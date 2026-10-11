2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde bu kez branş bazında sıralamalar yer aldı. ÖSYM tarafından 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanan sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, kendi mezuniyet alanlarında diğer adaylara göre kaçıncı sırada olduklarını merak ediyor. Özellikle kamu kurumlarına atanmayı hedefleyen adaylar, branş sıralamalarının erişime açılacağı tarihi yakından takip ediyor. 2026 KPSS branş sıralamasına dair tüm detaylar haberimizde...

2026 KPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamaları, 11 Ekim itibarıyla henüz resmi olarak açıklanmadı. ÖSYM'nin sonuç sisteminde KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim 2026'da ilan edildiği görülürken, branş sıralamalarının erişime açıldığına ilişkin güncel bir resmî duyuru bulunmuyor.

KPSS sonuçlarını öğrenen adaylar, sınav puanlarının yanında kendi mezuniyet alanlarındaki başarı durumlarını da değerlendirmek istiyor. Branş bazında sıralamalar, adayların aynı alanda sınava giren diğer kişiler arasındaki konumlarını görmelerine yardımcı oluyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026 KPSS Lisans branş sıralamalarının açıklanacağı tarih ve saate ilişkin henüz resmî bir takvim duyurmadı. Dolayısıyla sıralamaların hangi gün erişime açılacağı kesin olarak bilinmiyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar adaylara fikir verebiliyor. 2022 KPSS Lisans sonuçlarının 21 Ekim'de açıklanmasının ardından branş sıralamaları 1 Kasım'da, 2024 KPSS Lisans sonuçlarının 23 Ağustos'ta ilan edilmesinin ardından ise sıralamalar 10 Eylül'de erişime açılmıştı. Bu tarihler, önceki uygulamalarda sonuçlarla branş sıralamalarının yayımlanması arasında farklı süreler olabildiğini gösteriyor.

Ancak geçmiş yıllardaki süreler, 2026 yılı için kesin bir açıklanma tarihi anlamına gelmiyor. Adayların ÖSYM'den yapılacak yeni duyuruları takip etmesi gerekiyor.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM, geçmiş uygulamalarda branş bazında sıralama bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden adayların erişimine sundu. 2026 sıralamaları erişime açıldığında adayların güncel duyuruda belirtilen işlem adımlarını takip etmesi gerekiyor.

Adaylar gelişmeleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol edebilir:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ni açın: https://ais.osym.gov.tr/

T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle ya da sistemin sunduğu diğer giriş yöntemiyle oturum açın.

KPSS Lisans sınavına ilişkin işlem ekranını kontrol edin.

Branş bazında sıralama seçeneği erişime açıldığında ilgili bilgileri görüntüleyin.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Branş bazında sıralama, adayların kendi mezuniyet alanlarında sınava katılan diğer adaylara göre başarı konumlarını değerlendirmelerine yardımcı olan bir bilgidir. Adaylar bu sıralama üzerinden kendi alanlarındaki göreli durumları hakkında fikir edinebilir.

KPSS puanı ile branş sıralaması aynı şeyi ifade etmez. KPSS puanı, adayın sınav performansı sonucunda elde ettiği puanı gösterirken branş sıralaması aynı alandaki adaylar arasındaki konumunu ortaya koymaya yardımcı olur.

Bu nedenle yalnızca sınav puanına bakarak branş sıralamasını kesin olarak belirlemek mümkün değildir. Sıralama bilgisi erişime açıldığında adayların ilgili ekranı kontrol etmesi gerekir.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI ATAMA SIRASI MI?

KPSS branş sıralaması, doğrudan atama sırası anlamına gelmez. Bu bilgi, adayın kendi alanındaki diğer sınav katılımcıları arasındaki konumunu değerlendirmesine yardımcı olur. Kamuya yerleştirme ve atama süreçlerinde ise ilgili kurumun ilan ettiği koşullar, kontenjanlar, puan türü ve diğer başvuru şartları önem taşır.

Bu nedenle adayların branş sıralamasını tek başına atanma garantisi olarak değerlendirmemesi gerekiyor. Atama süreçlerine ilişkin kararlar, ilgili kurumların yayımladığı resmî duyuru ve kılavuzlar doğrultusunda takip edilmeli.

2026 KPSS BRANŞ SIRALAMASI İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE

2026 KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim'de açıklanmasının ardından branş bazında sıralamalar için bekleyiş sürüyor. 11 Ekim 2026 itibarıyla ÖSYM tarafından sıralamaların erişime açıldığına dair resmî bir açıklama yapılmadı ve kesin tarih duyurulmadı.

Adayların, sıralamaların açıklanacağı tarihe ilişkin doğrulanmamış bilgilere itibar etmemesi ve ÖSYM'nin resmî internet sitesi ile Aday İşlemleri Sistemi'ni takip etmesi önem taşıyor. Yeni bir duyuru yayımlanması hâlinde branş sıralamalarına ilişkin güncel bilgiler bu kanallar üzerinden kontrol edilebilecek.