KOSGEB girişimci desteğinde yeni başvuru dönemi, işletmesini büyütmek ve yatırım planlarını hayata geçirmek isteyenlerin gündeminde. Yenilenen Girişimci Destek Programı'nda destek miktarları kadar, hangi giderlerin karşılandığı ve başvuruların nasıl değerlendirileceği de önem taşıyor. Peki, KOSGEB desteği kimlere verilecek, başvurular ne zaman sona erecek? Destek geri ödemeli mi, kadın ve genç girişimcilere hangi imkânlar sunuluyor? İşte yeni dönemin ayrıntıları…

KOSGEB BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Girişimci Destek Programı kapsamındaki İş Geliştirme Desteği'nin 2026 yılı üçüncü dönem başvuruları, 12 Ekim'de başladı. İşletmeler, projeleri için 31 Ekim 2026'ya kadar başvurabilecek.

KOSGEB'in yenilediği programda İş Kurma Desteği, İş Geliştirme Desteği ve İş Geliştirme Faiz/Kâr Payı Desteği olmak üzere üç ayrı mekanizma bulunuyor. Başvuru takvimi destek türüne göre değişiyor. İş Kurma Desteği'nde sürekli başvuru alınırken, İş Geliştirme Desteği için çağrı dönemleri uygulanıyor.

KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEĞİ NE KADAR?

İş Geliştirme Desteği'nde 2 milyon 250 bin TL'ye kadar, yüzde 80 oranında destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limite 250 bin TL ekleniyor. Böylece bu gruplardaki girişimciler için destek limiti 2,5 milyon TL'ye çıkabiliyor.

Açıklanan tutarlar, program kapsamında ulaşılabilecek üst sınırları ifade ediyor. İşletmeye sağlanacak desteğin miktarı, uygun bulunan giderler ve destek oranı doğrultusunda belirlenecek.

DESTEK GERİ ÖDEMELİ Mİ, FAİZ UYGULANACAK MI?

İş Geliştirme Desteği geri ödemeli olarak uygulanıyor. Bu destek için faiz veya komisyon alınmıyor.

Geri ödeme süreci, 24 aylık programın tamamlanmasının ardından 12 ay sonra başlıyor. Dolayısıyla programın bu bölümünde sağlanan tutarların hibe olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. İş Kurma Desteği ise geri ödemesiz yapısıyla ayrı bir destek türü olarak sunuluyor.

KOSGEB DESTEĞİ HANGİ GİDERLERİ KAPSIYOR?

İşletmelerin gelişim projelerinde personel, makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri destek kapsamına giriyor. Üretim kapasitesini ve işletmenin faaliyetlerini geliştirmeye yönelik hizmet alımları da programda yer alıyor.

Hizmet alımı desteği; eğitim, danışmanlık ve yönlendirme, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ile sınai mülkiyet haklarına ilişkin giderleri kapsıyor. Başvuruların, proje kapsamında ihtiyaç duyulan harcamalar üzerinden hazırlanması önem taşıyor.

HANGİ SEKTÖRLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İş Geliştirme Desteği'ne başvurabilecek faaliyet alanları şöyle sıralanıyor:

İmalat.

Telekomünikasyon.

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler.

Bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmet faaliyetleri.

Bilimsel araştırma ve geliştirme.

İş Kurma Desteği'nde ise KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvuru yapabiliyor. İki desteğin sektör kapsamı ve başvuru koşulları ayrı değerlendiriliyor.

İŞ KURMA DESTEĞİNDE HANGİ ÖDEMELER VAR?

İş Kurma Desteği, platform giderleri ve performans desteğinden oluşuyor. Platform giderleri kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek "Dijital Şirket" tanımına uygun işletmelerin platform kayıt ücretleri destekleniyor.

Performans desteğinde ise 8 brüt asgari ücrete kadar katkı sağlanıyor. Bu destekten girişimcisi genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olan işletmeler yararlanabiliyor. Başvuruları sürekli alınan İş Kurma Desteği geri ödemesiz uygulanıyor.

KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE FİNANSMAN DESTEĞİ

Programın bir diğer bölümünü, kadın ve genç girişimcilere yönelik İş Geliştirme Faiz/Kâr Payı Desteği oluşturuyor. Bu kapsamda 1 milyon TL'ye kadar işletme sermayesi finansmanı için kredi finansman maliyetinin yüzde 50'si KOSGEB tarafından geri ödemesiz karşılanıyor. Kredide azami vade 36 ay olarak uygulanıyor.

Buradaki geri ödemesiz katkı, kredi anaparasının tamamını kapsamıyor; finansman maliyetinin belirtilen bölümüne yönelik sağlanıyor. İşletmelerin kefalet ve teminat ihtiyaçları için de kredi garanti kurumları ve finans kuruluşlarıyla iş birlikleri yürütülüyor.

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

İş Geliştirme Desteği projeleri, sektörlere göre oluşturulan kurullarda incelenecek. Değerlendirmelerde KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri görev alacak.

İlk aşamada ülke genelindeki sıralamada ilk 1.000, il bazındaki sıralamada ise ilk 6 proje jüri değerlendirmesine çağrılacak. Ardından kurul ve jüri puanlarının ortalamasıyla yeni sıralama oluşturulacak.

Bu sıralamada ülke genelinde ilk 500, il bazında ise ilk 3 proje destek hakkı kazanacak. Dolayısıyla başvuru yapılması, tek başına destek alınacağı anlamına gelmiyor; projelerin değerlendirme ve sıralama aşamalarını geçmesi gerekiyor.

SIRALAMAYA GİREMEYENLER İÇİN ALTERNATİF DESTEK

İş Geliştirme Desteği almaya hak kazanan kadın veya genç girişimciler, talep etmeleri durumunda bu destek yerine İş Geliştirme Faiz/Kâr Payı Desteği'ni tercih edebilecek.

Jüriden 50 ve üzerinde puan aldığı hâlde destek sıralamasına giremeyen kadın veya genç girişimciler de faiz/kâr payı desteğinden yararlanabilecek. Böylece programda, belirli değerlendirme koşullarını karşılayan girişimciler için farklı bir finansman seçeneği sunuluyor.

KOSGEB BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

Başvuru işlemlerine ve programın ayrıntılarına KOSGEB'in resmî internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Kurumun yeni dönem duyurusunda yer alan başvuru bağlantısı, e-Devlet kimlik doğrulama ekranına yönlendiriyor.

BAKAN KACIR PROGRAMIN SON VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2024'te uygulamaya alınan programın bugüne kadarki sonuçlarını aktardı.

Kacır'ın verdiği bilgilere göre İş Kurma Desteği kapsamında 31 bin 250 işletmeye 645 milyon TL katkı sağlandı. İş Geliştirme Desteği'nde 4 bin 476 proje için 6,4 milyar TL destekleme kararı alınırken, 2 bin 400 projeye 2,4 milyar TL destek verildi. Açıklamadaki 6,4 milyar TL destekleme kararlarının toplamını, 2,4 milyar TL ise destek sağlanan projelere ilişkin tutarı ifade ediyor.