasım 2026

Sınav giriş belgesi sorgulama: https://ais.osym.gov.tr/