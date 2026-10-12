Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarına maddi destek sağlamak amacıyla verilen KYK burs ve öğrenim kredisi için beklenen açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. KYK bursu veya öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler, başvurularını 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte "KYK burs başvurusu nasıl yapılır?", "E-Devlet KYK burs başvuru ekranı nerede?" ve "KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor?" soruları gündeme geldi. İşte 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri, e-Devlet başvuru bağlantısı ve başvuru sırasında dikkat edilmesi gerekenler…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Evet. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 12 Ekim 2026 Pazartesi günü başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın duyurusuyla birlikte başvuru ekranı e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin yanı sıra ilgili koşulları sağlayan ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları da başvuru yapabilecek.

Başvurular aynı hizmet üzerinden burs ve öğrenim kredisi için birlikte alınıyor. Ancak başvuru yapmak, mutlaka burs kazanılacağı anlamına gelmiyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından öğrencilerin durumuna göre burs veya öğrenim kredisi tahsis ediliyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularında son tarih 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59 olarak açıklandı. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin işlemlerini belirtilen süre dolmadan tamamlaması gerekiyor. Başvuru süresi içinde bilgilerini değiştirmek veya başvurusunu güncellemek isteyen adaylar da e-Devlet üzerinden işlem yapabilecek. Son başvuru tarihinin kaçırılmaması için öğrencilerin başvuru ekranındaki işlemlerini son güne bırakmaması önem taşıyor.

E-DEVLET KYK BURS BAŞVURU EKRANI NEREDE?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılıyor. Başvuru ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabiliyor:

E-Devlet KYK Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuru Ekranı

Öğrencilerin başvuru hizmetini kullanabilmesi için e-Devlet sistemine kimlik doğrulaması yaparak giriş yapması gerekiyor. Sisteme e-Devlet şifresi, internet bankacılığı, mobil imza, elektronik imza veya T.C. kimlik kartı gibi desteklenen yöntemlerle giriş yapılabiliyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvurusu yapmak isteyen öğrenciler şu adımları izleyebilir:

E-Devlet KYK Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu sayfasını açın. E-Devlet hesabınıza giriş yapın. Gençlik ve Spor Bakanlığının burs ve öğrenim kredisi başvuru hizmetine girin. Başvuru ekranında yer alan kişisel, eğitim ve ekonomik durum bilgilerini kontrol edin. İstenen alanları doğru ve eksiksiz şekilde doldurun. Başvurunuzu tamamlayarak sistemdeki işleminizi kontrol edin.

Başvuru sırasında beyan edilen ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, ilgili kamu kurumlarının verileriyle karşılaştırılarak değerlendirilebiliyor. Bu nedenle yanlış veya eksik bilgi verilmemesi gerekiyor.

KYK BURS BAŞVURUSU YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Başvuru öncesinde öğrencilerin e-Devlet sisteminde yer alan eğitim bilgilerinin güncel ve doğru olduğundan emin olması gerekiyor. Okul veya bölüm bilgilerinde hata bulunan adayların üniversitelerinin öğrenci işleriyle iletişime geçerek bilgilerini düzelttirmesi önem taşıyor.

Başvuru formundaki ekonomik ve sosyal durum bilgilerinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Özel durum beyanında bulunan öğrencilerin bilgileri ilgili kurumlar tarafından incelenebiliyor.

Başvurunun tamamlanması tek başına burs veya kredi tahsis edildiği anlamına gelmiyor. Sonuçların açıklanmasının ardından destek almaya hak kazanan öğrencilerin, duyurulan süre içerisinde gerekli taahhütname onay işlemlerini de tamamlaması gerekiyor. Taahhütname onayı yapılmadığında ödeme gerçekleştirilmiyor.

KYK BURSU İLE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NE?

KYK bursu ve öğrenim kredisi, üniversite öğrencilerine eğitim dönemlerinde maddi destek sağlamak amacıyla sunuluyor. Ancak iki desteğin geri ödeme koşulları farklılık gösteriyor.

KYK bursu: İlgili koşulları sağlayan ve yapılan değerlendirme sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilere verilen destektir.

KYK öğrenim kredisi: Öğrenim süresince verilen ve mevzuat kapsamında geri ödemesi bulunan destektir.

Burs veya kredi tahsisi, başvuru sonrasında yapılan değerlendirmeye göre belirleniyor. Öğrenciler aynı başvuru ekranı üzerinden burs ve öğrenim kredisi için başvuru yapabiliyor; ancak aynı anda hem burs hem de öğrenim kredisi alınamıyor.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmî duyuruların takip edilmesi gerekiyor. Sonuçlar ilan edildiğinde öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının duyuruları ve e-Devlet üzerinden bilgi alabilecek.

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin sonuç ekranında belirtilen işlemleri ve taahhütname onay süresini takip etmesi gerekiyor. Ödeme yapılabilmesi için gerekli onay işlemlerinin tamamlanması önem taşıyor.