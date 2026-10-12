MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı 11 Ekim 2026 Pazar akşamı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada eleme potasındaki yarışmacılar, şeflerin karşısına çıkarak hazırladıkları tabaklarla yarışmada kalmak için mücadele etti. MasterChef Türkiye'nin 11 Ekim Pazar akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği yemekleri hazırlayarak en başarılı tabağı ortaya koymaya çalıştı. Tadım ve değerlendirme sürecinin ardından elenen yarışmacı açıklandı. İşte, Masterchef eleme potasında yaşananlar ve elenen isim...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

MasterChef Türkiye'de 11 Ekim Pazar akşamı yayınlanacak eleme bölümü öncesinde potada bulunan yarışmacılar şöyle:

Nurten Ayşe Nilay Buse Hasan Alp Şadi Enes Kübra

Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve takım içi oylamalar sonucunda belirlenen bu isimler, eleme gecesinde yarışmada kalabilmek için mücadele edecek.

MASTERCHEF'TE 7. VE 8. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 10 Ekim Cumartesi akşamı haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. İç Anadolu mutfağından yemeklerin hazırlandığı mücadelede dokunulmazlığı mavi takım kazandı. Kaybeden takımda yarışmacılar bu kez bireysel dokunulmazlık ve eleme potasına girmeme mücadelesi verdi.

Gecenin bireysel dokunulmazlık oyununu Muhammed kazandı. Yapılan değerlendirmelerin ve oylamanın ardından Enes haftanın 7. eleme adayı, Kübra ise 8. eleme adayı oldu. Böylece haftanın eleme potası sekiz kişiye ulaştı.

MASTERCHEF'TE İLK ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayları 7 Ekim Çarşamba akşamı belli oldu. Takım dokunulmazlığı mücadelesinin ardından yapılan bireysel oyun ve oylama sonucunda Nurten ve Ayşe eleme potasına giren ilk yarışmacılar oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de haftanın merakla beklenen eleme sonucu belli oldu. TV8 ekranlarında 11 Ekim 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümde, yarışmanın dokuzuncu haftasında ana kadroda kalmak için mücadele eden yarışmacılardan biri hayallerine veda etti. Gecenin sonunda MasterChef Türkiye'den elenen isim Buse oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle şekillenen eleme gecesinde yarışmacılar, şeflerin beklentilerini karşılayacak tabaklar hazırlamak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından Buse'nin MasterChef Türkiye yolculuğu sona erdi.

11 EKİM MASTERCHEF ELEME GECESİNDE NELER YAŞANDI?

MasterChef Türkiye'nin 11 Ekim tarihli bölümünde yarışmacılar, haftanın eleme mücadelesinde karşı karşıya geldi. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve bireysel mücadelelerin ardından eleme potası şekillendi.

Son bölümdeki takım dokunulmazlığı oyununda mavi takım galip geldi. Bireysel dokunulmazlık oyununu ise Muhammed kazandı. Haftanın ilerleyen günlerinde belirlenen eleme adayları, yarışmada kalabilmek için son kez şeflerin karşısına çıktı.

Eleme gecesinde yarışmacılardan mandalina kullanarak bir yemek ya da tatlı hazırlamaları istendi. Şefler tabakları değerlendirirken malzeme kullanımı, lezzet dengesi ve sunum gibi unsurları dikkate aldı. Değerlendirmelerin ardından Buse yarışmaya veda etti.