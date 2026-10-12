Emekli maaşını başka bankaya taşımayı veya mevcut taahhüdünü yenilemeyi düşünen vatandaşlar, ekim ayında sunulan promosyon fırsatlarını araştırıyor. Bankaların açıkladığı kampanyalarda nakit promosyonların yanı sıra fatura talimatı, kredi kartı harcaması, sigorta ve dijital bankacılık koşullarına bağlı ek ödüller de bulunuyor. Şekerbank'ın 35 bin TL'ye varan promosyon duyurusu dikkat çekerken ING 32 bin TL, DenizBank ve Yapı Kredi 30 bin TL, İş Bankası ve Garanti BBVA 25 bin TL'ye varan toplam ödül fırsatıyla öne çıkıyor. Peki, hangi banka emekliye ne kadar veriyor? İşte banka banka güncel tutarlar…

EKİM 2026 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Ekim 2026 itibarıyla emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen vatandaşlar, bankaların sunduğu kampanyaları karşılaştırıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere yönelik kampanyalarda hem doğrudan nakit promosyonlar hem de ek koşullarla kazanılabilen ödüller bulunuyor.

Bankaların açıkladığı üst limitler arasında Şekerbank'ın 35 bin TL, ING'nin 32 bin TL, Yapı Kredi ve DenizBank'ın 30 bin TL, İş Bankası ve Garanti BBVA'nın ise 25 bin TL'ye varan fırsatları yer alıyor. Akbank da nakit promosyon ve chip-para kampanyasıyla toplam 30 bin TL'ye varan avantaj sunuyor.

Ancak "35 bin TL'ye varan promosyon" ifadesi, her emekliye koşulsuz 35 bin TL nakit ödeneceği anlamına gelmiyor. Kampanyaların bir kısmında üst tutara ulaşmak için kredi kartı harcaması yapmak, otomatik fatura talimatı vermek, belirli bankacılık ürünlerini kullanmak veya sigorta yaptırmak gerekiyor.

BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONU TUTARLARI

Aşağıdaki tabloda bankaların resmî sayfalarında görülen promosyon ve ödül tutarları yer alıyor. Kampanya tarihleri ve koşullar bankaya göre değişebildiğinden başvuru öncesinde güncel şartların kontrol edilmesi gerekiyor.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU 35 BİN TL'YE KADAR

Şekerbank, resmi internet sitesinde emekli maaşını bankaya taşıyanlara 35.000 TL'ye varan promosyon fırsatını duyuruyor. Emeklilerin bu üst limite hangi koşullarla ulaşabileceği ve ödemenin ne kadarının doğrudan nakit promosyon olduğu, başvuru sırasında bankanın açıkladığı kampanya koşullarından kontrol edilmeli. Maaşını Şekerbank'a taşımayı düşünenlerin üç yıllık taahhüt şartını ve varsa ek ürün koşullarını incelemesi gerekiyor.

ING EMEKLİ PROMOSYONU 32 BİN TL'YE KADAR

ING, emekli maaşını bankaya taşıyan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 32.000 TL'ye varan toplam promosyon fırsatı sunuyor. Bankanın açıklamasına göre maaş tutarına bağlı olarak 15.000 TL'ye varan nakit promosyon alınabiliyor. Ek nakit promosyonlarla toplam ödül tutarı yükseliyor. Emeklilerin üst tutardan yararlanabilmek için ek kampanya şartlarını incelemesi gerekiyor.

YAPI KREDİ VE DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Yapı Kredi'nin resmî internet sitesinde 30.000 TL'ye varan promosyon tablosu bulunuyor. Ancak yayımlanan sayfada kampanya süresi 30 Eylül 2026'da sona erdiği için ekim ayında geçerli yeni bir kampanya olup olmadığı bankadan teyit edilmeli.

DenizBank ise 30.000 TL'ye varan toplam promosyon fırsatı açıklıyor. Bankanın kampanya koşullarında standart nakit promosyonun yanı sıra kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatı ve kredi kartının aktif kullanımı gibi şartlar bulunuyor. Bu nedenle emeklilerin toplam ödülün hangi koşullarla alınabileceğini incelemesi önem taşıyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 30 BİN TL'YE KADAR

Akbank'ın duyurduğu kampanyada, belirlenen tarihler arasında mobil kanaldan müşteri olan ve emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanında 15.000 TL'ye varan chip-para fırsatı sunuluyor.

Kampanya duyurusunda geçerlilik dönemi 16 Eylül-16 Ekim 2026 olarak belirtiliyor. Ek chip-para için maaş taşımanın yanında otomatik fatura talimatı, kart harcaması ve kampanyada sayılan diğer koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.

Bu nedenle Akbank kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin son başvuru tarihini ve koşulları kontrol etmesi gerekiyor.

İŞ BANKASI VE GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

İş Bankası, emekli maaşını taşıyan veya promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilerine 25.000 TL'ye varan toplam promosyon ve ödül fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve ek MaxiPuan avantajları bulunuyor. Bankanın resmî sayfasında ana promosyon kampanyası için 1-31 Ekim 2026 dönemi belirtiliyor.

Garanti BBVA da ekim ayında 25.000 TL'ye varan toplam promosyon ve ödül açıklıyor. Bankanın kampanyasında 15.000 TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra kredi kartı veya banka kartı harcamasına, Avans Hesap kullanımına ve yeni sigorta poliçesine bağlı olarak toplam 10.000 TL'ye varan bonus fırsatı bulunuyor. Her iki bankada da en yüksek toplam tutar için kampanya şartlarının tamamının sağlanması gerekebiliyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYONU 20 BİN TL'YE KADAR

QNB, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş aralıklarına göre 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Bankanın yayımladığı tabloda 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 20.000 TL, daha düşük maaş grupları içinse farklı tutarlar belirtiliyor.

QNB'nin resmî sayfasında yer alan kampanya koşullarına göre emeklilerin maaşlarını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt etmesi ve promosyon başvurusu yapması gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK PROMOSYONLARI

Kamu bankalarının standart nakit promosyonları da emekliler tarafından takip ediliyor.

Ziraat Bankası'nın resmî tablosunda maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yer alıyor. Halkbank da 12.000 TL'ye varan standart emekli promosyonunun yanında kredi, kart ve harcama kampanyaları gibi ayrı avantajlar duyuruyor. VakıfBank için de görünen standart tutarlar maaş aralıklarına göre 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL şeklinde sıralanıyor.

Bu tutarları karşılaştırırken standart nakit promosyonla kredi, indirim veya başka ürünlere bağlı avantajları birbirinden ayırmak gerekiyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekli promosyonundan yararlanmak isteyen vatandaşlar, tercih ettikleri bankanın şubelerinden veya dijital kanallarından başvuru yapabiliyor. Bazı bankalarda maaş taşıma işlemi e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

Başvuru öncesinde şu noktalara dikkat edilmeli: