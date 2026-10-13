Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına katkı sağlayan KYK bursu ve öğrenim kredisi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da gündemdeki yerini koruyor. Üniversite hayatını sürdüren öğrenciler, aylık burs miktarlarını, yeni dönemde zam yapılıp yapılmayacağını ve devlet desteğinden yararlanmak için hangi şartların gerektiğini araştırıyor. İşte KYK burs miktarları, başvuru koşulları ve öğrencilerin bilmesi gereken ayrıntılar…

2026-2027 KYK BURS ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI MI?

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de yeni eğitim öğretim döneminde KYK burslarına zam yapılıp yapılmayacağı. 2026 yılı için açıklanan mevcut aylık tutarlar lisans düzeyinde 4 bin TL, yüksek lisans düzeyinde 8 bin TL ve doktora düzeyinde 12 bin TL olarak uygulanıyor.

2026-2027 dönemi için yeni bir ödeme tutarı açıklanmadığı sürece bu rakamların güncel burs ve kredi miktarları olarak esas alınması gerekiyor. Yeni bir artış duyurusu yapılması halinde güncel tutarların resmî açıklamayla birlikte netleşmesi bekleniyor.

KYK BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

KYK bursu, yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız olarak verilen maddi destektir. Burs başvuruları her yıl belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden alınıyor ve öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgileri değerlendirmede kullanılıyor. KYK bursundan yararlanabilecek öğrenciler arasında şu gruplar bulunuyor:

Ön lisans öğrencileri

Lisans öğrencileri

Yüksek lisans öğrencileri

Doktora öğrencileri

Burs tahsisinde öğrencilerin başvuru koşullarını sağlaması ve yapılan değerlendirmede uygun bulunması gerekiyor. Başvuru yapmak tek başına burs kazanıldığı anlamına gelmiyor.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

KYGM'nin genel bilgilendirmesine göre hâlihazırda Bakanlıktan burs veya öğrenim kredisi alan öğrenciler, başvurdukları öğrenim türünden ya da daha üst eğitim düzeyinden mezun olmuş veya daha önce ilgili öğrenim düzeyinde burs ya da kredi almış öğrenciler burs kapsamı dışında kalabiliyor.

Burs başvurularında öğrencilerin durumları ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendiriliyor. Bu nedenle adayların kendi eğitim geçmişlerine ve özel durumlarına ilişkin koşulları resmî kılavuzdan kontrol etmesi önem taşıyor.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

KYK öğrenim kredisi, yükseköğrenim gören öğrencilere eğitim süresince maddi destek sağlamak amacıyla verilen ve geri ödeme yükümlülüğü bulunan bir destektir. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, ilgili şartları sağlamaları durumunda kredi başvurusunda bulunabilir.

Öğrenim kredisi ile burs arasındaki temel fark, geri ödeme koşuludur. Burs karşılıksız verilirken öğrenim kredisi borç olarak verilir. KYGM'nin açıklamasına göre kredi alan öğrencinin borcu, kredi olarak kendisine verilen tutar üzerinden belirlenir; geri ödeme süreci ilgili mevzuata göre yürütülür. Aynı öğrenci aynı anda hem KYK bursu hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, Bakanlık tarafından her yıl duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sırasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler isteniyor. Bu bilgiler kamu kurumlarındaki kayıtlarla karşılaştırılarak kontrol edilebiliyor. Başvuru sürecinde genel olarak şu adımlar izleniyor:

E-Devlet KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru ekranına giriş yapılır. Öğrencinin kişisel ve eğitim bilgileri kontrol edilir. Başvuru formundaki ekonomik ve sosyal durum bilgileri eksiksiz doldurulur. Başvuru tamamlanır ve sonuçların açıklanması beklenir. Burs veya kredi tahsis edilen öğrenciler, gerekli taahhütname onay işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlar.

KYGM, başvuruların her yıl Bakanlık tarafından duyurulan tarihler arasında alındığını belirtiyor. Bu nedenle 2026-2027 dönemine ilişkin başvuru takvimi için resmî duyurular esas alınmalı.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından burs veya öğrenim kredisi tahsis edilen öğrenciler e-Devlet üzerinden bilgilendiriliyor. Öğrencilerin sonuçlarını kontrol etmeleri ve destek almaya hak kazanmaları halinde taahhütname onayını zamanında yapmaları gerekiyor.

KYGM'nin açıklamasına göre taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödemesi yapılmıyor. Bu nedenle sonuçların açıklanmasının ardından yalnızca sonucu görmek değil, gerekli işlemleri de tamamlamak gerekiyor.

KYK BURSU NE ZAMAN YATIYOR?

KYGM'nin genel bilgilendirmesine göre ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere, başvurdukları öğretim yılının ekim ayını da kapsayacak şekilde normal öğrenim süreleri boyunca ödeme yapılabiliyor. Ödemeler öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor.