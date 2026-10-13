Ön lisans diplomasını lisans eğitimiyle tamamlamak isteyen adaylar için DGS'de gözler ek yerleştirme sürecinde. İlk yerleştirmenin ardından yeniden tercih hazırlığı yapanlar, üniversitelerde açılacak kontenjanlarla birlikte başvuru koşullarını da inceliyor. Peki, 2026 DGS ek tercihleri başladı mı, kılavuz yayımlandı mı ve boş kontenjanlar nereden öğrenilecek? İşte ÖSYM duyuruları ve başvuru kılavuzu doğrultusunda süreçteki son durum…

2026 DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

13 Ekim 2026 itibarıyla ÖSYM'nin güncel DGS duyurularında ek yerleştirme tercihlerini başlatan bir açıklama bulunmuyor. Başlangıç ve bitiş tarihleri henüz ilan edilmediği için adayların işlemlerini tamamlayacağı kesin başvuru aralığı da netleşmiş değil.

ÖSYM'nin DGS sayfasında ilk yerleştirme sonuçlarının 8 Eylül'de açıklandığı görülüyor. Ek yerleştirme için ise ayrıca duyuru yapılması bekleniyor.

Geçen yıl ek tercihler 7–13 Ekim 2025 arasında alınmıştı. Ancak önceki yılın tarihleri, 2026 başvuruları için geçerli bir takvim oluşturmuyor. Bu yılki sürecin hangi gün başlayacağı ÖSYM'nin açıklamasıyla kesinleşecek.

DGS EK TERCİH KILAVUZU VE BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2026 ek yerleştirmesine ait tercih bilgileri ve boş kontenjan tabloları henüz yayımlanmış değil. Adayların başvurabilecekleri üniversiteler, lisans programları ve kontenjan sayıları bu belgelerle belli olacak.

Ek yerleştirme, ilk tercihlerde dolmayan veya yerleşen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar üzerinden yürütülüyor. Dolayısıyla ilk tercih döneminde yayımlanan kontenjan listesi, ek yerleştirmede kullanılacak güncel liste yerine geçmiyor.

DGS EK TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

2026 DGS Başvuru Kılavuzu, ek yerleştirme hakkı için iki temel koşul belirliyor: Adayın 2026 DGS'ye katılmış olması ve merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemesi gerekiyor.

İlk yerleştirmede bir program kazanan adayın kayıt yaptırmaması bu durumu değiştirmiyor. Ek tercih hakkı değerlendirilirken üniversiteye kayıt durumu değil, merkezi yerleştirme sonucunda bir programa yerleşilip yerleşilmediği esas alınıyor.

EK TERCİHLER NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Tercihler, açıklanacak başvuru süresi içerisinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bireysel olarak bildirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Tercih listesi hazırlanırken yalnızca kontenjan sayısına bakılması yeterli olmayacak. Mezun olunan ön lisans alanının hangi lisans programlarına geçişe izin verdiği ve programların özel koşulları da incelenmeli. 2026 DGS başvuru belgeleri arasında ön lisans mezuniyet alanlarına göre geçiş yapılabilecek lisans programlarını gösteren tablo bulunuyor.

DGS EK YERLEŞTİRMEDE TABAN PUAN ŞARTI VAR MI?

Bu yıl ek yerleştirmede uygulanacak ayrıntılar, yayımlanacak tercih açıklamalarıyla netleşecek. 2025 DGS ek yerleştirmesinde taban puan şartı aranmamış, ilgili puanı hesaplanan ve mezuniyet alanı uygun olan adaylara tercih imkânı tanınmıştı.

Geçen yıl adaylar en fazla 30 tercih yapabiliyordu. Ancak bu sayı ve taban puan uygulaması, 2026 ek yerleştirme duyurusu görülmeden bu yıl için kesinleşmiş koşullar olarak değerlendirilmemeli.

2026 DGS EK TERCİH ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

2026 ek yerleştirme ücretinin tutarına ve ödeme takvimine ilişkin duyuru bekleniyor. Başvuru kılavuzunda, ücret muafiyeti kapsamındakiler dışında ek yerleştirme ücreti alınacağı ve ödeme yapılmayan tercihlerin geçersiz sayılacağı belirtiliyor.

Bu nedenle adayların yalnızca tercih bildirimini değil, açıklanacak ödeme süresini de takip etmesi gerekiyor. Tercih ve ücret işlemlerinin son tarihleri, ÖSYM'nin ek yerleştirme açıklamasından kontrol edilebilecek.