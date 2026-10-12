Çılgın Sayısal Loto sonuçları, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü şans oyunu takipçileri tarafından merak ediliyor. Büyük ikramiye kazanma umuduyla kuponlarını dolduran vatandaşlar, çekilişin ne zaman yapılacağını ve kazandıran numaraların hangi sayılar olacağını araştırıyor. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin bugünkü sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra açıklandı. Peki, 12 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Kazandıran numaralar hangileri? MPİ sonuç sorgulama ekranına nereden ulaşılır? İşte çekiliş saati, son çekilişin sonuçları ve bilet sorgulama işlemiyle ilgili ayrıntılar…

12 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri saat 21.30'da yapılıyor. Bugünün kazandıran numaraları ve ikramiye dağılımı çekilişin ardından belli oldu.

Resmi sonuç ekranı: Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SON ÇEKİLİŞİN KAZANDIRAN NUMARALARI

12 Ekim çekilişini bekleyen vatandaşlar, bir önceki çekilişin sonuçlarını da araştırıyor. 10 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde açıklanan numaralar şöyleydi:

2-18-38-16-75-79

Joker: 46

Süperstar : 67

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI NASIL KULLANILIR?

Kupon sahipleri, Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını Milli Piyango Online üzerinden kontrol edebilir. Sonuç sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilir:

Milli Piyango Online resmi internet sitesini açın.

Çekiliş sonuçları bölümüne girin.

Çılgın Sayısal Loto oyununu seçin.

Kontrol etmek istediğiniz çekiliş tarihini belirleyin.

Kuponunuzdaki numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırın.

Kazanan kategorileri ve ikramiye tutarlarını resmi sonuç ekranından kontrol edin.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan numaralar ve ikramiye kategorileri açıklanıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA KAÇ NUMARA BİLMEK GEREKİYOR?

Çılgın Sayısal Loto'da bir kolonda 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 tanesi seçiliyor. Oyuncuların, çekilişte açıklanan numaralarla eşleşen seçimlerine göre farklı ikramiye kategorilerinde kazanma ihtimali bulunuyor. Oyunun kuralları ve ikramiye kategorileri Milli Piyango Online'ın resmi bilgilendirme sayfasında yer alıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilir. Çekiliş sonuçları sayfasında kazanan numaralar, ikramiye kategorileri ve ilgili çekiliş bilgileri yayımlanıyor.

12 Ekim 2026 çekilişini kontrol etmek için: Milli Piyango Online sonuç sorgulama ekranı