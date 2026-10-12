Vatandaşlık maaşında kapsam, başvuru koşulları ve ödeme takvimine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi adıyla hazırlanan modelde, ailelerin ekonomik durumunun nasıl değerlendirileceği ve desteklerin hangi ihtiyaçlara göre şekilleneceği merak konusu. Peki, vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, ne kadar ödenecek? Emekliler yararlanabilecek mi, başvurular nereden yapılacak? İşte düzenlemeye ilişkin açıklamalar ve taslak çalışmada öne çıkan ayrıntılar…

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, ekonomik açıdan desteğe ihtiyaç duyan hanelerin gelirini güçlendirmek amacıyla hazırlanan sosyal yardım modeli. Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak adlandırılan çalışmada, değerlendirme ailelerin gelir ve yaşam koşulları üzerinden yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının açıkladığı çerçevede, çocuk sayısı, engellilik ve yaşlılık gibi unsurların da dikkate alınması amaçlanıyor. Model, gelir desteğinin yanında istihdamı güçlendirecek adımları da içeriyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK?

A Haber'in 12 Ekim'de Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine dayandırdığı taslak bilgilerine göre, destek değerlendirmesinde haneye giren toplam gelir esas alınacak. Haberde, 23 bin 552 TL'nin altında geliri bulunan hanelerin kapsama alınmasının öngörüldüğü aktarılıyor.

Emeklilerin de yararlanmasının beklendiği modelde, kişinin emekli olması tek başına yeterli koşul olarak sunulmuyor. Hanenin ekonomik durumu ve ihtiyaçları birlikte değerlendirilecek. Ancak basına yansıyan gelir eşiği ve kapsam bilgileri, kesinleşmiş başvuru şartları niteliği taşımıyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Gündeme gelen 23 bin 552 TL, her aileye yatırılacak ödeme miktarı değil. Taslak haberlerinde bu rakam, destek kapsamının belirlenmesinde kullanılacak gelir sınırı olarak yer alıyor.

Hazırlıkta tek tip ödeme yerine, hanelerin ihtiyaçlarına göre farklılaşan bir destek yapısı öngörülüyor. Bu nedenle gelir eşiği ile ailenin mevcut geliri arasındaki farkın her durumda doğrudan nakit olarak ödeneceği sonucuna varılamıyor. Kesin tutarlar ve hesaplama yöntemi, uygulama esaslarıyla birlikte açıklığa kavuşacak.

KİRA, GIDA, FATURA VE ÇOCUK DESTEĞİ GÜNDEMDE

Paylaşılan taslakta, aile bütçesindeki farklı giderlere yönelik yardım kalemleri bulunuyor. Barınma, elektrik, doğal gaz ve yakacak ihtiyaçlarının yanında kira, gıda, çocuk ve abonelik faturaları için destek sağlanması planlanıyor.

Bu yapıda yardımın içeriği, hanenin karşılamakta zorlandığı giderlere göre belirlenecek. Birden fazla ihtiyacı bulunan aileler için farklı desteklerin birlikte değerlendirilmesi gündemde. Ancak hangi yardımın ne miktarda sağlanacağına ilişkin kesin ödeme tarifesi henüz doğrulanmış değil.

HANE GELİRİ NASIL BELİRLENECEK?

Taslakta, gelir ve ihtiyaç değerlendirmesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının kayıtlarından yararlanılması öngörülüyor. SGK ve Gelir İdaresi Başkanlığı verileriyle birlikte tapu bilgileri ve banka hesap hareketlerinin değerlendirmeye alınması planlanıyor.

İncelemenin yalnızca maaş bilgisiyle sınırlı tutulmaması; kira yükü, çocuk sayısı, yalnız yaşama ve sürekli bakım ihtiyacı gibi koşulların da dikkate alınması hedefleniyor. Böylece hanenin düzenli geliriyle birlikte yaşam koşullarının da değerlendirilmesi amaçlanıyor. Dijital incelemenin kapsamı ve yöntemi ise uygulama düzenlemeleriyle kesinleşecek.

HANGİ BÖLGEDE HANGİ DESTEK ÖNE ÇIKACAK?

Desteklerin dağılımında yaşanılan bölgenin koşulları da belirleyici olabilecek. Hazırlıkta, kira giderlerinin yüksek olduğu yerlerde barınma desteğinin; kış koşullarının ağır geçtiği bölgelerde ise enerji ve ısınma yardımlarının öne çıkması değerlendiriliyor. Böylece farklı şehirlerde yaşayan hanelerin aynı yardım paketi yerine ihtiyaçlarına uygun desteklerle buluşturulması planlanıyor.

Paylaşılan taslakta Erzurum, Sivas, Kars ve Ardahan, ısınma giderlerinin önem taşıdığı illere örnek gösteriliyor. Bu örnekler, söz konusu şehirlerin kesinleşmiş pilot iller listesinde bulunduğu anlamına gelmiyor.

YAŞLILAR VE BAKIM İHTİYACI BULUNAN HANELER

Taslağa ilişkin bilgilerde, sürekli hastalığı bulunanların, yaşlıların ve bakım desteğine ihtiyaç duyan kişilerin yaşadığı hanelere öncelik verilmesi gündemde.

Bu yaklaşımda gelir düzeyinin yanında, ailenin bakım yükünün de değerlendirilmesi amaçlanıyor. Öncelik sıralamasının hangi ölçütlerle uygulanacağı ve hak sahipliğinin nasıl belirleneceği ise kesinleşecek düzenlemeye bağlı olacak.

2,5 MİLYON HANEYE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Basına yansıyan taslakta 2,5 milyon haneye ulaşılması ve toplam desteğin 1,5 trilyon TL seviyesinde olması öngörülüyor. Bu rakamlar, hazırlığa ilişkin hedef ve tahminler olarak aktarılıyor.

Toplam destek tutarının kapsadığı dönem ve harcama dağılımı netleşmeden, bu rakam üzerinden aile başına aylık ödeme hesabı yapmak mümkün değil. Hak sahiplerine sağlanacak desteğin, ayrıca belirlenecek ihtiyaç ve ödeme ölçütlerine göre şekillenmesi bekleniyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pilot illerin aralık ayına kadar belirlenmesi ve ilk ödemelerin 2027'nin Ocak-Mart döneminde yapılmasının öngörüldüğü aktarılıyor. Ancak bu tarihler, basına yansıyan taslak takvime dayanıyor.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ise 28 Nisan'daki açıklamasında pilot çalışmaların başladığını ve sistemin 2027'de Türkiye geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtmişti. Dolayısıyla pilot hazırlıklarının başlamasıyla vatandaşlara yönelik başvuru ve ödeme aşamalarını ayrı değerlendirmek gerekiyor. Kesin ilk ödeme günü için resmî uygulama takvimi bekleniyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Paylaşılan taslakta başvuruların e-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden merkezi sisteme alınması öngörülüyor. Ancak incelenen resmî kaynaklarda, GETAD için genel başvuruların açıldığını doğrulayan bir duyuruya ulaşılamadı.

e-Devlet'te mevcut olan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti, yeni programa özel başvuruların başladığı anlamına gelmiyor. Başvuru tarihi, gerekli belgeler ve sonuçların nasıl bildirileceği, GETAD'a ilişkin duyuruyla netleşecek.

GELİR DURUMUNUN DÜZENLİ KONTROLÜ PLANLANIYOR

Taslakta, programa kabul edilen hanelerin gelir bilgilerinin aylık olarak kontrol edilmesi de yer alıyor. Ekonomik koşulları değişen ve belirlenen sınırın üzerine çıkan ailelerin destek durumunun yeniden değerlendirilmesi öngörülüyor.

Ödemelerin hangi koşullarda sona ereceği, gelir değişikliğinin nasıl hesaplanacağı ve inceleme süreçlerinin nasıl işleyeceği ise kesinleşecek uygulama kurallarıyla belirlenecek.