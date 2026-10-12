29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken resmi tatil takvimi öğrenciler, veliler ve çalışanlar tarafından araştırılıyor. Her yıl Türkiye genelinde kutlanan Cumhuriyet Bayramı, 2026 yılında perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim 2026 Perşembe günü resmi tatil olacak ve okullarda eğitim öğretime ara verilecek. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Bu nedenle 28 Ekim öğleden sonra da resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Peki, 29 Ekim kaç gün tatil? 30 Ekim Cuma günü okullar açık mı? İşte 2026 Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi ve merak edilen ayrıntılar…

29 EKİM 2026 TATİL Mİ?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil olacak. Türkiye genelinde resmi bayram kapsamında kutlamalar düzenlenecek. Resmi tatil nedeniyle kamu kurumlarında genel tatil uygulaması geçerli olacak. Okullarda da ders yapılmayacak. Özel sektör çalışanlarının tatil uygulaması ise işyerlerinin çalışma düzeni ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime ara verilecek. Üniversitelerde de resmi tatil uygulaması geçerli olacak.

Öğrenciler, 29 Ekim Perşembe günü okula gitmeyecek. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında okullarda ve çeşitli kamu alanlarında törenler düzenlenebilecek.

28 EKİM ÇARŞAMBA YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor. Bu nedenle 28 Ekim 2026 Çarşamba günü öğleden sonra resmi tatil uygulanacak. Bu düzenleme doğrultusunda kamu kurumlarında ve okullarda öğleden sonraki çalışmalar ile dersler yapılmayacak. Sabah saatlerindeki çalışma ve eğitim düzeni ise ilgili kurumların uygulamalarına göre devam edecek.

30 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

30 Ekim 2026 Cuma günü için ayrıca bir resmi tatil kararı bulunmadığı sürece okullarda normal eğitim düzeninin devam etmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili makamlar tarafından ek bir tatil kararı açıklanırsa uygulama değişebilir.

29 EKİM KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

2026 yılında Cumhuriyet Bayramı tatili şu şekilde uygulanacak:

28 Ekim Çarşamba: Saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil.

29 Ekim Perşembe: Tam gün resmi tatil.

30 Ekim Cuma: Ek tatil kararı alınmadıkça normal çalışma ve eğitim günü.

31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar: Hafta sonu.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NEDEN KUTLANIYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim 1923'te ilan edilmesi anısına kutlanıyor. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türkiye'nin yönetim biçimi cumhuriyet olarak belirlendi.

Her yıl 29 Ekim'de ülke genelinde resmi törenler, kutlama programları ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'deki resmi bayramlar arasında yer alıyor.

29 EKİM RESMİ TATİLİNDE KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

29 Ekim resmi tatil olduğu için kamu kurumlarının büyük bölümü kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri ve nöbetçi sağlık hizmetleri gibi kesintisiz hizmet sunması gereken birimler ise faaliyetlerini sürdürecek.