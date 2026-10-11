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Anasayfa Haberler Riyad'da 3 puan mücadelesi! Al Shabab - Al-Taawoun maçı saat kaçta?

Riyad'da 3 puan mücadelesi! Al Shabab - Al-Taawoun maçı saat kaçta?

Al Shabab - Al-Taawoun maçı hangi kanalda yayınlanacak? Suudi Arabistan Pro Ligi'nde haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Riyad'da oynanacak. Al Shabab FC, 11 Ekim 2026 Pazar günü Al-Taawoun FC'yi SHG Arena'da ağırlayacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadelede iki takım da ligdeki puan mücadelesine devam edecek. Karşılaşmayı Türkiye'den takip etmek isteyen futbolseverler için S Sport Plus ve tabii, güncel yayın programında gösterilen platformlar arasında bulunuyor. Al Shabab - Al-Taawoun maçı saat kaçta, ne zaman, nerede oynanacak ve canlı yayın nereden izlenebilecek? Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 11:40 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 11:44
Riyad'da 3 puan mücadelesi! Al Shabab - Al-Taawoun maçı saat kaçta?

Al Shabab - Al-Taawoun maçı karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 2026-2027 sezonunun 8. haftasında Al Shabab FC ile Al-Taawoun FC karşı karşıya geliyor. Riyad'da oynanacak mücadelede iki takım da sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Al Shabab - Al-Taawoun maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 11 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri...

AL SHABAB - AL-TAAWOUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Shabab - Al-Taawoun maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 21.00'de (TSİ) başlayacak. Suudi Arabistan Pro Ligi'nin resmî maç takvimine göre 8. hafta karşılaşması, Riyad'daki SHG Arena'da oynanacak.

AL SHABAB - AL-TAAWOUN MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Shabab - Al-Taawoun karşılaşması, 11 Ekim 2026 tarihli Türkiye yayın programında S Sport Plus ve tabii platformlarında listeleniyor. Yayın akışında değişiklik ihtimaline karşı karşılaşma öncesinde platformların güncel programları kontrol edilebilir.

AL SHABAB - AL-TAAWOUN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Al Shabab FC ile Al-Taawoun FC arasındaki karşılaşmaya Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan SHG Arena ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Al Shabab, taraftarı önünde sahaya çıkarken Al-Taawoun deplasmanda puan arayacak.

AL SHABAB - AL-TAAWOUN MAÇI CANLI ANLATIM

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