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Anasayfa Haberler Manisa'da kaza! Akhisar'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Manisa'da kaza! Akhisar'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsünün devrilmesiyle meydana gelen kaza gündeme geldi. İstanbul-İzmir kara yolu Akhisar Kavşağı'nda yaşandığı belirtilen kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi. İstanbul'dan İzmir yönüne giden 16 AED 124 plakalı otobüsün devrilmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Peki, Manisa'da ne oldu, Akhisar otobüs kazasında son durum ne?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 12:55 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 12:58
Manisa'da kaza! Akhisar'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldiği bildirilen tur otobüsü kazası gündeme geldi. İlk bilgilere göre, İstanbul'dan İzmir yönüne giden tur otobüsü, İstanbul-İzmir kara yolu üzerindeki Akhisar Kavşağı'nda devrildi. Saat 11.30 sıralarında yaşandığı belirtilen kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

MANİSA AKHİSAR OTOBÜS KAZASI NEREDE OLDU?

Kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesinde, İstanbul-İzmir kara yolu üzerindeki Akhisar Kavşağı'nda meydana geldiği belirtilen olayda yaşandı. İstanbul'dan İzmir yönüne seyreden 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle devrildiği aktarıldı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındığı bildirildi.

MANİSA YOLCU OTOBÜSÜ KAZASINDA ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ?

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İstanbul otobanında tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

AKHİSAR'DA OTOBÜS NEDEN DEVRİLDİ?

İstanbul-İzmir kara yolu Akhisar Kavşağı'nda meydana geldiği belirtilen kazanın nedeni henüz netlik kazanmadı. Otobüsün hangi sebeple devrildiğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Kazanın oluş şekli ve olası nedenlerine ilişkin yetkili kurumların açıklamaları bekleniyor.

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