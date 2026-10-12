Türkiye yeni haftaya sağanak yağış, sıcaklık düşüşü ve kuvvetli rüzgâr uyarılarıyla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son değerlendirmelerine göre yurdun geniş bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde yerel olarak kuvvetlenmesi tahmin ediliyor. Güney ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalması beklenirken, 13 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığı bildirildi. Marmara ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve sis görülebilecek. Peki, bugün hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Marmara ve Karadeniz'de hava nasıl olacak? İşte 12-18 Ekim 2026 haftalık hava durumu tahmini…

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

12 Ekim Pazartesi günü için yayımlanan hava durumu değerlendirmelerinde kuvvetli yağış riski nedeniyle 13 il için sarı kodlu uyarı verildiği bildirildi. Uyarı listesinde şu iller yer alıyor:

Adıyaman

Batman

Bingöl

Diyarbakır

Elazığ

Gaziantep

Hatay

Kahramanmaraş

Kilis

Mardin

Osmaniye

Şanlıurfa

Tunceli

Kuvvetli sağanakların yerel su baskını, ani sel, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtiliyor. Uyarıların gün içinde güncellenebilmesi nedeniyle vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

SICAKLIKLAR 4-6 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji'nin haftalık tahminine göre hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren güney ve batı kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor. Sıcaklıklardaki düşüşün özellikle batı ve güney bölgelerinde hissedilmesi öngörülüyor.

Yağışlı hava ile birlikte sıcaklıkların gerilemesi, gün içinde ve akşam saatlerinde havanın daha serin hissedilmesine neden olabilir. Ancak sıcaklık değişimi şehirden şehre farklılık göstereceği için günlük tahminlerin ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor.

BUGÜN HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

MGM'nin 12 Ekim tarihli tahminine göre yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın Kocaeli ve Sakarya dışındaki kesimleri, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun Ardahan ve Iğdır dışındaki bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde de yağış görülebileceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle özellikle yağışın yoğunlaşabileceği bölgelerde ani su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

MARMARA VE KARADENİZ İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Marmara Bölgesi'nde bugün yerel sağanak geçişleri beklenirken, salı günü rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi öngörülüyor. MGM'nin haftalık tahmininde Marmara'nın kuzeyinde rüzgâr hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceği belirtiliyor.

Çarşamba günü ise Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr ve fırtına riski öne çıkıyor. Bu bölgelerde rüzgârın yer yer saatte 50 ila 80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Karadeniz'in bazı kesimlerinde ise sağanak yağışların yanı sıra sabah saatlerinde pus ve sis görülebilecek. Görüş mesafesinin azalabileceği yerlerde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

'SOĞUK LEKE' YAĞIŞLARI NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Hava tahminlerinde kullanılan "soğuk leke" ifadesi, bağlama göre atmosferin üst seviyelerinde çevresine kıyasla daha soğuk hava bulunan alanları anlatmak için kullanılabilir. Böyle bir soğuk hava alanı, yeterli nem ve uygun atmosferik koşullarla bir araya geldiğinde havanın yükselmesini destekleyerek bulutlanma ve sağanak oluşumunu etkileyebilir.

Bununla birlikte yağışların hangi bölgelerde ve ne şiddette görüleceğini yalnızca bu ifadeye bakarak belirlemek mümkün değildir. Rüzgâr, nem, atmosferik kararsızlık ve sistemin hareket yönü gibi birçok etken birlikte değerlendirilir.

MGM'nin 12-18 Ekim haftalık tahmininde Türkiye'nin geniş bölümünde sağanak beklendiği, hafta ortasında ise Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuvvetlenebileceği belirtiliyor. Bu nedenle "soğuk leke" ifadesinden bağımsız olarak resmî tahmin ve uyarıların izlenmesi gerekiyor.

DOĞU AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

12 Ekim Pazartesi günü için yapılan değerlendirmelerde Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiği de bildirildi. Toz taşınımı, hava kalitesinde düşüşe ve görüş mesafesinde azalmaya neden olabilir.

Yağış ve toz taşınımının aynı dönemde etkili olabileceği bölgelerde günlük hava koşullarının takip edilmesi önem taşıyor. Özellikle trafikte bulunanların görüş mesafesindeki değişimlere karşı tedbirli olması gerekiyor.

12-18 EKİM HAFTASI HAVA DURUMU

12 Ekim Pazartesi: Yurdun geniş bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu ve bazı illerde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor. Güney ve batıda sıcaklıkların 4-6 derece azalması bekleniyor.

13 Ekim Salı: İç Anadolu'nun güneyi dışında kalan birçok bölgede aralıklı sağanak görülebilecek. Trakya, Çanakkale ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'nın kuzeyinde rüzgârın saatte 40-60 kilometre hızla esebileceği tahmin ediliyor.

14 Ekim Çarşamba: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun bazı kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz ile çeşitli doğu illerinde sağanak bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr ve fırtına görülebilecek.

15 Ekim Perşembe: Yurdun genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

16 Ekim Cuma: Kıyı Ege ve Çanakkale dışında kalan bölgelerde aralıklı sağanak bekleniyor.

17 Ekim Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte birçok bölgede sağanak geçişleri görülebilecek.

18 Ekim Pazar: Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve bazı çevre illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin haftalık tahminine göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Güney ve batı kesimlerde sıcaklıkların düşmesi, salı ve çarşamba günleri ise Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgârın kuvvetlenmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde kuvvetli sağanak, toz taşınımı ve görüş mesafesini azaltabilecek sis gibi hava olayları görülebilecek.

Vatandaşların özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olması, seyahat öncesinde güncel hava durumu ve meteorolojik uyarıları kontrol etmesi gerekiyor.